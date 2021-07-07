唐墨／我也學過頗瓦法—「奧姆真理教事件」是如何走向悲劇

文／唐墨（小說家、「疑案辦」網站主編）

為了上師可以赴死，為了上師連殺人都可以去做，這樣的人很適合昆達里尼瑜珈。若能完全遵照上師的命令去做，包括殺人在內，這樣做也會變成功德唷。以上師命令殺人為例，當某人死期已到時，上師命令弟子殺死那個人，這等同於為那人修持頗瓦法，因為那正是讓弟子殺死他的最佳時機。（一九八七年一月四日丹澤講座）

媒體記者可以查案嗎？NHK製播的《未解決事件》特別節目，以類戲劇的方式，重新演繹重大懸疑案件，嘗試整理出新的可能事證，不同於仰賴他人報告成果來探討懸疑案件的節目，NHK動員大量的記者，組織專案採訪團隊，對當時承辦的警方、特搜本部、受害者或目擊證人展開大規模且深度的專訪，甚至想盡辦法找到與加害者相關的人物，希望能揭開未解決事件背後的黑幕，將四面八方蒐集到的意見，並陳在觀眾眼前，企盼真相得以浮現。

《未解決事件》目前累積採訪過八件懸案，出版兩本專書，這本是其中一本。關於奧姆真理教地下鐵沙林毒氣恐怖攻擊事件，由於犯案動機明確，手法張揚，主謀和共犯也已經伏法，嚴格說來應該算是已解決事件。但如果仔細觀察日本目前的社會時局，有很多跡象顯示奧姆真理教所帶來的影響，絕不僅止於一九九五年那一場無差別地鐵屠殺。事隔三十年，有很多細節或許都已經被遺忘，甚至因為創傷症候群而將之隱藏在內心深處不願提起，採訪團隊所使用的不僅僅是職業記者所學到的採訪技巧，還必須參考心理諮商的意見，傾聽與談話雙管齊下，才有可能獲得可信的證據。

對於還記得奧姆真理教的日本人來說，「新興宗教」一詞幾乎只有貶意，任何型態的「新興宗教」都是可疑的不審者，如果聽說隔壁搬來的新鄰居是「新興宗教信者」，或是新進員工透露出他正信仰某種「新興宗教」，難免都會下意識地保持安全距離。

也可以這麼說，無論是傳統宗教或「新興宗教」，在奧姆真理教發動地下鐵沙林毒氣事件之後，日本的宗教信仰受到絕大的質疑與挑戰，盲目的個人崇拜和特立獨行的教義，加上偏激教團的恐怖攻擊，顛覆了宗教信仰的觀念，間接造成了一部分的日本人對宗教信仰日漸採取疏遠旁觀的態度。宗教信仰的熱衷程度逐年遞減，傳統宗教的廢寺廢社問題日趨嚴峻，遭受泡沫經濟與金融海嘯沖刷後的日本，草食佛系繭居世代崛起，只在乎有沒有跟上SNS最新的流行話題，旁觀經濟環境與政治現況的沉淪，甚至對世紀瘟疫武漢肺炎都漠不關心如置身事外。

什麼都不值得相信，漸漸拒絕承認傳統宗教神靈具備主宰一切的能力，更遑論是現代人透過科技修圖或傳直銷大會編造出來的新神祇。

宗教人士認為這是日本當前的信仰危機，但許多具備規模的「新興宗教」依然能在這樣的環境下持續招募新信徒，維持運作，且隨著改元令和，彷彿洗去了平成時代對「新興宗教」這個詞的暗晦印象，各種用「光」、「愛」、「和平」、「科學」等口號，試圖取代傳統宗教的「新興宗教」源源不絕而生，吸引許多不認識奧姆真理教的新世代加入。

打從泡沫經濟崩塌前，「新興宗教」就懂得跟風社會議題拋出觀點，不管是否真心想填補工商社會帶來的心靈空虛，或僅僅是為了抓攫現代人的目光，覬覦口袋裡的鈔票，「新興宗教」往往能提供傳統宗教無法支援的多對一、甚至一對一的關懷模式，現在的「新興宗教」更以較為謙和中性的體質，淡化宗教色彩，開設許多如分靈般的外圍組織，深入大專院校、公司行號，發展出跨國體系，吸引不同國家、不同文化的人入教。

現今還願意繼續追隨奧姆真理教衍生的教團，如「阿雷夫」或「光之輪」的信徒，他們的內心深處，究竟對地下鐵沙林毒氣事件懷抱著什麼樣的看法？事件後的信徒又該如何應對後續的社會反響？不管是要防範類似的悲劇再度重演；研究宗教信仰與現代社會的關係；或是探討政府對宗教信仰管控程度等法治與人權問題，作為信仰危機的分水嶺，奧姆真理教都是一個非常值得深入的議題。

（圖／Unsplash）

我在日本高野山真言宗出家，這是一個傳自印度，從大唐輾轉到日本，在日本扎根超過一千兩百年以上的佛教宗派，有時候也簡稱為密教。因為受過宗教知識及文史研究的訓練，所以對奧姆真理教揭示的教義有一定的了解，例如「奧姆」一詞其實就是梵文的「Om」音，即是一般人常聽到的六字大明咒「唵嘛呢叭咩吽」的第一個字音。看過相關資料之後，其實也能確定奧姆真理教的教師、幹部與信徒，顯然都是被麻原彰晃超譯、誤譯的梵文藏文誆騙，才會產生他們的所作所為是符合宇宙法則或佛陀教義的錯覺。他們誤以為自己秉持的是純然至上的超道德，甚至試圖超越一切法律，孰不知麻原彰晃只是用了密教表象的文字、圖像，其所宣揚的教義卻完全偏離密教所要表達的真實意義。

