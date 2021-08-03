朱嘉雯／清朝網紅作家的煩惱是什麼？──讀朱嘉雯《我們來玩紅樓夢》

文／朱嘉雯

〈網紅作家的煩惱〉

請問你今年幾歲呢？我記得賈寶玉是在十二、三歲的時候，愛上寫詩的。有一段時間，他突然好喜歡作詩呦！而且經常將生活中美好的時光，以詩的形式記錄下來，像是：和姊妹們一起讀書、畫畫、猜謎、下棋……。

那時，這位賈府裡的少年公子動不動就寫詩；而府外的騷人墨客們就瘋狂地傳誦著，他們想像一位翩翩美少年，整日裡靈感興發，隨時隨地吟詠題詩，那是多麼風雅的景象啊！於是人人爭相追求賈寶玉的新詩，將它掛在牆上、寫在扇子上，變成一股時尚風潮。寶玉簡直就像現在的「網紅作家」 一般，天天只顧著寫詩作畫，窮於應付那些追捧他的人。

可是過不了多久，寶玉突然又不想作詩了。不僅失去了寫詩的靈感，而且還覺得有種說不出來的不舒服，這使他站也不是，坐著也不自在，出門之後，就想回家；在家裡，又忍不住想出去逛逛。他心裡的事全然不知該怎麼說出口，因為和他一起住在大觀園裡的女孩子們，個個都是天真活潑又爛漫，成天嘻嘻笑笑、快樂無邊，並沒有一個人感受到賈寶玉的煩悶。

賈寶玉突然變得懶懶的，又時常發呆。他的書僮茗煙見他這麼不開心，便想要幫他找點有趣的事物來抒發閒愁。突然之間，他想到了！趕緊跑到書店裡去，一口氣買了好多好多小說、劇本、故事集回來，有武則天的故事，還有楊貴妃的傳奇……，賈寶玉以前沒看過這麼多好看的故事書，一時間真是樂壞了！但是他知道爸爸一定不同意他看這些課外書，所以將這些小說偷偷地藏到床頂上，趁著房裡沒人的時候，才敢拿出來看。

有一天，他帶了一套描述張生和崔鶯鶯愛情故事的《西廂記》到花園裡去，打算享受一個靜謐的早晨時光。那時正是春天花朵繽紛盛開的時節。寶玉走到沁芳橋邊，在一株大桃花樹底下，挑了一塊石頭坐上去，打開書來細細地閱讀，體會書中優美動人的詞句。就在他剛好讀到「落紅成陣」 這句話的時候，突然一陣風吹來，將樹上的桃花吹得紛紛飛揚飄灑下來，那花瓣雨落得他滿身滿書滿地都是，太華麗了！簡直令人要屏住呼吸！寶玉實在捨不得踐踏這些花瓣，於是他想到一個辦法：用衣服的下擺兜起這些剛剛落下的新鮮花瓣，然後輕輕走到水邊，將這些馨香的桃花瓣抖落在溪流裡。他看著花瓣紛紛落浮在水面上，飄飄蕩蕩地隨水流著。

突然間，有人在他的背後問道：「你在這裡做什麼？」 寶玉緊張地一回頭，看到是林黛玉來了，而且她的肩上還擔著花鋤，鋤上又挂著一個美麗的花袋，另一手則拿著掃花的掃帚。寶玉立刻開心地笑道：「妹妹來得好！來吧！我們一起把這些花瓣掃起來，都倒在水裡。我剛才已經抖落了好些了呢。」 可是林黛玉不同意這麼做，她說：「抖在水不好。你看這裡的水好像很乾淨，可是一旦流出去外面有人家的地方，大家把那髒的臭的東西都往水裡倒，仍舊是將這些美麗的小花們都糟蹋了。依我的辦法，在那邊角落裡做一個花塚，現在我們把花瓣都掃起來，裝在這個絹袋裡，再用土埋上，將來日久隨土化了，豈不是回歸自然，又很乾淨？」

賈寶玉聽說了，喜不自禁，笑道：「好極了！等我放下書來幫妳來收拾花瓣。」 黛玉好奇地問道：「什麼書？」 賈寶玉害怕偷看閒書的事被發現，慌張得藏之不迭：「這……這些不過是《中庸》和《大學》。」 黛玉笑著說：「我不相信，你又在我面前搗鬼。趕快拿出來給我瞧瞧吧！」寶玉沒辦法，只好說道：「好妹妹，給妳看，我是不怕的。只是妳看了之後，千萬不能去告訴別人，知道嗎？我跟妳說啊，這本《西廂記》真真是好文章！妳若是看了，保管妳連飯也不想吃，覺也不想睡呢！」

說著，寶玉便將書遞給黛玉。黛玉一邊把花具放下，一邊接書過來瞧，結果竟然欲罷不能，從頭看到尾，愈看愈愛看，大約一頓飯的時間，便將這十六齣的劇本一口氣看完了。看完了還意猶未盡，只覺得詞句真美！念著念著都使人感覺到餘香滿口。雖看完了全書，卻只管發呆出神，同時又在心裡默默地記誦這些嘉言錦句。寶玉笑著問道：「妹妹，妳說這本書好不好看？」黛玉笑道：「果然有趣！」

此後，《西廂記》成了寶玉、黛玉兩人吵架拌嘴、行酒令時的感情密語，而且在每一次的葬花之後，他們都重新體會到生命的奇妙！

看了以上的故事，你是不是已經恍然大悟，家裡的哥哥姐姐進入青春期之後，為什麼總是很渴望有自己的祕密空間，不想被別人打擾呢？這是每一個人在成長過程中，必經的階段噢！我們先讀過《紅樓夢》，等你或你的家人進入青春期之後，就不會像寶玉那樣懵懂和迷惘了。還有更多精采的故事，我們下回再聊。

●本文摘自 聯合文學 出版之《我們來玩紅樓夢》。