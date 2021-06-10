我們鮮少對「太過便利」發出質疑，然而這卻是由無數店員的血汗堆積而成？

文／張立祥

現代人的消費行為，有兩項重要的評判標準：一是價格，二是取得的方便性。在價格方面，「便宜」常常跟「品質低落」劃上等號，作為消費者的我們相信品質跟價格有著一定的關聯。近十幾年來也有許多書籍，試圖說明價格低廉的產品常常在其他層面引起負面後果，例如雇用童工、勞動安全疑慮、環境破壞等等。因此，面對低價產品，我們腦中會有些許反思，不管是懷疑其為劣質品，或者擔心生產背後的血汗環境，至少我們是存有疑慮的。

然而，便利性卻完全不是這麼一回事，我們鮮少會對於「太過便利」發出質疑，因為便利所帶來的往往是更多元、更快速的選擇情境。當我可以在巷口買到咖啡，又何必望向好幾個路口外的咖啡店？當我可以在巷口拿到車票，又何必起個大早到車站排隊領票？

便利性對消費者而言，看起來似乎僅有正面效益，而沒有低價產品的那些負面後果。

然而，當我在超商工作時，卻深切感受到這些便利是由無數店員的血汗堆積而成的。2020年代的超商店員，必須熟記三千多種商品的位置，瞭解熱狗、包子、關東煮、地瓜怎麼製作，還要記得客人的喜好和各種商品的暱稱，並且隨時補充賣場的各項商品，還得維護店面各個角落的清潔，並且加快各種工作的速度。如果超商總部有意推行新的服務或商品，不管是炸雞、鬆餅還是發放口罩，全台各地的店員也只能趕緊閱讀公司給予的工作流程文件，盡可能快速上手。

一年年過去了，超商店員的薪水始終維持在最低基本工資、工作人員也沒有變多、上班時間也相似，倒是來到店裡的客人一年比一年多了，而店員要做的事情也越來越多了。

身為店員的我，在上班的時候忙碌不堪，但下班後，我又瞬間變成消費者，享受著超商為我帶來的種種便利，和我上班時的感受截然不同。這種在工作時才能感受到的犧牲與矛盾經驗，讓我開始反思，我們是不是忘記便利的生活，其實是奠基在許許多多人的付出？

為了瞭解便利生活背後的社會意涵，我在大學身兼超商店員時，開始用文字和理論逐步探索便利商店在這個時代到底意味著什麼。

我想透過本書指出，這個社會上有許多人，時時刻刻都在為我們的便利生活付出著，超商店員只是其中之一。

「哪有什麼歲月靜好，不過是有人替你負重前行。」

這兩句廣為傳誦的話語，著實為當代社會的寫照。在高度專業分工的時代，我們鮮少看見各項產品背後辛勞工作的人們，當我們鞭策著商品的完美、期待著越來越好的服務品質時，形同揮舞著鞭子加重工作者的負擔；而我們對於便利無止盡的要求，正吞噬著許多人的工作現場，讓他們陷於無邊無際的忙碌之中，包括我們自己。

●本文摘自游擊文化出版之《萬能店員：我的便利、你的過勞，超商的社會代價》。