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貫譽／走在一條平凡的神聖之旅──《平凡的朝聖者之路》推薦序

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《平凡的朝聖者之路》 作者：陳逸庭 出版社：聯合文學 出版社：2021年7月8日
書名：《平凡的朝聖者之路》
作者：陳逸庭
出版社：聯合文學
出版社：2021年7月8日

文／貫譽（身心靈工作者）

要讓一個人想念家，必須先離家一些距離。但是離家遠了，要回家時就會近鄉情怯，如同作者在朝聖路上拿著禪卡與小余之間的對話，接下來要去澳洲還是回花蓮？拜讀作者的朝聖之旅著作，更像是一部紀錄片，記錄著平凡的腳步，記錄著路上的發生，也點點滴滴地回到自己內在的家，沒有追在後頭的工作，沒有非賺不可的錢，沒有非要如何的日常。路上看到有人走著，依然仰賴自己的耐力往下走；獨自走著，過濾掉許多念頭，原來在遠方這看來不相干的國度與道路，絲絲扣扣都在一個走過就明白的人生旅程講述中，回歸到自己心中的家。

剛看幾頁書寫內容很容易以為這是「日記」，事後我從頭定調自己看這本書的方式，以及對作者逸庭的認識來重新出發，驟然回憶起跟逸庭一起拍攝《看不見的台灣》時的平凡「驚艷」。每次出機，逸庭都會觀前顧後，收工時他卻遲遲沒有動作，原來是著想於是否真的沒有事件衝出來而臨時必須記錄。然後看著書中的紀錄，這是一幅「地圖」指引著看了書而去走一趟「朝聖之路」的人們。而走完「朝聖之旅」的長征正是一個人內在信念的考驗，一心一意要走完這趟路憑藉的竟是平凡的日常，旅途的本身，以及偶發的朋友緣分。

書中提到與Shelly 的對談，其中節錄一小段：「在平常生活中，好像不管做什麼，都難免會有人有不同建議，在路上大家各有各的想法，卻不會對別人的想法有意見，反而常常成為一種新的參考。可能在路上大家體會到，不管怎樣，最後走這條路的人只有自己，只有自己能為自己負責，一切都是自己才能決定的，不用背負奇奇怪怪的期待，自然而然就這個樣子了。」看到節錄的這一段，我深深領悟到眼前的男孩已經是身心成熟的男人。

當然旅途中有些假藉問卷而硬要人捐錢或偷錢的事件，這也是一種日常。平凡地走著神聖的旅程也是會遇到莫名的事件，如何從傳說中獲取提點，如何從他人處置中決定自己的反應，這也是一個不經意的重要美德。看到起點0的石碑與象徵旅途終點0 的石碑，這樣的捨不得離開是否就如同生命的回顧？！

人們一次又一次去走「朝聖之路」，一次又一次淨化與調整內在的能量，這本書給我的領略是先將自己帶向遠處，然後一步步地走向自己。路上的涓涓滴滴提醒了我，從現實而日復一日的生活抽離開，看待一段看似平凡的神聖旅程，審視出原來日常生活也正是使人遠離了自身的真誠，推薦現代社會叢林中的人們透由平凡回歸簡單的幸福。

《平凡的朝聖者之路》（圖／聯合文學出版社提供）
《平凡的朝聖者之路》（圖／聯合文學出版社提供）

●本文摘自 聯合文學 出版之《平凡的朝聖者之路》推薦序。


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