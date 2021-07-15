陳儀深／認識真實李登輝──《李登輝秘錄》推薦序

文／陳儀深（國史館館長）

認識真實的李登輝

李前總統登輝先生於去（二○二○）年七月三十日去世以後，台灣各界紛紛表達對李先生的看法、以及如何紀念的主張，其中可能以「骨灰撒玉山」、「不要葬在五指山與黨國軍頭為伍」最引人注目。八月十九日家屬代表李安妮在治喪大員會議上說：父親所言「骨灰撒玉山」只是個概念，用意是顯示他希望與台灣這塊土地永遠在一起；父親若有所謂遺願，最重要的應是台灣民主更深化、台灣人民更團結。安妮小姐沒有說出來的話是，深藍和深綠都反對安葬五指山，反映的是同一個邏輯，若遵從這個邏輯豈不是繼續分裂下去？

人的一生說過很多話、做過很多事，其間恐怕不乏互相矛盾的地方，但哪一個才是「真實」的呢？國史館參與整理李登輝大事記／生平事略時，對於李先生當年曾加入共產黨的事，也聽到是否應該略而不談的主張。事實上，李先生接受國史館口述訪談時已經坦然交代他一九四七年十月入黨、一九四八年退黨的經過。如果注意到時代背景，就會理解二二八以後不少台灣青年加入中共地下黨並非那麼信仰共產主義，而是為了反國民黨，何況當時的中共與後來「竊據大陸」且常威脅要解放台灣的中共是不同的，有什麼好避諱？

可見，要認識真實的李登輝並不容易，除了要掌握「事實」層面、還要注意歷史解釋的問題。可惜人們對於事實常採取選擇性地認識，或是基於政治立場做扭曲解釋，都是常見的事。

日本《產經新聞》記者河崎眞澄先生，在一九九六年台灣首次總統民選就曾來台採訪，二○○二至二○○六年擔任《產經新聞》台北支局長，這段期間透過採訪與李前總統建立情誼、獲得信任；二○○五年當連戰以黨主席身分去中國訪問時，他也從台北出發全程跟訪，可以說對台灣二十幾年來的政治發展有難得的近身觀察機會。如今他將一系列專訪李前總統的文章集結成《李登輝秘錄》，日文版在二○二○年七月三十一日問世，現在經由我們共同的好朋友龔昭勳先生譯成中文、由前衛出版，正逢台灣社會熱烈關注討論李登輝的此刻，個人認為本書提供了很好的資料與視角，讓我們更容易看到真實的李登輝。

例如，評價李登輝的時候，如何看待他對蔣經國的肯定？本書用一整章（第五章）談「蔣經國學校的畢業生」，除了引用國史館出版李登輝的《見證台灣：蔣經國總統與我》，還有旅日建築師郭茂林、郭純父子，以及秘書鍾振宏、小栗山雪枝等人的證言，最重要的是作者自己的判斷：若從戰後台灣二二八事件和白色恐怖而言，蔣氏父子確是「千古罪人」，但是在東西方冷戰結構中，國民黨政權使台灣避免被中國共產黨併吞、赤化，這個側面「李登輝有意識到」，而且，「尤有甚者，是由世襲絕對權力的蔣經國解除戒嚴與容許在野黨成立等，從而埋下民主的種子，才讓李登輝能在總統任內使台灣民主化路線開花結果。此點絕對不容忽視。」此外，對於一九七○年黃文雄向蔣經國開槍這件事，李登輝不以為然，因為「使用暴力追求民主化絕對是矛盾的」。作者同時拿黃昭堂來比較，承認這是「獨立運動家」和「現實主義政治家」基本差異之所在。

本書不只談論李登輝，而且是「透過其生涯思考台日關係，同時試圖形塑包含美國、中國等相關國家的近現代史」。作者追尋他的前輩司馬遼太郎的腳蹤，企圖鑽研李登輝的內心世界，遍訪相關人士並參考新發掘的史料，描繪出諸多不為人知的史實，謂之《李登輝秘錄》至為速配。本人願藉此機會，向河崎先生表達敬意與祝賀之意。

●本文摘選自前衛出版之新書《李登輝秘錄》推薦序。