為何奧運選手不想贏反而能奪牌？ 從「3C法則」學習長線成功！

文／凱絲．畢曉普（Cath Bishop）

雖然曾是一名奧運選手，我並未全盤接受「人生就是一場競賽」這個「事實」。有位奧運金牌得主告訴我，她覺得自己被「爭第一」搞得筋疲力盡，因為多年來，身為運動員，每天都得拚命做到最好。

此外，她也對大家視為理所當然的自私自利生活方式感到心疲。不用再過那樣的生活之後，她鬆了一口氣。她自認邁入了人生另一階段，但其他人認為她應繼續對一切事情保持旺盛（以及毫無意義的）鬥志，希望她隨時隨地展露不惜一切代價也要贏的態度。

為什麼這想法（不惜一切代價也要贏）如此根深柢固？顯然，我們自小開始觀察並學習何謂競爭，部分歸因於我們周遭充斥競爭。我們往往只看到一條通往成功的途徑，也常被教導要贏就得看到結果、得按照預先設定的標準、得把其他人視為比較的標竿，還被灌輸成功是好事，失敗是壞事。

不惜一切求勝的文化有毒

勝利的經驗會刺激荷爾蒙分泌，影響行為、決策、自尊與自信。我們見識到「權力的生物學」在發揮作用。但這是把雙刃劍：短期的收穫會導致長期的損失。動物戰勝太多更強的對手，從中建立的自信會變得危險，影響所及，贏會變得誘人，讓人上癮，甚至覺得自己會一直贏下去。

在企業界、體壇、教育圈、政壇不難發現這類思維與行為，從惡棍交易員尼克．李森（Nick Leeson）到美國龐氏騙局首腦伯尼．馬多夫（Bernie Madoff）等例子可以看出，這些人的成就最後都以成績持續下滑的惡性循環告終。

這讓我想起剛開始成為奧運選手的情形。我當然不喜歡輸。輸的感覺並不好，周遭權威人士、教練、主管等，在我們輸時，反應都不友善，而且希望我們以行為表現出不喜歡輸，也不希望輸再發生。很明顯，輸不可取，必須避免，但我腦袋的理性也告訴我，輸是人之常情，不可避免，說不定還有助於精進贏所需的技巧。

儘管所在環境不斷強調「必勝的意志」，把這奉為最後能致勝的人格特質，但我也認識到，想要贏的心態，似乎與加快速度沒有直接關聯。唯有專心在「表現的過程」（亦即那些表現更佳的必要條件），才能有效提升速度。

放下執念，贏回長線成功

划船時我將精力專注於找出各種提速的辦法，探索各種可能性，目的不是想要划得更快或靠意志力讓自己划得更快，這轉變細不可察卻是關鍵的一步，隨著時間推移，在我腦裡醞釀，讓我擺脫對要贏的執著心態，諷刺的是，這反讓我提高了勝算。

我找到了更好的方式定義成功，也找到與成功有約的更佳方式。我稱這叫長勝（Long Win），涵蓋新的視角、新的方式，以及隨時間而沉殿的新思維。

長勝有三個關鍵領域，簡稱三C：

想清楚（clarity），清楚知道什麼東西對自己重要，採取更廣泛與更長期的視野定義成功的樣貌，以及邁向成功路上我們希望累積什麼樣的經驗。成功不只是短期的指標與結果。清楚知道自己要什麼，指的是更廣泛地找出我們生活的「為什麼」，清楚我們生活的目的與使命，分析我們希望對周遭世界發揮什麼影響力。

對於我們所做的每一件事，養成持之以恆、不斷學習的態度（continuous learning）。成功係建立在個人不斷成長，而非由呈現在外的結果定義（這麼做的好處是讓我們有機會將表現在外的結果做到最好）。

再者，這會讓我們專注於做事的方式與態度（how），以免將太多重心放在職場以及家庭該做的事（what），事情是做不完的，清單上的待辦事項、要實現的成就，往往支配了我們的生活方式，但學會在how與what間取得平衡，可確保我們持續成長與精進，即便失敗也不會覺得自己一無是處。

主動建立連結（connection），不論做什麼事，務必把建立關係視為首要之務。這可將注意力放在我們日常遇到的人（who）：同事、合作夥伴、朋友、網絡裡的人、尚未建立關係但未來可能合作或協作的人。如何積極建立與他人的連結，擺脫一味與他人比較、你爭我奪的生活態度？

想清楚、持續學習、建立連結這三C並非列入勾選單的行為選項，也不是要在流程圖中進行專案管理的KPI。三C是開放、持續進行的主題，協助我們思考、看清自己及與他人建立連結。這三C幫助我們的心態與心智模式持續成長進步，調整我們的行為，建立更有意義的關係，以便創造合作機會，合力實現自己無法獨力實現的目標。

精進所長，避免追求「達標」

用三C來檢視自己，不論你在職場屬於哪個層級，可能是高階主管，可能是行政助理，你的貢獻程度，不取決於你的職位和薪資。

有個發生在美國總統甘迺迪任內的小插曲，至今仍讓大家津津樂道，也最能詮釋這點。當時甘迺迪視察美國太空總署的太空中心，遇到一位身穿白外套、頭戴白帽的男子，便問他在這裡擔任什麼職務，男子不假思索自信滿滿回道：「我協助大家把人類送上月球。」甘迺迪進一步問他是做什麼的，他解釋自己是清潔工，明白自己得把地板清理得一塵不染，確保不會有任何灰塵進入施工中的太空梭。

太空梭須高速穿越地球的大氣層，任何一個微小塵粒鑽進艙體，可能會造成致命意外。當這插曲被一傳再傳時，大家往往忽略，這位清潔工不僅清楚知道他的角色與整個大工程相連；大家也忽略，這位清潔工深信並看重自己工作的重要性，覺得攸關更大任務的成敗。

我們知道的組織中，有多少員工的回答能夠像這位清潔工一樣？

個人與更大目標之間的連結至為重要。在亞歷克斯．希爾（Alex Hill）、麗茲．梅隆（Liz Mellon）與朱斯．戈達德（Jules Goddard）聯名的文章《成功的組織如何延續一百年》，3人分析了不同產業裡繁榮了100年的企業與組織，包括皇家莎士比亞公司、美國太空總署（NASA）、英國伊頓公學等。結果發現：

多數公司專注於服務客戶、擁有資源、講究效率與成長，但百年企業並非如此。反之，他們試圖影響社會、不吝分享、專注於變得更好而非更大。

毫無疑問，這些百年企業的管理模式，對於創造一個以長勝為核心的環境至為重要。

●本文摘自商業周刊出版之《長勝心態》。