知己知彼！3個拒當「蟑螂」室友的好辦法，直接聽牠怎麼說！

文／久留飛 克明

親愛的德國姬蠊，請教教我們吧！

Q：蟑螂是從哪裡進到家裡來的？

A：從餐飲店鑽到包包或衣服裡跟進去的！

外頭冷颼颼的讓我們不喜歡外出，所以我們德國姬蠊很難進入一般住家，通常是因為躲到什麼東西裡面，或是攀在什麼東西上面，才跟著進到人家的。例如在餐飲店中，我們會藉由躲到包包裡面，或是攀在衣服上的方式入侵人家。然後因為集合住宅的鄰家滿近的，走著走著就過去了。說到這，人類的屋子還真多縫隙可以鑽 呀！例如紗窗往往沒確實關好，還有冷氣的風管或下水道的管子， 這些都能讓我們進入人家。進入人家以後，最聰明的藏身之處是 廚房或廁所這些鄰近水源的地方。雖然我們號稱到處都能活的生物，但是不喝水的話，不出一個星期就會死翹翹的。

至於黑褐家蠊那幫傢伙，牠們在戶外也能過活。不過，當然還是屋內最好居住，所以一發現縫隙，牠們就會鑽進去喔！

（圖／聯經出版 提供）

Q：蟑螂冬天都待在哪裡呢？

A：待在溫暖的地方就能一直保持活力

我們德國姬蠊最怕冬天的寒冷了。要是出去暴露在冬天的寒風中，我們的身體可是會被凍僵，接著活動不了，然後死掉。所以，待在餐飲店或冬天會開暖爐的人家，就能一直保持活力。最近的人家都挺溫暖的，待在人家裡不會遭遇無法度過冬天的情形，但是要在冬天產卵還是太勉強了。

至於黑褐家蠊那幫傢伙非常耐寒冷。話雖如此，牠們也覺得冬天要待在人的家裡比較安心。也許窩在縫隙之間，或是哪個可以安心的場所，靜靜地挨到天氣回暖為止。即使牠們流落屋外，也會有雜物堆等，到處都找得到藏身處的。

Q：和蟑螂一起居住會有什麼損害呢？不就是覺得噁心而已嗎？

如果你們人類可以不管我們蟑螂，那是最好也不過了。但是人類總覺得我們看起來很討厭吧？覺得蟑螂油膩又黏滑的模樣，很妨礙你們的生理感受，我說對了吧？我們喜歡待在廚房的流理檯或冰箱後面這類比較溫暖的地 方，可惜因為鄰近你們的食物，所以太容易輕鬆如願！

以前蟑螂曾經是傳染消化系統感染症的病媒蟲沒錯，不過這種病症現在已經從日本絕跡了。其實呀，經由蟑螂媒介的疾病是很稀罕的，而且現在的食物中毒的案例絕大部分是其他原因引起的，所以你們真的不用那麼討厭我們蟑螂啦！

●本文摘自 聯經出版之《當我們住在一起：64種居家常見的超級生物！》。