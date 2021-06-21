高壓文明病：現代人肥胖的頭號殺手

文／陳欣湄

在我看過的許多減重病人中，最為棘手的莫過於壓力所造成的肥胖—「高壓文明病」。「壓力」無處不在，自我期許越高的人，往往壓力越大！我們不得不承認，適度壓力是成功的動力；然而，過大的壓力卻會是健康的絆腳石！

門診中，幾乎有超過半數的病人身體出現狀況，都與長時間高壓承載有關。當你不理會這段時間高張的身心狀況時，「潰堤」就是一場可預期的災難。壓力所挾帶的症狀：自律神經失調、失眠、焦慮情緒、心悸⋯⋯甚至是不少看診個案自己提問完後不好意思說的「我知道我是自己給自己的壓力太大！」

（圖／Pexels）

壓力帶給身體的影響，恐怕遠超過你的想像！

「壓力」在顯性層面上會出現「心理」方面的問題（如自律神經失調、失眠、焦慮情緒等），但是相較來說，隱性層面才更需要我們戒慎警惕。它就像是地震後的大海嘯，當你以為壓力解除、危機解除時，第二波毀滅性海嘯正在屋頂上空6 公尺高，準備毫不留情地淹沒你。以為壓力過了就沒事了嗎？其實災難才正要開始。

那些讓你喘不過氣的壓力，不僅會掀起荷爾蒙間的巨大波瀾（導致月經不順、甲狀腺低下、胰島素阻抗、肥胖），更可怕的，由於壓力很難直接聯想到這些問題，而令生病者不自知。肥胖與壓力間的關聯，是我門診處理多年肥胖議題中，最難解開的一題。

「皮質醇」是造就壓力性肥胖的元凶

皮質醇是一種人體自然合成的類固醇，每日人體內會釋放固定量的皮質醇，在正常濃度的情況下，它可以提供我們上課、工作時所需要的精神體力。然而，當這種激素「大量」出現時，身體彷彿補充了額外的類固醇。若超越正常濃度，身體就好比那些長期服用類固醇的個案般出現副作用，例如：血糖上升、血壓上升、遊離脂肪酸上升、免疫系統受到抑制、骨質疏鬆、月亮臉、水牛肩、肥胖等。

你不難回想起某某親友，自從罹患某種自體免疫問題後，必須長年服用類固醇，若比較他患病前後，不難發現體態變臃腫了，而他也會向你抱怨，長期服用類固醇導致肥胖。慢性壓力本身，就可能帶來如同類固醇般的效應。

●本文摘自 如何出版／圓神出版 之《其實你胖得很冤枉──家醫科女醫師教你重啟健康體重基礎閾值，身體自然瘦》。