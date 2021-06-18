好的閱讀是寫作的第一步！從閱讀到寫作，西洋文學閱讀素養一次到位！

文／傑西．利伯曼

寫作是將思想表達清楚的過程

寫作是將思想表達清楚的過程。我用另一種方式再說一次：寫作是你將你的思想表達清楚的過程。

先說思想。思想是你腦子裡所發生的事情，有時是一些點子，有時則以其他形式出現，例如：預感、略知、幻想、念頭、反應。思想有時也是論點，有時是看法而已。思想也可以說是深思後的想法，或者說是解釋，可以傳達強烈的情感。是的，思想可以傳達情感。思想有時很出色、富於想像、具有開創性；有時很乏味、老生常談、無足輕重。你得先要有思想，才可能付諸文字。所以我會鼓勵各位多多思考。

接著來談過程。寫作是一個過程，代表它有開始、中段和結尾。它不是單一的時刻或固定的東西，它需要經過幾個步驟。那麼要從什麼地方開始寫作的過程呢？當然是從開始的地方開始了。

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寫作的開始

寫作一開始有三個重要步驟：閱讀、做筆記、提出問題。

1. 閱讀

好的寫作始於好的閱讀。在最好的情況下，老師指定的讀物，你必須一字不漏地讀過，才能開始思考論文寫作。

要把論文寫到最好，你必須花點時間體驗作者創造的世界。你要去探索、分析、質疑、建立關聯，把閱讀這件事情個人化。你不需要喜歡這份讀物。事實上，厭惡和喜歡一樣重要，是你發自內心的真實反應，而且可能從厭惡發展出一篇原創的論文——只需要在文中填滿你的觀點，說明為什麼這本書該被扔進垃圾桶（或至少該從高中書單中除名）。除了對整本書可能出現愛或恨的感覺，對具體的細節也要愛恨分明：欽佩某個角色，痛斥另一個角色；喜愛某個章節，不愛另一個章節；讚揚故事的起頭，批評故事的結尾；喜歡一個用詞，不喜歡另一個用詞。這些情緒性的反應可以啟發一些非常出色的思想，是好的閱讀不可或缺的元素。

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2. 做筆記

筆記包含你閱讀後產生的重要思想。筆記的意義在於主動閱讀，隨時區分重要和可以忽略的部分——這就表示閱讀的時候手上要有筆。做筆記的工具是筆（不是你的腦），因此主動閱讀的一個關鍵是手上拿筆。

書名：《批判性寫作：西洋文史閱讀素養》 作者： 傑西．利伯曼（Jongryn Mo） 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年6月3日2021年6月3日

手工做筆記沒有什麼方法最好，你可以自創一套你方便的筆記法，之後開始寫作時，可以很快找到重點段落和有意義、適合引用的內容。筆記如果占了好幾段，可能太多了；如果讀完一章只記了一個筆記，可能太少了。

很多學生喜歡把重點一行一行地劃線，這樣看起來很凌亂、難以閱讀，萬一劃不直就更糟。可以考慮在重點的頭尾劃垂直線，不要劃底線。這種方式可以保持頁面整潔有序，一樣容易找到重要段落。用螢光筆標示也是好方法，不僅能保持頁面整潔，同時一眼就能看到重點。

我看過有些學生不喜歡在書本上寫字，而是把頁面摺角，方便回頭閱讀。簡單的摺角動作，之後拿起書本要找有趣的文字引用時，馬上可以注意到哪些是重要頁面。除此之外，如果你不喜歡在書本上寫字，可以準備筆記本或開一個電腦文件，一邊閱讀一邊記錄想法。如果你用的是線上閱讀，可能有類似電腦軟體的「追蹤修訂」功能，可以把當下的反應輸入文字框。還可以把筆記寫在一張紙上，或者單獨存成一個文字檔。除了記下你對閱讀內容的反應，也可以附注頁碼，之後開始寫論文時，要回頭找重要段落就很簡單了。

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●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《批判性寫作：西洋文史閱讀素養》。