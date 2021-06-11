「只要你好好過日子」悅知文化電子書終於來了！開館慶精選書，結帳再85折！

所有喜愛悅知文化書籍的讀者好消息來啦！以往著眼紙本書的悅知文化，終於在2021年擴大開放電子書市場，現在於各電子書平台，皆可一指選購滿滿的悅知好書清單！

成立於 2006年歲末，悅知以讀者為中心，不設限地延展閱讀疆界。近年來積極以心理勵志、文學小說為強打，一本又一本暢銷書叫好又叫座，接連霸佔排行榜。

無論是知名作家吳若權《愈成熟，愈天真》寫給渴望療癒、不忘初心的你，帶你回到內心深處與自己的內在小孩重逢，或是暢銷作者阿飛，暖心好評不斷的《只要好好過日子【10萬典藏紀念版】》，在紛擾變動的環境，尋求安定己心是你唯一的救贖；還有作者威廉，擺脫有毒關係暢銷作《絕交不可惜，把良善留給對的人》，55篇重塑自我的處世準則，從此擺脫損友磁鐵，教你如何建立不再糾結的關係守恆定律。

（左起）《愈成熟，愈天真》、《只要好好過日子【10萬典藏紀念版】》、《絕交不可惜，把良善留給對的人》。（圖／udn讀書吧提供）

即日起至6/30，聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」悅知開館慶精選書單7折起，udn會員獨享結帳時再單本85折、2本79折！折上加折等於6折買悅知好書。期間限定更加碼於「udn買東西」站上提供紙本書與電子書雙重優惠！

除了聯合線上電子書服務，悅知文化精選書單更在「台灣漫讀」、「Pubu電子書城」、「myBook電子書館」、「momo購物網」各平台皆有上架。

讓我們在疫情期間，點一盞暖光，插上一朵鮮花。

讓悅知，用好書陪伴你，細細梳理好一個喜歡的自己。