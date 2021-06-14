相愛易相處難！停滯在一段惡劣的關係中，比單身還要危險

文／安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）

停滯在一段惡劣的關係中，比單身還要危險。假如你一生中大半時間都用於爭吵、聽到你自己有多麼糟糕、你犯了多少錯誤，這將對你造成深遠的傷害。這些負面的互動、衝突、抨擊與不被關愛的感受，都將削弱我們的歸屬感。因此，一段惡劣的親密關係給人的體驗比孤獨還要糟糕。

從字面上來說：消極、無幫助的情感關係，會使我們澈底崩壞。

我們體內有著某種被稱為「端粒」（Telomere）的物體。隨著每一次的細胞分裂，這些端粒會變得越來越短。端粒變得越短，我們的身體就會被視為越發衰老——無論我們實際的歲數為何。換言之，我們希望盡可能維持住端粒的長度，更絕對不希望過早地失去它們。不幸的是，某些因素確實會導致端粒變短。吸菸是其中一個因素；壓力則是另外一個因素，但請再補上一個因素：消極、毀滅性的情感關係。以雙胞胎為對象的研究顯示，雙胞胎手足之間的關係好或壞足以影響身體老化的幅度，差距甚至可以達到十年。

「共依存症」（Codepedency，又稱「互累症」）是一種狀態，指與親密生活的人產生不健康的依賴，這也可能發生在於危險的情感關係中。共同依存者忙於操縱、應付依存者。其中一方根據另一方的需求調整自己的個性與行為。那麼，為什麼要這樣做呢？因為人們總是相信「這樣或許有幫助」。

隱藏於共依存症背後的事實是，當我們沒有可以照顧的對象時，我們體驗到空虛感。你可能有著負面的自我形象、極少關注自己的需求、將他人的利益置於你的自身利益之前，且致力於協助解決其他人的問題。也許你的本性忠誠、富有同理心，因此難以設定界限、加以拒絕，且不適應親密的溝通——談論情感與你自身的需求。情況也可能是，你被拖進這段充滿毀滅性的關係之中，深陷其中，難以自拔。這一切都可能導致你彷彿被吸進毀滅的漩渦之中。

共依存者的日常生活總是圍繞著對方的脾氣、意志與需求——並持續不斷地調整自己，使這段關係變成人生的全部。維持一段具毀滅性的情感關係，簡直就是一份全職工作。它構成你的身分與認同，這一切都將使你更加難以自拔，彷彿已經在過程中迷失了自己。

然後，你還抱持微小的希望：對方或許會改變。

假如你單純地展現自己友好、可親、安適的一面，愛情將足以改變一切。此時，務必要捫心自問：「情況真的會好轉嗎？到底有什麼跡象顯示，一切正在朝對的方向發展？」

也許，你自以為見到了正面的跡象，當事人剛享受了愉快的一晚：「我們昨晚上館子吃飯，那真是溫馨、美好的一晚。」

又或者，你們剛度過愉快的一週：「現在，已經一連幾天都很平靜（甚至還有點愛意）了。」不幸的是，自欺欺人總是很容易。在你我之間，情況真正產生變化的機率又有多高呢？

書名：《為什麼我們這樣想，那樣做？：從動機、抉擇到改變，瑞典最受歡迎講師帶你邁向理想生活，擁抱快樂與平靜！》作者：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）出版社：讀書共和國／潮浪文化出版時間：2021年6月2日

你們初次相遇的情形，也有重大的意義。第一印象的分量很重，且能根據「你們在初相識時是如此美好」的事實使這段關係沉浸在一片粉紅色的光輝之中。這樣一來，你當然會希望一切「能夠恢復到跟以前一樣」。你想必也對這段關係投入許多精力，經過這麼多年的投資、血淚與汗水以後，你恐怕不是率先放棄的那一方：「我希望一切不要付諸東流。」感覺上，沒有伴侶的生活太不安穩，因此這個你所熟悉的煉獄看起來仍然像是較佳的選項。

到了最後你還是得做決定：留在原地、繼續過著悲慘的生活，還是揮別過去、重新來過？假如你意識到自己值得更好的對待，而子女（假如你們有子女的話）需要在一個正面的環境下成長（你總不希望他們重蹈你的覆轍吧？），並且確立了這個想法，你就會發現，人生還有許多值得追尋、深具意義的事物——它們都比挽救一個已經無可救藥的人更加有趣。

●本文摘自讀書共和國／潮浪文化《為什麼我們這樣想，那樣做？：從動機、抉擇到改變，瑞典最受歡迎講師帶你邁向理想生活，擁抱快樂與平靜！》