例如，麻原彰晃曲解「頗瓦」為殺人法，以此為自己和信眾造下的謀殺案件開脫。

出家之前，我曾向賈敦仁波切學過「頗瓦」。那是二○一六年的事情，當時領受的教法至今未忘，「頗瓦」在藏語指的是「意識遷移」，修行者透過念誦與觀想的方式，清淨自己全身上下多處門穴，最後從頭頂的頂門梵穴沖氣而出，意識瞬間躍升至西方極樂世界，徹底斷除輪迴的苦因。藏文儀軌上有云，若閉關修持「頗瓦」的行者，努力不懈而有成，一至七日內必定往生。雖然是佛教密宗的教法，但根據卻是來自於佛教顯宗的《阿彌陀經》：「若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」

從生死輪迴的角度來看，「頗瓦」就是求取往生，以修行的方式終結自己的生命，絕非持武器去終結他人的生命。即使是替不懂「頗瓦」的人修法，工具也應該是手印咒音及修法的鈴杵，絕非科學化成的沙林毒氣。麻原彰晃利用人們對名詞的無知，扭曲「頗瓦」的意義，並將早期婆羅門教以殺人獲得證悟的錯誤方式，導入他的教學之中：「欲速成者宜執利劍，晨於四衢躬殺百人，人取一指以為傅飾，至于日中使百指滿，設勤奉遵，則道德備矣。」 當第一位犧牲者出現，麻原彰晃就開始用這種錯誤的教義引導教團，乃至到最後開啟了香巴拉計畫，策動大規模的屠殺……對比前期奧姆神仙會那種瑜珈團體，我不免懷疑，最後的麻原彰晃，是不是把自己也騙了進去？

奧姆真理教教主麻原彰晃。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

聽起來毫無根據又違背道德法治的教法，為何能深植人心？即使事隔多年，依然追隨者眾，甚至有人不惜為教主開脫其罪？主因還是麻原彰晃利用「上師」或「尊師」一詞來哄抬自己的身分所致，奧姆真理教的「上師」是取自梵文發音的「古魯」，麻原彰晃引經據典，要信眾無條件信奉「上師」，以獲致福報，否則就會被降下天譴。即便是傳統宗教的領域，也有很多導師或信眾誤解「上師」一詞，誤以為「上師」所說的如同佛旨，不僅要如實貫徹，甚至擔心業報懲罰而不敢違背。孰不知在密宗行者必讀的〈事師法五十頌〉中，就有明言：「拜人作自己的上師，或是上師收一名徒弟之前，雙方都必須互相觀察對方的資格、心性、器量，是否堪任為上師，或是否為可造之材。如果沒有這樣的過程，那雙方都違犯了破壞密宗誓言的越法罪過，是不可能有任何成就的。」

麻原彰晃的成功，在於他讀的書典比信眾廣博，所以他可以只擷取對自己有利的說法來迷惑信眾，他向物質充實但心靈匱乏的人提供頭銜，讓他們可以往上晉升成為正教師，並將所有人的苦難都解釋成「沒有尋得賢達上師導引解脫開悟之路的緣故」，不管是在物質或心靈上遭受苦難的人，便會選擇拋下所有的物質生活，在奧姆真理教的體系底下「出家」。如此一來，一個巨大的循環就誕生了：失去一切物質便無法回到正常的現實世界，人生目標變成追求正教師頭銜，反覆躲進想像出來的心靈世界，屆時也不得不相信麻原彰晃的確擁有讓他們快樂的祕訣，因為物質的滿足已經變成一件相對容易的事情，相對應的心靈世界貌似得到一種容易滿足的均衡。

可怕的是，這種操作方式不僅存在於奧姆真理教，舉凡世間一切宗教，都很習慣否定物質世界的意義，宣揚錢財乃身外之物，奉勸信眾多多奉獻捐款以換取心靈世界的富足等，根據我走訪許多宗教團體的經驗，強調捐錢的強度與次數之不同，也能提供我們檢視該宗教團體的可信度。我並不反對捐錢，但我也不排斥累積個人財富，用以追求物質提供的快樂。真正的開悟解脫與否，不在乎金錢的多寡，乃是跟「快樂」的程度有關，我並非奧姆真理教的信徒，我可能永遠無法知道他們究竟快不快樂，但我可以確信，自一九九五年三月二十日那個上午之後，這些信眾的內心深處都被麻原彰晃狠狠地刨挖出一大片傷疤，閉口不談、不願現身、不肯承認，就是最好的證據。利用宗教信仰發動的恐怖攻擊事件，無辜受害者面臨的是身體髮膚不可抹滅的傷害，終生都要和各種後遺症奮鬥；與加害者站在同一側的信眾，則是永遠被困鎖在深暗的心牢，既不能再向他們的上師追問人生意義，又無法面對社會對他們的謾罵唾棄。

專文導讀‧作者簡介 唐墨 高野山真言宗學僧，法名言德。目前任教於世新大學中文系，同時也是懸疑、犯罪主題網路媒體「疑案辦」主編，著有散文《違憲紀念日》、推理小說《清藏住持時代推理系列》、《酒保神探系列》。

●本導讀選自凌宇有限公司於6月30日最新出版的《衝破封印的心靈魔物：奧姆真理教事件未解之謎》。