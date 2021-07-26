掌控自我人生的最佳方式：向自己許諾，然後遵守承諾

文／西恩．柯維Sean Covey

成為全方位更有效能的人

歡迎閱讀《與成功有約祕密版：高效能人士的七個習慣》。在未來一週、一月、一年，無論你要為這趟旅程投入多少時間，我都邀請各位走出舒適圈，改變思維，改善和修復關係，並在個人和專業上，成為全方位更有效能的人。

你很可能在想：「對啊，西恩，你說得對。可是我有那麼多事要做，沒時間再多加一件。」但我們做這本書，正是為了這個原因。這是祕密版，快速而有效。每天只要花幾分鐘，看一小節，再自問書中提供的每週一問（也停下來想一想），然後接受這個挑戰。提升自我的祕訣，不在於一夕之間做出劇烈改變，而在於每天都讓自己獲得小小的勝利。要是你每天花幾分鐘，努力做得比昨天好，你終究能夠達成目標。

每天偷一點時間，吸收取自國際暢銷書《與成功有約：高效能人士的七個習慣》的重要智慧，作者是家父史蒂芬．柯維。這是一本小書，可是絲毫無損於處處是洞見。每一頁教導一個有關效能的關鍵原則，提出挑戰，鼓勵反思，還有一句鼓舞的引言。

如果你是喜歡隨意瀏覽的人，也沒問題。照你的方式去做。在等車，在監理處排隊，或下載電影時，不妨翻翻這本書。堅持讀下去，你會覺得值回票價。

掌控自我人生的最佳方式，就是向自己許諾，然後遵守承諾。在你踏上與成功有約的旅程時，請遵照這簡單的程序，開始對自己和他人許下承諾，並且遵守，那麼你在工作上和家庭裡，克服挑戰的能力一定會愈來愈強。別忘了登高必自卑，行遠必自邇。

祝各位一路順風。

習慣一：主動積極

為自己的人生負責。

你不是遺傳、環境或教養的受害者。

請以你的影響圈為生活重心。

做一個轉型人

□ 想想有哪些負面模式：壞習慣、負面態度等等，可能是你從別人那裡學來的。

□ 那些模式如何影響了你？

□ 今天就採取行動打破那種模式。

請自問：

誰是我的轉型人？他們對我的人生有什麼影響？

轉型人（Transition Person）會打破不良、過分或無效的行為，傳遞讓人成長茁壯的習慣。

我們是受遺傳、教養和環境的影響，但是那些並不能決定你我的人生。 ──史蒂芬．柯維

習慣二：以終為始

定義你的人生價值、使命和目標。

依照你的人生願景過日子。

慶祝你的八十大壽

□ 想像你的八十歲壽宴。寫下你希望在場的人如何稱道你，還有你對他們的人生有何影響。

□ 本週你可以做哪件事促成那場壽宴成為事實？

請自問：

我希望傳承什麼給後人？

做一個有效能的人，代表你願意花時間去設定，對最重要的關係和責任，你要留下什麼遺產。

每個人在內心深處，都渴望過著偉大而有貢獻的人生：要能夠真正發揮作用，真正使世界變得不一樣。 ──史蒂芬．柯維

習慣三：要事第一

為活動排列優先順序，專注於最要緊的事。

多把時間用於重要而不急迫的第二類事務。

以第二類事務為生活重心

□ 選一件對你人生可能有重大影響的第二類活動。

□ 安排時間在本週去做這件事。

請自問：

有哪個第二類活動是我最需要去做的？

高效能人士會把大部分時間用於第二類活動：

．主動出擊

．重要目標

．創意思考

．規劃與準備

．建立關係

．更新與休閒

重點在於把重要的事當作重點。 ──史蒂芬．柯維

習慣四：雙贏思維

抱持人人都能贏的心態；為別人的成功感到高興。

肯定別人的功勞

□ 找出有功勞值得肯定的人，他也許是本身做出成果，或是協助你有所成就。你可以私下或公開肯定他的貢獻。

請自問：

誰最近曾幫助我完成某件事？我有沒有謝謝他？

對許多人而言，公開或私下的肯定，具有很大意義。大方分享功勞，可以增進信任，加強關係。

當人們不急於搶功，能成就的大業超乎想像。 ──美國總統杜魯門

●本文摘選自天下文化出版之《與成功有約祕密版：高效能人士的七個習慣》。