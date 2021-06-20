亞斯莫《愛我》第一人稱視角　為你解開恐怖情人的心思細語

文／亞斯莫

八、殺人筆記 雷莎莉

選擇在桃園做為畢業後的一個出發點，其實只想換個環境。

從澳洲回臺灣，補齊了大學學歷，很想喘口氣、休息一下，所以選個離臺北不遠、卻不是北北基範圍內的地方重新生活，有一技之長隨身，不用擔心生活費用，我這種喜歡隨遇而安的性格，任何形式的生活都難不倒我。

唯一的難題，就是桃花不斷的生活型態。

很多人憑藉著我亮麗的外表跟我套交情、追求我，我需要愛情滋潤，但愛情卻非我生命中的唯一。只可惜那些人像黏上腐肉的蒼蠅般驅趕不走，感慨無奈之餘，只好學習如何禮貌性的婉拒，一來不會因此斷絕自己的學生來源，二來也不會為自己樹立敵人。

要在陌生地方開展自己的事業，並非輕鬆容易。開了班級沒有學生，白白浪費教室租金，重點是剛拿到大學文憑的我，身上積蓄不算多，尚未有收入，便開始浪費這些老本，怎麼樣都不划算。

不如先從有需求的可能族群上推廣。

我可是擁有國際瑜伽聯盟認證的瑜伽師資證照，而且我在澳洲時就已經展開我的教學生涯，相信這一點，應該有足夠資格可以擊退一票競爭者。

好吧，我就是這麼驕傲。

為什麼要退卻呢？努力得到的成果，需要委屈自己、不好意思拿出來說？這不是我的風格。

光明正大的說出自己擁有什麼，很困難嗎？難道在臺灣亮出自己血汗努力得到的證明，會得罪誰呢？我並非特立獨行，我只是想做我自己。

正因為如此，我贏得了一紙合約：連鎖健身房的特約瑜伽老師。

所以，生活對我而言一點都不難。

只是，絡繹不絕的追求者等待我以智慧的態度面對。以敵制敵，儘管現代人可以死會活標，但若是死會，多少抵擋得住一些流言蜚語，還有無謂的死纏爛打。

雷莎莉正好是這樣一位雀屏中選的人。

她是位擁有加拿大國籍的臺灣人，當年的她是五十六歲。曾經擁有平面模特兒、社會運動工作者、作家、慈善家等多重身分，先生在她五十二歲的時候過世，因此她回到出生地，從事保險員的工作。

被愛情傷害的心，用錢來縫補吧。

五十六歲的她，身材保養有道，穠纖合度，儘管已經當了祖母的她，外表看上去依舊是四十歲出頭的模樣。

選擇她當戀愛對象，自然引起很多學員譁然，不過，我需要在乎這麼多嗎？愛情只要你情我願，愛上就愛上，性別為何是阻礙？

離開臺北的日子有段愛情生活，有人陪伴，頗有情趣。我也從將她當成我的擋箭牌的想法，慢慢轉成真的愛情。

她提出要替我買張保險做為她對我愛的表現，我覺得有何不可？但是，我不希望她將保險額度調高，否則別人會以為我貪圖她的錢財。

這是我第一次面對女性的愛情。誰能料到女性的愛情與男性的愛情在本質上沒有太大差別，把我的心抓在手上之後，雷莎莉憑藉她的外貌與雄厚財力，便將我的愛拋在一邊，太可惡了。

書名：《愛我》作者： 亞斯莫 出版社：聯合文學 出版時間：2021年5月24日

雷莎莉根本就是愛情騙子，回臺灣真正目的便是欺騙更多男男女女的感情。我怎麼能夠容許這種人繼續惡搞下去？不知道我是這場愛情遊戲中第幾個被犧牲的人？而我有責任義務阻止她的惡劣行為，有點後悔當初降低她買的保單額度，懲罰她的最好方法就是讓這張保單發揮作用。

我精心打扮自己，讓所有人都認不出我是誰。我跟蹤她，當她走上斑馬線的時候，我快步走到她身前轉身面對她，怒目瞪視、並說一句：妳會為妳的行為付出代價，妳去死吧！對愛情不誠實的爛人。

發洩完怒氣，我轉身就走。

再怎麼也沒想到，這幾句話竟然讓她呆站路中央被酒駕司機撞成重傷，最後死在醫院。她的死，讓我出了一口惡氣，保險理賠金拿到手後，我立刻離開這個傷心地。健身房的違約金，就用這筆理賠金去償還。

被愛情傷害的心，用錢來縫補吧。

●本文摘自聯合文學新書《愛我》，本書為讀創故事原創作品，由聯合文學獨家出版！

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