寫下「目標」達成率增33%！列清單讓工作、理財更有效率的6大好處

文／寶拉．里佐（Paula Rizzo）

書寫本身就有力量。加州多明尼加大學的蓋兒‧馬修斯教授（Gail Matthews）發現，把目標寫下來，達成目標的機率會高出三十三％。

這個原則適用於簡單任務，例如買牛奶；也適用於複雜任務，例如找工作或是跟親友進行困難的討論。清單把你變成更好的自己，一個更有條理、更有決心的你。任務不分大小和性質，清單都能帶來一樣的好處。以下列出幾個清單的好處。

一、 清單可減輕焦慮

你有沒有說過：「我有那麼多事要做，怎麼做得完？」清單能幫你消除這些恐懼。當你把待辦事項寫在紙上（或手機裡），就等於把它們從腦袋裡挪到紙上，壓力指數直接下降。

此外，人都是健忘的。這是真的：成年人的專注力平均可維持十五到二十分鐘，所以我們勢必會忘記一些該做的事。但我們也可以一個不落、全部記住。想到什麼，立刻寫在顯眼的地方：冰箱門上的寫字板、書桌上的便利貼、一封email或手機的行事曆。(p.9)我想到任何該做的事就會立刻寫下來，否則肯定忘記！只要動手做其他事，剛才的想法立刻消失。花幾秒鐘寫下來，可為你省下不少時間與煩惱。

二、 清單可提振腦力

寫清單會用到大腦裡不常用到的部位。在你規劃生活的同時，你也在鍛鍊大腦，保持耳聰目明。記憶專家辛西亞‧葛林博士（Cynthia Green）曾為我的部落格寫了一篇文章，說明清單如何拯救大腦。她寫道：「記憶工具，例如清單，會強迫我們將注意力集中在我們必須記住的資訊上。這些工具把資訊放在有組織的架構裡，藉此為資訊賦予意義。」

三、 清單可提升專注力

清單像地圖，時時提醒你目的地在哪裡。用這把工具提升專注力，對人生的每個層面都有幫助。你會發現自己效率變高，所以有時間做真正喜愛的事。

生活忙碌使人愈來愈難維持專注。你有沒有在打算寫email給客戶或朋友時，因為打開另一封email而忘了寫原本那一封？結果第一封沒寫，開始寫第二封，此時老闆打電話給你，或是孩子開始哭鬧，或是快遞按門鈴……啊！你懂吧？

清單能引領你回到被打斷之前的任務。如果你必須回信給約翰，(p.10)但此時老闆打電話過來，請把約翰寫在清單上：「寫信給約翰」。你跟我都知道，跟老闆講完電話之後，又會有別的事冒出來搶奪你的注意力。寫下來很簡單。這方法看似愚蠢，卻有出奇有效。

四、 清單可加強自尊心

我最喜歡劃掉待辦事項的感覺。這個動作有一種神奇的成就感。有時候我會把已經完成但不在清單上的事情也寫上去，然後一筆劃掉！我的自尊心隨之升高，我也變得更有動力和生產力。知道自己具備完成任務的能力，會使你想要完成更多任務。記憶專家葛林博士指出，清單讓人有一種操之在我的感覺。這種積極向上的生活態度讓我們充滿力量。完成的任務愈多，愈會使你覺得自己是個有執行力、有才能的人。

五、 清單可整理思緒

有時在我面對艱難的決定或甚至是規劃假期的時候，我會把所有的想法都寫下來。寫好清單，思考每一個步驟，能幫助我達成目標。面對即將發生的事，我更有好的心理準備。用清單清除大腦裡的紛雜思緒，你的想法會變得更乾淨。

六、 清單使你胸有成足

美國女童軍的官方座右銘是「隨時準備」（Be prepared），這句話頗有幾分道理。雖然我沒當過女童軍，但這句話我謹記在心。我手邊隨時準備好零時、一張紙跟一枝鉛筆。你無法預料自己何時用得上它們！生活中的大小事也適用這個原則：做好準備。無論是找房子還是找工作，我們都需要清單來掌握輕重緩急。

書名：《高效人生的清單整理術》作者：寶拉．里佐（Paula Rizzo） 出版社：商業周刊出版 出版時間：2021年7月1日

●生產力小撇步

不要接電話！

讓你分心的事情最糟糕。一分心，生產力立刻大打折扣。我有個小撇步能讓你維持一整天的生產力，那就是永遠、永遠、永遠只接事先約好的電話。

除非我知道是誰打來的，或是事先約好，否則我絕對不接電話。我知道這聽起來很刻薄、很沒禮貌，但是只要一接起電話，你就會分心，對吧？你原本正在忙，現在卻要跟這個人講話，對方或許是跟你一起進行專案的同事，這通電話或許很重要，但它還是打亂了你今天的計畫。現在你被迫做計劃以外的事情，接電話前正在做的事又落後了十步。正因如此，我會跟對方約好通話時間。這是我的堅持。因此當非預約的電話響起時，我不接。

請試試看！這能幫你順利度過一整天，我保證。

●本文摘自商業周刊出版之《高效人生的清單整理術》。