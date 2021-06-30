抗疫、尋藥、找真兇！《遺忘效應》結合懸疑、醫療及科幻元素的推理之作

文／喬．哈特（Joe Hart）

她在第二象限找到卡森。

她得使用掛繩及繫在上面的門禁卡，在休眠與控制區外的一部掃描機上揮動，才終於打開門進去。門後的區域佔滿摩天輪的整個寬度，是非常大的空間。其中一面牆由高解析度螢幕組成，每隔幾秒就會變換顯示內容，在黑暗的太空畫面中閃動，而她猜測那是他們的軌跡；這面牆連接著一個佈滿粗厚電線束與電路板的空間，再通往眾多走道的其中之一。其他區域則是擺滿一堆發亮的觸控螢幕，這些螢幕架在底座上，前方有滾輪椅。

卡森坐在左側最遠的底座旁

她一進門，他的注意力就移到她身上，彷彿他已預料並害怕她會出現。

很好。

她接近時，他站了起來，已經準備開口辯解，而她只能勉強忍住不一拳揍過去讓他的嘴巴再閉上。

「吉莉安，聽著──」

「你這混蛋騙了我，卡森。」她邊說邊用食指戳著他的胸口。「這不是太空站。這是太空船。」

卡森洩了氣，他凝視地面片刻之後才繼續看著她的眼睛。「妳說的對。這是一艘太空船。探險者十號。」

「真是個好名字啊。我不在乎。我們著裝回去吧。」

「妳說什麼？」

「我說穿回我們的太空衣，進入太空梭，然後你帶我回地球。如果你現在照做，我會在提出控訴的時候要他們對你懲罰輕一點。」

她剛才經過的門滑開了，有個她從未見過的男人走進來。他的臉形方正，帶著方正的眼睛，一頭白髮梳得很整齊。他遲疑著，很顯然看出了她的表情。

「抱歉，我──」

「沒關係的，里歐（Leo）。我們正要──」卡森開口說。

「正要離開。」吉莉安接話，她瞪著卡森，量他不敢說出其他答案。

「需要我的話，我在休息區。」里歐說，然後離開房間。

兩人再次獨處之後，卡森嘆息著坐回椅子上。「有些事情我得告訴妳。」

「對，廢話。」

「首先，我不算說謊。真的有一座太空站，我們正要過去，只是它不在環繞地球的軌道。它在環繞火星的軌道。」

她眨了眨眼。「火星。」

「零件是假裝以深太空探測的名義分批發射，然後在環繞火星的軌道組裝。聽著，這很複雜，我想在簡報的時候完整說明，可是太空站發生了一件意思──有一個人死亡。是謀殺。」

「這還真有趣，不過我是認真的，卡森。你得離開那張椅子，然後帶我回去。」

「也許妳應該坐下跟我好好談一談。」

「也許我應該去找伯克，讓他扭斷你的脖子。」

「吉莉安，拜託。我什麼也不能做。我有命令在身，而這是任務。太空船的航線已經設定了。我們已經飛行將近三萬哩了。」

她注視著他，沸騰的怒氣在她體內變得又黑又厚，彷彿她剛喝下熱燙的柏油。「仔細聽我說的，卡森。我不在乎誰死了以及是誰做的。我不在乎你的任務或你的上司會說什麼。你接下來要說的話最好是『好吧，吉莉安。我們回家吧。』」

「我很抱歉。我真的很抱歉，可是妳要知道的事太多了。妳真的很需要。」

「我女兒才需要我！」她在大喊到一半時破音，而她討厭自己如此焦急的語氣。不過憤怒現在已經昇華成別的東西了。

（圖／Unsplash）

驚慌。

恐懼。

「我知道。只要任務繼續進行，沒有什麼會改變的。我們需要妳的幫助，而且時間範圍也沒有不同。六個月就是六個月，無論我們是繞著地球轉或是前往火星。」

「你這混帳很清楚這不一樣。」

「只有這樣我才能讓妳願意來。」

她想像自己打他巴掌，可是怕她一這麼做就停不下來。

於是，她轉身走開，在門口掃描門禁卡，門隨即打開，讓她回到走道上。牆面變得模糊不清，而她擦掉眼淚，怒氣衝衝繞過垂直角落進入下一條走道，穿過通往第一象限的門。她停在伯克的房間外，門並未像她的房門迅速滑開，於是她等了一下，再握拳敲了敲。

「伯克？」沒回應。裡面沒傳來腳步或移動的聲音。只有走道上那股封閉的沉默。她又敲了一次，也更大聲喊了他的名字。她嘗試推門，可是門完全不動。他一定是從裡面鎖上，而且睡著了。她舉起手繼續敲打著門，直到手都痛了。「可惡！」

她離開門前，吃力地喘氣，頭髮被汗水黏在額頭上。她可以做什麼？停下太空船。除此之外，呼叫救援。對。她可以跟NASA通訊，讓他們知道卡森做了什麼。

她在記憶中搜尋法蘭克對通訊系統的教學。內容很短也很粗淺。他教她的一切都是關於太空梭上的通訊。

好吧，她必須到太空梭去。她正要在走道上往回走，又立刻停下腳步──關於無法返回地球的事，卡森說的可能是事實──而她已經在腦中計算起來。

前往火星的時間會稍微超過兩個月。來回六個月。他們不會只在地球大氣層上的軌道繞行；他們會飛到好幾百萬哩之外。遠離凱莉。

「不。」她說得很小聲，在安靜的走道中幾乎連自己都聽不到了。無論藥丸能給她任何控制與安心的假象，現在都已經消失，被雪崩般的恐懼給淹沒了。她不能離開凱莉那麼遠。萬一她發生事情怎麼辦？他們不會緊急返航讓她在幾天內回到地球。而且萬一任務出了差錯怎麼辦？到時也不會有地面控制中心的救援。他們會孤立無援。凱莉也只剩下自己。

（圖／Unsplash）

她輕輕哭喊了一聲，這時主走道的門正好打開，讓她差點撞上卡森。他抓住她的手臂，她則是想把他推開。

「你到底在搞什麼？」她勉強擠出這句話。她覺得肩膀像是被黃蜂刺了一下，也瞥見背後有動靜，那裡有人，而她的視線有種奇怪的朦朧感。

丁塞爾。他其中一隻手抓著某個東西。針筒。

「什麼？」她說；她的雙腿失去力氣。彎曲。

卡森輕輕放下她，他的臉遮蔽了她的視線，五官都在晃動，彷彿她正透過高溫看著他。

「我很抱歉，吉莉安。我很抱歉。」

她想要說話、威脅、詛咒，可是她的眼睛閉了起來，接著黑暗就將她完全吞沒。

●本文摘選自 奇幻基地／城邦文化 即將出版之新書《遺忘效應》。