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在家綠飲食「醃漬香草橄欖油」優雅的健康生活

聯合新聞網 / 聯經出版
（圖／聯經出版提供）
（圖／聯經出版提供）

文／沈瑞琳

居家療癒、養生保健的最佳實用指南！

任何一種親近植物、走入自然的形式，都是啟動人與自然連結的方法。健康生活就從擁抱大自然開始！

醃漬天然香草橄欖油如何使用？

料理時，同橄欖油的使用方法，不同的是，不需再爆香材料調味即有香味。若用於拌麵、水餃調味醬料、汆燙時蔬的調味、麵包的油醋醬等，也別有一般風味。

香草小知識

＊ 香草橄欖油醃漬的過程優雅美好，但待醃漬完成，開始入菜入料使用時，請務必濾出所有香草材料，否則有發霉疑慮，一旦香草基部因為未浸泡到油而發霉時，整罐油都不可食用！

＊ 醃漬時間7-14 天，氣溫越高，醃漬時間越短。

園藝治療的連結

在飲食教育面向，希望提升有機栽種、簡化食物製作程序、原食物樣貌的飲食、食農教育等。將新鮮香草植物入菜入料的味覺體驗（活化），是園藝療癒教案的目標。

將花園中栽種的香草植物進行必要的管理修剪，以達到庭園維護目標，修剪下來的有機花莖葉都可以變成餐桌上的佳餚，提供我們美好的味覺體驗、健康饗宴以及愉悅的社交分享。優雅生活非難事。

醃漬香草橄欖油配方

材料

1. 冷壓純橄欖油 約500ml

2. 新鮮迷迭香 約25cm、2支

3. 新鮮辣椒（長辣椒提香不辣，小辣椒會辣） 1-2支

4. 新鮮剝皮蒜頭（素食者、麵包油醋使用不要加） 3-5顆

5. 乾淨棉線 1段

6. 玻璃瓶（500ml、瓶口大為佳） 1個

7. 餐巾紙 數張

（圖／聯經出版提供）
（圖／聯經出版提供）

注意事項

市售橄欖油，依照使用方式分為：高溫使用、低溫使用、高低溫皆可，請依個人日後使用習慣挑選。考量醃漬加工需要時間，建議挑選出廠半年左右效期的橄欖油為佳，避免保鮮期過短。

製作後續工作

1. 每日請搖晃，以便香味均勻融入橄欖油中。

2. 為了方便日後取出，可將辣椒、迷迭香用乾淨棉線捆綁後，再投入瓶中，線留瓶外，醃漬完成後直接拉出即可（如果瓶口太小，就一一放入，日後全數倒出過濾）。

3. 油必須醃蓋過香草，否則有發霉之虞。

動手製作綠飲食的好處

書名：《加齡的自然療癒力：34類130個五官七感體驗，啟動植物帶給你奇妙的療癒能量！》作者： 沈瑞琳出版社：聯經出版出版時間：2021年5月20日
書名：《加齡的自然療癒力：34類130個五官七感體驗，啟動植物帶給你奇妙的療癒能量！》
作者： 沈瑞琳
出版社：聯經出版
出版時間：2021年5月20日

1. 味覺的刺激與覺醒 。

2. 味覺刺激。

3. 嗅覺刺激。

4. 觸覺刺激。

5. 視覺刺激。

6. 維持或活化生活的自理能力。

7. 獲得栽培植物的喜悅、鼓舞與採收樂趣。

8. 對於綠栽培產生興趣。

9. 提升活動意欲。

10. 專注力提升。

11. 手眼協調訓練。

12. 提升上下肢肌耐力。

13. 認知能力提升。

14. 獲得正確健康飲食概念。

15. 季節感知。

16. 創造社交活化及活動機會。

●本文摘自聯經出版《加齡的自然療癒力：34類130個五官七感體驗，啟動植物帶給你奇妙的療癒能量！》


橄欖油 聯經出版 閱讀風向球

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