路過不容錯過說唱藝術：日本國家指定重要無形民俗文化財——淡路人形靜琉璃！

文／EZ叢書館

與國土創生神話之間淵源匪淺的「淡路人形靜琉璃」！

「淡路人形淨琉璃」為日本國家指定重要無形民俗文化財，相傳起源於祈求漁獲豐收之民俗藝能「惠比壽舞」。惠比壽，一說為伊邪那岐與伊邪那美之棄子「水蛭子」，民俗藝能與國土創生神話之間，淵源匪淺。

「淨琉璃」為使用三味線伴奏之說唱敍事曲藝，江戶時代初期與人偶劇要素融合，發展為「人形淨琉璃」。人形淨琉璃的人偶由三人操作，與說唱人「大夫」抑揚頓挫的話術、以及變化多端的三味線音樂緊密結合，透過細膩的情感表現，生動上演人生悲喜劇。

（圖／EZ叢書館）

據言十六世紀時，奉仕於惠比壽神總本社的人偶師，將人偶劇傳承至淡路島，為淡路人形淨琉璃之始。江戶時代，淡路人形淨琉璃於德島藩庇護下蓬勃發展，四十幾個劇團相互爭霸。不僅淡路島內，各劇團也於日本各地巡演，今日四國、中國、九州等地留存之人偶劇，多數皆受到淡路人形淨琉璃影響而生。日後於大阪發展為具有高度藝術性之「文樂」，其創始者植村文樂軒，正是淡路出身。

淡路人形淨琉璃於近代化浪潮席捲中逐漸式微，為了永續保存及推廣此一傳統藝能，「淡路人形座」於一九六四年成立，每日於南淡路市之「淡路人形淨琉璃館」內進行公演，並積極育成年輕後進，也受邀至世界各國巡演。與文樂不同，淡路人形淨琉璃保有野外演劇性格，如取材自歷史上著名戰役之「源平八島合戰（註1）」、「賤嶽七本槍（註2）」，及以妖狐傳說為底之「玉藻前曦袂（註3）」等 演目，皆獨具特色。另外「衣裳山（註4）」展示華麗淨琉璃服裝於舞台上，為淡路人形淨琉璃獨有之特殊舞台演出。

（圖／EZ叢書館）

備註 1 平安時代末期源平合戰關鍵之役「屋島之戰」。 2 安土桃山時代，羽柴秀吉(豐臣秀吉)與柴田勝家交戰之「賤岳之戰」中，立下戰功之羽柴軍七位猛將。 3 「玉藻前」為傳說中平安時代末期鳥羽上皇寵姬，其眞面目為妖狐。 4 淡路人形淨琉璃服裝成排吊掛於衣竿上，隨著三味線音樂上下移動展示。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《日本神話：Nippon所藏日語嚴選講座》。