聞香就能增強記憶！這三種「記憶之草」，幫你補腦不健忘

文／郭姿均

經常服藥的失眠、焦慮者，到了中年常抱怨記憶力不好，多項研究發現常吃安眠藥不利認知及記憶力。2014年英國醫學期刊（BMJ）發表加拿大與法國科學家調查阿茲海默症和苯二氮平類藥物服用量的關係與藥物的潛在風險。他們分析加拿大魁北克省健康保險計劃資料庫，追蹤曾接受醫生開立苯二氮平安眠藥的老人發生阿茲海默症的機率。結果發現，超過66歲的老人如果連續服用苯二氮平安眠藥超過三個月時，會增加發病風險，服用時間愈久，風險愈高。研究人員表示，服藥和發病間的因果關係不清楚，但他們觀察到吃藥時間愈長，風險愈高，服藥三到六個月上升32％，超過六個月更高達84％，但用藥時間低於三個月的風險並未上升。

迷迭香、鼠尾草及香蜂草是最有助記憶力的香草植物，國家地理雜誌曾研究發現地中海人瑞除愛用橄欖油外，最愛喝的飲品就是蒲公英、迷迭香及鼠尾草；英國新堡大學長時間研究植物與失智症關係的同時，發現香蜂草及鼠尾草萃取物的功效類似乙膽鹼酯酶抑制劑，作用在紋狀體（肢體協調性、睡眠）及海馬迴（情緒），不會作用於大腦皮脂，有助記憶力、情緒穩定及認知能力。同時還有其他研究也發現薄荷茶、洋甘菊茶、薰衣草茶對於情緒提升有助益，這些藥草植物都有抗發炎及抗自由基的效果。但想要守住記憶，可不是鮮採幾葉沖泡就有效果，要使用足夠用量才有效。

迷迭香。（圖／Unsplash）

除此之外，很多精油也都有減緩失智症的焦慮及睡眠問題，如香蜂草與真正薰衣草精油一起使用一週後，失智症患者的溝通能力變好，同時促進記憶及減緩焦慮，香蜂草也能幫助消化不良及對抗疱疹病毒效果；薄荷最適合早上使用，可以促進食慾幫助消化，減少心不在焉的情形，並穩定神經系統。

科學研究嗅聞迷迭香可以提升記憶75%，對認知力、長期記憶力，警覺性及演算力都有幫助，例如記得服藥及數學計算能力；研究人員也抽血受試者發現，迷迭香精油裡桉油醇（1.8-cineole）與注意力專注有關，並能促進多巴胺的釋放，桉油醇的作用機轉類似「乙醯膽鹼酶抑制劑」，強化乙醯膽鹼的神經傳導作用；研究顯示桉油醇吸入量愈高者在完成「前瞻性記憶力」測試的表現較好，例如未來要做的事情如出門、關瓦斯、吃藥等。

鼠尾草。（圖／Unsplash）

守住記憶茶

準備材料

1.迷迭香 1 份

2.鼠尾草 1 份

3.洋甘菊 1/2 份

4.香蜂草 1/2 份

（圖／Canva）

製作與使用方式

按比例混合成半磅用量，每次取 2-3 小匙與 250ml 熱開水沖泡，浸泡 15 分鐘後再飲用。如果是新鮮香草，必須取 1/4 杯新鮮香草混沖成 1 杯熱開水。

提升記憶力嗅聞精油

準備材料

1.迷迭香精油 5ml

2.薰衣草精油 10ml

3.香蜂草精油 5ml

4.檸檬精油 10ml（其他柑橘類精油亦可）

5.嗅聞棒或嗅聞貼片

製作與使用方式

混合所有精油，倒入 30ml 精油瓶。可以在嗅聞棒加入25滴，隨身攜帶使用。或是滴1滴在嗅聞貼片，適合生病臥床者無法自主嗅聞的患者。

這個配方適合面臨壓力的考生，對於慢性病、開刀後、癌症治療及末期患者也十分有助益，能夠緩和焦慮躁動不安及輔助睡眠。

香蜂草。（圖／Canva）

●本文摘選自天下雜誌之《香藥草的自癒力：提升免疫、增強記憶、安神排毒的按摩、足浴、花草茶配方，養出健康好體質》。