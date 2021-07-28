《一生必修的科學思辨課》霍金的名聲與評價

文／江才健

舉世聞名的英國宇宙論學家霍金在二〇一八年三月去世，引起許多對於霍金社會名聲與科學評價的討論。到底應該如何評價科學家、一個科學家的社會名聲與科學貢獻如何衡度，在一個社會傳播日益繁複，科學知識日漸玄奧難解的時代，也就益發的顯現出它的困境。

霍金或許是一個好的例子。他在世之時因罹患肌肉神經萎縮症，臥病多年，但是在綿長的五十五年時間中，霍金卻展現驚人的意志力，不只持續工作，思考構建宇宙發展理論，還著作出書，暢銷全球，他的社會名聲自是無與倫比，因此他的科學貢獻也就受到更高的評價，許多拿他與二十世紀公認的偉大科學家愛因斯坦，相提並論，甚至提出他去世之日是愛因斯坦的生日，援比之意十分明顯。

霍金自己並沒有與愛因斯坦援引類比，而在一般科學領域，也多半不以為他可與愛因斯坦相提並論，但是若以在世時的名聲來看，霍金自然是猶勝一籌的。愛因斯坦在初提廣義相對論之後，其實批評之聲甚多，一些人不相信他的推論，其間有許多爭議，一時沒有定論。在科學歷史上，一九一九年英國劍橋大學天文物理學家愛丁頓帶領一支探測隊，在西非洲外海觀測那時的一次日食，可說具有關鍵意義。

愛丁頓當時想法的核心，就是如果依照愛因斯坦的廣義相對論，時空可以用一個幾何形式描述，引申出的引力時空效應，簡單說，就是引力會造成光的彎曲。愛丁頓的思考很清楚，如果存在如此一種效應，利用日食的機會，便可以探測到可能存在太陽背後遠方一顆恆星的光線。後來的故事告訴我們，愛丁頓探測隊對著暗蝕太陽拍攝的照片，確實顯現出其背後遠方的恆星，代表了這樣一種光線彎曲現象是真實的。

當年愛丁頓是在倫敦英國皇家學會宣告他們的探測結果。英國科學哲學大家懷海德曾經說，當時宣告愛因斯坦主張光線經過太陽附近會發生彎曲預言的確，那種興高采烈的場面，展現出來是一種希臘悲劇的氣氛。他的意思是，就如同希臘悲劇展現的一種不可改變命運，就是宇宙有命定的規律。

因著這個探測結果，愛因斯坦與愛丁頓都聲名鵲起，兩人在科學上的歷史地位也更加顯赫。後來科學史研究的結果卻顯現，愛丁頓一九一九年的攝影照片，其實不足以得到確切的結論，原因是當時他們使用的照相底片，感光可接受的溫度誤差是華氏十度（約攝氏五點五度），但是探測地點的晝夜溫差卻有華氏二十二度（約攝氏十二點二度），也就是說那個照相底片的感光影像，並不具備佐證愛因斯坦相對論推測的可靠效力，那麼，當時人們為什麼會接受這個結果呢？

這個科學歷史公案，說的是科學理論是否得到社會認可，總不可避免受社會人為建構因素的影響，也就是說，理論思維的獲得接納，需要有外在客觀條件的支持，在這裡，社會名聲與科學貢獻便有了十分微妙的關聯與分野。

霍金的科學貢獻在科學界有一些說法，因為霍金談論問題的規範太大，論斷究竟並不容易，也就引起許多討論，但是在社會名聲來說，霍金顯然有著無出其右的地位，因此也就引來社會用一個不世出科學天才的角度評價他。就某一個社會意義來說，這並不是悖逆常軌的，因為這正反映出近世社會對於科學家，以及科學家對於自我的一種認定。

我們且不去說科學家在其他社會的地位，只看我們社會對於科學家的看法。對中華文化來說，科學是一個外來事物，這個源起於歐洲的宇宙思維，雖說已得到某種普世的認同，但是以目前探究科學本質的看法，都同意此一宇宙思維與歐西或基督教文明有其深刻糾葛與文化承襲，歐洲因著此一思維勃興擴張，對於我人帶來的直接影響是挫敗屈辱，更深一層是對於科學的一種全面揄揚。

在如此一種文化信念氛圍之下，科學家在我們文化裡，也就有了一種完美的形象。所以在談論科學家的文字或傳記之中，不自覺的會落入一個聖徒傳式（hagiographic）的風格，這回霍金去世後的許多文章，正是一個很好的例子。當然霍金罹病癱瘓，臥病中依舊構思宇宙，創作不懈，對於生命帶來的啟發意義，更使他有了聖徒式的形象。

二〇一四年在台灣上演過，談論霍金的電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything），主要是根據霍金第一任妻子珍的回憶錄。與霍金維持三十年婚姻，生下三個孩子的珍說，到八〇年代霍金已經舉世聞名，她掙扎於霍金的盛名與護理助理之間，唯一的角色只是提醒霍金「他不是上帝」。霍金與珍的婚姻從一九六五年持續到九五年，因為霍金與照顧他的護理師伊蓮發展出了感情，提出離婚。

書名：《一生必修的科學思辨課》 作者： 江才健出版社：天下文化 出版日期：2021年6月30日

科學家不是也不需要是個完人，霍金不是，愛因斯坦也不是。透過二〇一七年國家地理頻道播出的談論愛因斯坦影集《世紀天才》（Genius），許多人才認識到原來愛因斯坦不關心孩子、不關愛妻子，年輕時常是言語尖苛傲慢，但是愛因斯坦的科學貢獻，確是曠古爍今的。

那麼霍金的科學貢獻如何？這可以借用一個故事來討論。上世紀四〇年代，現在公認是世界頂尖理論物理學家的戴森，帶著康乃爾大學一些年輕學生做出量子電動力學的一個工作，他寄給舉世公認的大物理學家費米，卻沒有得到回音，一次到芝加哥大學時便去問費米，費米告訴戴森，一個好的（或是有道理的）物理理論要有兩個條件，一是數學結構嚴整，另外是要有一個清楚的物理圖像。

一般認為，霍金最重要的理論工作，譬如說「宇宙奇點」和「黑洞輻射」，如果以「費米標準」衡量，都有相當嚴整的數學結構，但是在實證層面的物理圖像，當然不易釐清。

霍金的舉世盛名，不止因為他在具備科學家身分的同時，又有一個奮鬥不懈的勵志生涯。科學給人類帶來超乎想像力的宇宙玄思，對抗有限生命的勇氣，也給人類帶來超越凡塵的勵志啟示，價值是等量齊觀的，就這一點，霍金實至名歸。

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