快訊

新光三越中港店一櫃姐證實染疫！感染源為彰化確診母親

接力拜登！強生宣布英國將捐「1億劑」疫苗 助窮國抗疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「只要你好好過日子」悅知文化電子書終於來了！開館慶精選書，結帳再85折！

聯合新聞網 / 讀.書.人
聯合線上電子書服務「udn讀書吧」舉辦悅知開館慶精選書展。（圖／udn讀書吧提供）
聯合線上電子書服務「udn讀書吧」舉辦悅知開館慶精選書展。（圖／udn讀書吧提供）

所有喜愛悅知文化書籍的讀者好消息來啦！以往著眼紙本書的悅知文化，終於在2021年擴大開放電子書市場，現在於各電子書平台，皆可一指選購滿滿的悅知好書清單！

成立於 2006年歲末，悅知以讀者為中心，不設限地延展閱讀疆界。近年來積極以心理勵志、文學小說為強打，一本又一本暢銷書叫好又叫座，接連霸佔排行榜。

無論是知名作家吳若權《愈成熟，愈天真》寫給渴望療癒、不忘初心的你，帶你回到內心深處與自己的內在小孩重逢，或是暢銷作者阿飛，暖心好評不斷的《只要好好過日子【10萬典藏紀念版】》，在紛擾變動的環境，尋求安定己心是你唯一的救贖；還有作者威廉，擺脫有毒關係暢銷作《絕交不可惜，把良善留給對的人》，55篇重塑自我的處世準則，從此擺脫損友磁鐵，教你如何建立不再糾結的關係守恆定律。

（左起）《愈成熟，愈天真》、《只要好好過日子【10萬典藏紀念版】》、《絕交不可惜，把良善留給對的人》。（圖／udn讀書吧提供）
（左起）《愈成熟，愈天真》《只要好好過日子【10萬典藏紀念版】》《絕交不可惜，把良善留給對的人》。（圖／udn讀書吧提供）

即日起至6/30，聯合線上電子書服務「udn 讀書吧悅知開館慶精選書單7折起，udn會員獨享結帳時再單本85折、2本79折！折上加折等於6折買悅知好書。期間限定更加碼於「udn買東西」站上提供紙本書與電子書雙重優惠！

除了聯合線上電子書服務，悅知文化精選書單更在「台灣漫讀」、「Pubu電子書城」、「myBook電子書館」、「momo購物網」各平台皆有上架。

讓我們在疫情期間，點一盞暖光，插上一朵鮮花。

讓悅知，用好書陪伴你，細細梳理好一個喜歡的自己。

悅知開館慶．精選書單7折起

活動時間：至6月30日止

活動詳情：聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」「udn買東西」



閱讀風向球 讀書吧 悅知文化 電子書

相關新聞

「雲端」正看著你：當大數據變成老大哥，「中國信用制度」會是21世紀數位文化大革命嗎？

新的老大哥並非電影裡凶巴巴看著你的獨裁者，而是無所不知的數位「雲」

相愛相殺的危險情人只是開端？聯文新書《愛我》為你踹開愛情黑暗面！

文／亞斯莫 一、本臺獨家 帶您來關心浴室摔倒昏迷的意外事件所引發的案外案。 日前荷沁企業女總裁段柔丹被女性友人發現倒臥在浴室外的走廊上昏迷不醒，經送醫緊急搶救後，昏迷指數停留在「三」，接下來請看

「只要你好好過日子」悅知文化電子書終於來了！開館慶精選書，結帳再85折！

所有喜愛悅知文化書籍的讀者好消息來啦！以往著眼紙本書的悅知文化，終於在2021年擴大開放電子書市場，現在於各電子書平台，皆可一指選購滿滿的悅知好書清單！ 成立於 2006年歲末，悅知以讀者為中心，不

我們鮮少對「太過便利」發出質疑，然而這卻是由無數店員的血汗堆積而成？

「哪有什麼歲月靜好，不過是有人替你負重前行。」這兩句廣為傳誦的話語，著實為當代社會的寫照。在高度專業分工的時代，我們鮮少看見各項產品背後辛勞工作的人們。

為什麼有些人覺得「香菜」有肥皂味，有些人不覺得？

事實上，若想煮出美味好菜，只要了解「科學原理」就能事半功倍。

《台女 Tai-Niu》Edie 艾迪──像從電影裡走出來女子

『這些女生的人生，或多或少地沾染了這個城市的影子，她們敢於不同、無所畏懼，繪成了這本美好的台北啟示錄。』 ——獻給勇敢的台女們　To all the bravest Tai-Niu

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。