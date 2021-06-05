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徐譽庭／給我金煌！其餘免談──《從學校殺手到幕後推手》推薦序

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《從學校殺手到幕後推手》 作者：陳金煌 出版社：時報出版 出版時間：2021年4月20日
書名：《從學校殺手到幕後推手》
作者：陳金煌
出版社：時報出版
出版時間：2021年4月20日

文／徐譽庭（金鐘編劇、導演、製作人、作家，代表作《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》）

細膩與幽默，在我的經驗來說，有著微微的抵觸。

細膩必需要謹慎做倚靠，謹慎又經常與嚴格為伴，一嚴格，幽默就識相地走開了。

聰明與紀律也是。

聰明的人靈活，靈活容易懂得閃避錯誤，正因為沒有錯誤的時時提醒，就難免遊走於紀律的框框之外。

所以，如果你此生曾經遇過一個助理，他兼具了細膩、幽默、聰明、紀律，那麼你後來的助理就會非常非常辛苦，卻依舊彌補不了你心裡的遺憾。

我還在做劇場導演的時候經常這麼說：「我需要金煌！」、「給我金煌！」、「有金煌我就不擔心了！」

他做過我幾齣戲的導演助理，不管那齣戲有多少演員、多複雜的場景轉換，他永遠可以清楚的記得每一個演員的複雜走位，以及為什麼；他的morning call永遠是最恰當的，因為他不用開口問，就已觀察到我需要多少時間才能完成出門的準備；劇場經常有演員與導演緊繃的剎那，他總是可以觀察到每個立場的需求，然後以既公正又幽默又犀利又聰明的方式化解那些……

我已經無法清楚細數那時候我有多幸福，因為他很早就走向了個人成就，揮灑於「整個亞洲」、各種業界、各式舞台，甚至與各款世界級的名人交手！

與他分手「幾十」年了，每次重逢都會聽他說起那些精彩與驚險，那些關於他如何扭轉人生中的「不可能」的故事好聽爆了，他讓「壞人」伏首稱臣的轉折太大快人心了！好像沒有什麼事情可以難倒他，他邏輯清楚的道理，以及讓我羨慕死的口才可以擊敗任何狡猾的人，同時又那麼的感性、敏銳，足以溫柔的接住好友跟他分享的每一種情緒、感覺。

在他還是我的助理的時候，我們曾經交換過一整年的日記，彼此分享著幽微的感觸、生活裡的種種發現，還妄想著有一天可以出書。

他果然做到了！

不，正確說法應該是──我早就知道他一定會出書！而我一直在期待！他的人生經驗太值得分享，太值得借鏡，太適合做為一臂之力--如果使用文字的作者又是那麼的幽默、機智、細膩、邏輯清楚，那麼我會建議你，把這本書放在你的床頭，每晚睡前，翻開一篇，給明天的自己一個帶著笑容的鼓勵！

●本文摘自時報出版《從學校殺手到幕後推手》推薦序。


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