端午將至，屈原背後的故事你可知？讓黃春明《愛吃糖的皇帝》告訴你！

文／黃春明

兩千多年前，戰國時代楚國有一位皇帝，他身邊有兩位大臣，幫忙治理重要的國家大事。這兩位大臣；一位叫做靳尚，另一位叫做屈原。叫靳尚這位大臣，最喜歡拿糖給皇帝吃。屈原這位大臣剛好相反，他經常請皇帝吃的是鹽巴。

開始的時候，皇帝覺得靳尚給他的糖固然好吃，屈原給他吃的鹽巴滋味還是不錯。並且每當皇帝吃了鹽巴，吃了用鹽巴調味的食物之後，總覺得有力氣，有精神治理國家。皇帝還常常在文武百官面前，讚美鹽巴的滋養，同時也稱讚屈原的美意。靳尚看了這種情形，心裡很不快樂。他生怕皇帝只顧吃鹽巴不吃糖，以後只喜歡屈原而不喜歡他就糟了。於是靳尚趁皇帝還沒不喜歡他之前，他想了個辦法，叫人用糖，用香料，用各種美麗的顏色，去做各式各樣，看起來就叫人想吃的糖果和甜點，趁屈原不在身邊的時候，偷偷拿來獻給皇帝吃。

▲擷取自《愛吃糖的皇帝》。（圖／聯合文學出版社）

過去吃鹽巴，吃鹹吃得比較多的皇帝，這次吃到靳尚特別請人做的糖果，覺得好吃得不得了。皇帝口裡含了幾顆糖果頻頻點頭，表示很好吃。「報告皇上，這是桂枝糖。」靳尚高興的說。

「桂枝糖好爹好娘啊！」

皇帝口裡有糖果，說起話來把「桂枝糖好甜好涼」說成「桂枝糖好爹好娘」。靳尚知道皇帝很歡喜，他抓住機會向皇帝說：「皇上，我真不明白，你這麼喜歡吃糖，為什麼屈原偏偏要你吃鹽巴？以後我會趁他不在你身邊的時候，拿各種各樣的糖請皇上享用。」皇帝來不及回答靳尚的話，他只顧吃那好甜好涼的桂枝糖。

皇帝自從吃了靳尚特別做的糖果之後，就不大喜歡用正餐的飯菜，食慾逐漸減退。皇帝的健康開始有了變化；向來不牙痛的皇帝，有時會用手摀著臉頰，忍耐臼齒隱隱作痛。向來紅光滿面的皇帝，近來的臉色竟然發黃；向來精神飽滿的皇帝，在金鑾殿開會的時候打起瞌睡來。

屈原只知道皇帝沒有食慾，不愛吃正餐的飯菜，而不知道背後靳尚大量的拿糖給皇帝吃的事。屈原叫廚房的師傅，特別用鹽巴調配營養的飯菜，皇帝見了它就把臉別過去，連聞一聞都不屑。屈原看皇帝不吃正餐的飯菜，心裡十分焦急，急得大聲向皇帝說：「皇上，您再不吃正餐的話，您的身體會變得更壞。請吃一點吧，皇上，我們的國家是不能沒有您的！」

「大膽！」皇帝很生氣的罵屈原：「我愛吃什麼還輪到你管嗎？我就偏愛吃甜的，怎麼樣？」皇帝一說完，手一揚，旁邊的宮女馬上端出盛滿許多美麗糖果的盤子，皇帝當場就吃很多糖讓屈原看。屈原看了這種情形，難過得跪在地上哭起來了。

▲擷取自《愛吃糖的皇帝》。（圖／聯合文學出版社）

但是為了皇帝的健康，不畏懼惹皇帝生氣，屈原還是力勸皇帝放棄吃糖改吃鹽巴。另一方面，他知道靳尚暗地裡進糖給皇帝，所以他就找靳尚理論。「你不應該讓皇上吃糖！」屈原指著靳尚的鼻子大罵。「你才不應該老是要皇上吃鹽巴！」靳尚也不甘示弱。「吃糖吃多了對身體不好。你沒看到皇上的身體越來越壞嗎？」屈原責問著說。「吃鹽有什 麼好？你沒看到皇帝吃鹽巴吃得那麼痛苦，吃鹹的吃怕了，一吃到我送的糖，你沒看到他多快樂啊！」靳尚說。

「快樂是快樂，但是皇上的身體壞了！」

「健康是健康，但是皇上的心裡很不快樂啊！」

【故事最終會如何發展呢？請看閱→黃春明《愛吃糖的皇帝》！】

●本文摘自 聯合文學 出版之《愛吃糖的皇帝》。