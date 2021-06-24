要什麼有什麼！超商實體商品發展你了解多少？

文／張立祥

你知道超商有多少商品嗎？這些商品是如何進到超商裡面的？

便利商店在最初發展的十年間，便已販售許多類別的產品，經年累月之下，不論是實體的商品、虛擬的點數，甚至是便利的服務，也在這四十年間有著極為明顯的躍進。有些我們非常熟悉的產品，在超商剛出現於台灣時就有販售，但有些我們高度仰賴的服務，卻是近二十年才出現。

今日的超商販售物品眾多，在可食用的產品上，從常溫、冷藏飲料、微波食品到現煮食品，其實早在1980年代就已有雛型，只是隨著時間的推進，各家超商仍持續不斷在食品上進行各種創新，甚至推出自有品牌，使得超商的商品日趨多元。接下來，就讓我們看看這四十年來超商的商品經歷了哪些變化。

從思樂冰到霜淇淋

在現成商品方面，1985年超商就有微波食品，諸如漢堡、炒飯、肉粽等；1987年，袋裝衛生冰塊推出；1988年，超商亦開始供應生菜沙拉和水果；冬天經常會出現的溫罐，最早也在1991年以鋁箔包加溫的形式出現。

1990年代起，涼麵、18度C便當、三角飯糰陸續出現，到了1990年代末期，超商也開始對鮮食商品進行品牌化的推廣，例如光合系列三明治與御便當。其中最具爆炸性的產品，莫過於2001年7-11推出的40元低價國民便當，當年熱賣的程度還致使統一超商另外成立專責的鮮食商品部。在這股熱潮下，其他便利商店也紛紛推出低價便當，全家則以調高商品配送到各店的次數，來因應廣大市場的需求。

平價便當與鮮食不僅成為便利商店的新戰場，也衝擊到其他食品業者，使得他們不得不有所回應。例如2004年，麥當勞就為了因應統一超商微波漢堡的攻勢，推出「美味不能仿冒」的降價促銷活動。

與平價便當同樣具備影響力的，則是2007年7-11針對熱門販售的冷藏茶飲料推出自有品牌，以極低價的姿態在超商上市，由於飲料在超商的銷售佔比一直都很高，7-11的這項舉動不僅展現出強大的企圖，也影響了其他飲料品牌的銷售。

至於需要經過店員製作、加工或是定時維持新鮮度的食品，出現的時間也相當早。1980年推出的思樂冰是這類食品的先驅，今日在許多7-11亦可續見其蹤影；隔年推出的茶葉蛋，更是青出於藍，僅憑電鍋與滷包調味，便足足販賣長達四十年未曾中斷，甚至促成其他零售業者加入戰局，如今許多連鎖商店也都開始販賣茶葉蛋。

與茶葉蛋同樣熱賣的是1985年開賣的關東煮，以及1989年的大亨堡，這兩項長青商品，至今我們在各大超商都還看得到，販賣的歷史已有三十幾年。除此之外，便利商店也經常推出新食品來試驗市場接受度，一開始會集中在小範圍的店鋪測試，像是現烤麵包、油炸食物、烤雞、現刨冰品等等。總部在測試過程中會評估哪些品項可以在短時間製作完成、製作流程也要簡單、更要能夠吸引客人購買，只有通過考驗的食品，才會被推展到更多的店鋪當中。

近年來較受矚目的創新食品，則非全家的夯番薯和霜淇淋莫屬。前者於2010年推出後，即在半數以上的店鋪販售現烤地瓜，它跟茶葉蛋一樣同屬傳統食品且香味瀰漫，作法是由店員將生鮮番薯放進烤箱烤熟後秤重計價。

而全家在累積數年的經驗後，進一步以冷凍烤地瓜克服產量因季節而有所差異的問題，使其可以全年供應無虞。全家的夯番薯相當成功，推出後即長期穩定熱賣，因此其他業者也開始跟進。

2013年，全家又推出一項新食品——霜淇淋，標榜著在超商就能吃到現做的霜淇淋。結果瞬間爆紅，許多店家都出現排隊的人龍，全家後續更以多元口味大舉攻佔市場，也加強各店的裝機數量；霜淇淋的熱賣甚至還助長烤番薯的人氣，全家便利商店因此竄紅。

從碳酸飲料到現煮咖啡

書名：《萬能店員：我的便利、你的過勞，超商的社會代價》作者：張立祥出版社：游擊文化出版時間：2021年5月26日

在飲品部分，便利商店的發展迥異於各項食品，其獲利甚至碾壓其他種類的商品。統一超商早在1985年就推出現煮研磨咖啡，在固定時段提供煮好的美式咖啡讓民眾自行取用，當年還邀請藝人張晨光代言，至今仍可在YouTube上看見這則古早的廣告。

但因當時國人還沒養成飲用咖啡的習慣，7-11現煮咖啡推出不久就退出市場。在2000年以前，除了稍早提過的思樂冰、現煮研磨咖啡以外，超商還賣過熱奶茶，更有許多連鎖超商設立碳酸飲料機台，但大部分都因獲利和成本問題而被迫裁撤。

各家超商不只努力推出各種飲料商品，也持續嘗試推進現煮咖啡市場。以統一超商為例，在2001年以前兩度推出現煮咖啡，不過卻都宣告失敗，直到2004年以「CITY CAFÉ」品牌打入市場，才出現轉機，而這也是我們今日所習慣的超商咖啡形式。三年後（2007），全家與金車集團伯朗咖啡館合作，以「Let’s Café」為品牌標誌，推出現煮咖啡。至此兩大龍頭的加入等同宣告超商已開始瓜分咖啡市場。

除了以咖啡機為主要生產工具，各家超商也推出延伸應用，像是以紅茶粉、可可粉與各式糖漿同咖啡機加熱後送出的熱牛奶混合的各式飲品；另外，2012年，萊爾富推出珍珠系列飲品、全家推出冰塊加包裝飲料的搖搖茶，意圖踏入手搖飲料市場，隨後更有現打果汁、雪花冰等產品。2015年的酷繽沙（咖啡冰沙混入牛奶）、2017年現萃茶的即食珍珠，則是近年來超商飲品的一大突破。

便利商店的主力之一就是喝的和吃的商品，其中咖啡機更是每店必備的機器，在早晨上班時段，我們常常可以看到許多人排隊等候製作中的咖啡。根據公平會調查，現煮咖啡平均毛利率高達五成，幾乎是其他商品的兩倍，無怪乎各大超商紛紛投入咖啡系列飲料的改造。

●本文摘自游擊文化出版之《萬能店員：我的便利、你的過勞，超商的社會代價》。