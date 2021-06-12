日本精神科權威深析「依戀療法」：為何依戀療法能有效改善各種案例？

文／岡田尊司

為什麼依戀療法能有效改善各種案例？

依戀療法是根據依戀觀點提高安全堡壘的機能，促進依戀安全穩定，解決並改善各種問題與困難的療法。同時，依戀療法也是能幫助個案（無論小孩或大人）發揮最大程度潛力的手法。

想提高個案的抗壓性或適應力，不是一朝一夕就能辦到的事。不過，只要父母或伴侶願意、有心提高身為安全堡壘的機能，依戀療法隨時都能開始進行。

實際上進行後，可能會有不順利或持續不久便恢復本性的情形，這時只要堅定信念，跟隨指導者進行訓練，就能理解問題出在哪裡。若願意認真執行，無論是孩子還是伴侶，個案的狀態都會呈現戲劇性的改善。

（圖／Unsplash）

為什麼現代人一定要關注這套根據依戀觀點展開的依戀療法呢？其原因在第一章中也提過，近年來，種種光靠醫學觀點難以解決或改善的困難個案數量激增─然而就連這類案例，依戀療法也能發揮十足效果。一般療法束手無策的個案，使用依戀療法經常就能找到突破的關鍵。

原本的安全堡壘失去安全堡壘機能，或者反過來成為危險堡壘，對個案造成虐待等威脅，依戀療法對這類狀況特別有效。事實上，依戀療法對改善其他狀況也能派上用場，適用範圍非常廣泛，這就是依戀療法最大的特徵。

為什麼依戀療法能有效改善各種狀態呢？這是因為，依戀這種機制人人具備，又是能支撐起人們幸福生活的主幹機制。依戀系統不但能抑制焦慮及壓力，還能帶來喜悅、活力等幸福的動力。依戀機制若能順利運作，內心就會多點從容，多點喜悅，也能提高反省與寬容的能力，傾向看事物美好的一面，更願意包容別人，也更容易朝改善各種問題的方向努力。

許多研究都證實，比起採用何種治療法，個案與治療者之間的關係影響更為重大。以憂鬱症的治療為例，無論服用抗憂鬱症藥物還是採用心理療法，個案與治療者之間的關係是否良好，更容易影響改善的結果。

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有個研究思覺失調症的知名研究發現，思覺失調症是否容易復發，取決於家人或個案本身是否對自己施以情感壓力。經常被責備或受批判的人，就是經常處於情感壓力下的人，這樣的人即使好不容易治癒，也會以極高比例再度復發。

若使用普通藥物療法，於兩年內有百分之五十的復發率，這時若是能指導家人正確對待個案，可將復發率降低到百分之九。

因為處於情感壓力下，就等於處於受虐環境中。從依戀觀點來看，這是理所當然的事實。

●本文摘自大好書屋出版之《依戀，情感關係的溫柔解方： 情感支持&建立安全感，超越醫學觀點的復原之路》。