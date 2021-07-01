暗數據無所不在？生活裡常見且被遺漏的重要資訊

文／大衛‧漢德（David Hand）

你以為你有的數據就是全部？

顧客推著裝滿商品的推車來到超市結帳櫃台，掃描器逐一掃過商品條碼，收銀機一邊發出電子嗶聲，一邊加總金額，最後顧客拿到帳單，然後付帳──只不過這不是最後的結果：顧客購買的各樣商品及價格都會送到數據庫儲存起來。之後，統計學家和資料科學家會鑽研這些數據，包括顧客買了哪些商品、哪件和哪件商品一起購買，以及購買這些商品是哪類顧客，從中掌握顧客的行為樣態。這樣做肯定沒有數據遺漏了吧？超市必須掌握交易數據，才知道要收顧客多少錢，除非遇到停電、收銀機故障或有人詐騙。

感覺上，收銀機蒐集到的數據顯然就是我們能蒐集到的所有數據了。它蒐集到的不是部分交易或部分商品的資料，而是超市裡所有顧客購買的所有商品、進行的所有交易的紀錄，就像有些人說的，資料＝全部（data=all）。

然而，真是這樣嗎？畢竟這些數據描述的是上週或上個月的事，雖然有用，但要管好一家超市，我們真正想知道的或許是明天、下週或下個月會發生什麼事：哪些商品不快點補貨就可能讓顧客買不到？哪些牌子更受顧客青睞？我們想知道的是還沒被測量到的數據。第七型暗數據（DD-T7：隨時間而異）就是在講時間讓數據變得隱晦的特性。

其實，撇開這點麻煩不談，我們可能想知道，要是換成其他商品、換個陳列方式或開店時間，顧客會有什麼反應？這些叫作反事實疑問，因為它們和事實相反，討論事實上沒發生的事要是發生了會如何。反事實是第六型暗數據DD-T6：可能會如何。

想也知道，不是只有超市經理會在意反事實問題。我們都服過藥。你信任開藥給你的醫師，同時認為那些藥經過檢驗，能夠有效緩解症狀。但要是你發現那些藥其實未經檢驗，藥廠並未蒐集那些藥是否有效的數據，甚至吃了其實會讓症狀更嚴重，你會有什麼感覺？或者那些藥確實經過檢驗，也證實有效，但沒有跟「什麼都不做」比較，看是吃藥還是自然痊癒比較快好，你會怎麼想？又或者那些藥並沒有和其他藥物比較過，看它是否更有效，你又會作何感想呢？在大象粉的例子裡，只要一拿「什麼也不做」來比，就會發現當你什麼也不做，驅離大象的效果跟撒粉一樣好，進而察覺根本沒有大象需要趕跑。

回到「資料＝全部」這個概念。覺得我們可以擁有「全部」數據，這個想法許多時候顯然是無稽之談。就拿你的體重來說吧。你的體重很好量，只要站到體重計上就好。但只要量第二次，就算和第一次時間相隔很短，你也可能得到稍微不同的結果，尤其量到盎司或公克的話。所有物理測量都可能不精確，因為可能有量測誤差或環境細微變動造成的隨機紊變（DD-T10：量測誤差與不確定）。為了克服這個問題，研究人員測量某個現象（例如光速或電子的帶電量）的值都會重複測量數次，然後取平均值。他們可能會記錄十次或一百次的測量值，但顯然不可能記錄「全部」的次數。這種情況下沒有「全部」可言。

另一型暗數據可以用一個例子來說明，那就是倫敦的大紅巴士。你如果搭過大紅巴士，就知道車上往往擠滿了人，但數據顯示每輛巴士的平均載客數是十七人。這麼明顯的落差要如何解釋？難道有人操弄數據？

只要稍微想一下，就知道答案很簡單。因為客滿的巴士上乘客較多（「客滿」不就是這個意思嗎？），所以看見巴士客滿的人也比較多。相反地，空巴士不會有乘客看見巴士是空的（當然我沒有把駕駛計算在內），因此也就不會有人提起。這就是第三型暗數據，DDT3：只選擇部分情況。不僅如此，暗數據有時甚至會是蒐集數據時的必然後果，也就是DD-T4：自我選擇。接下來是我最喜歡的兩個例子：一個很重要，一個完全不重要。

第一個例子是卡通。一名男子看著火車站外的地圖，圖的正中央有個紅點寫著「你在這裡」。那名男子看著地圖心想：「他們怎麼知道的？」畫地圖的人會知道，是因為他們曉得凡是看著紅點的人就站在地圖前。這是高度選擇性的例子，絕對會漏掉所有站在別處的人。

重點是，想蒐集數據，必須有人或東西（例如測量儀器）去蒐集才行。第二個例子是所謂的人擇原理（anthropic principle）。這個原理主要是說，宇宙只會是我們現在看到的這個樣子，否則我們根本不會存在，觀察不了宇宙。我們不可能蒐集到極為不同的宇宙的數據，因為我們無法存在於那些宇宙，也就無法蒐集數據。因此，不論我們得出任何結論，都只限於我們這個（或這種）宇宙。就如同路面的坑洞，或許還存在著各式各樣的事物，可是我們並不知道。

這件事替科學上了重要的一課。你的理論可能很切合你的數據，但你的數據肯定有所侷限，或許不適用於極高的溫度、很長的時間或很遠的距離。只要你根據自己的數據跨出侷限做外推，你的理論可能就會完蛋。景氣好時蒐集數據建構出來的理論，用在不景氣時可能天差地遠。牛頓定律只要物體不要太小、速度不要太快或遇到某些極端狀況，就不會出問題。這就是第十五種暗數據，DD-T15：類推到數據之外。

我有一件T恤上的圖案是xkcd漫畫裡的兩個角色在聊天。其中一人說：「我以前一直以為關聯就代表因果。」下一格，他說：「後來我去上了統計課，就不這麼認為了。」最後一格，另一人說：「看來上課很有用。」那人回答：「也許吧。」

書名：《暗數據》作者：大衛‧漢德（David Hand）出版社：大塊文化出版時間：2021年05月27日

相關只代表兩個東西會一起變化，例如正相關代表其中一個大，另一個也會大；其中一個小，另一個也會小。這跟因果不同。一個東西如果是另一個東西的因，那麼它一改變就會造成另一個東西改變。例如，觀察兒童入學的頭幾年會發現，字彙量多的小孩通常身高較高。但你不會因此認為，家長如果希望小孩長高一點，就應該請家教讓小孩學會更多字彙。比較可能的情況是有暗數據沒測量到──一個能解釋兩件事為何相關的第三因素，如孩童的年齡。當xkcd漫畫裡的那個人說「也許吧」，代表他知道自己認知改變可能是上了統計課的緣故，但也可能出於別的原因。我們之後還會看到更誇張的例子，這些都屬於第五型暗數據，DD-T5：漏掉關鍵因素。

我剛才又提了幾型暗數據，但還有非常多。本書目的就在揭露這些暗數據，說明如何辨識它們、觀察它們的影響、化解它們引起的問題，甚至如何善用它們，從中得益。本章結尾會列出這些暗數據，並於第十章概述其內容。（未完）

●本文摘選自大塊文化出版之《暗數據》。