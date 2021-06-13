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西班牙與法國間消失的邊界《寫給庇里牛斯山的情書》

聯合新聞網 / 馬可孛羅文化
書名：《寫給庇里牛斯山的情書》 作者：馬修．卡爾（Matthew Carr） 出版社：馬可孛羅／城邦文化 出版時間：2021年4月6日
書名：《寫給庇里牛斯山的情書》
作者：馬修．卡爾（Matthew Carr）
出版社：馬可孛羅／城邦文化
出版時間：2021年4月6日

文／馬修．卡爾（Matthew Carr）

西班牙法國邊界上，位於大西洋岸法屬亨岱鎮的雉雞島（L’île des Faisans）並非歐洲國家元首歷史性會議的熱門場景，與庇里牛斯山也無明顯瓜葛。想要找到此地還不太容易。

附近一堆的邊境商店使得這座小島更顯失色，這些商店販售兩公升的瓶裝伏特加、佛朗明哥服與印著佛朗明哥舞者的毛巾。認真的觀光客會發現就在畢達索阿河（Bidassoa River）中間，有著覆滿樹林、大約一．七英畝（六千八百二十平方公尺）的土地，很難稱得上是一座島。若非岸上羅列的石碑，雉雞島可能比眼前所見更小。過去三百多年來，西班牙與法國共同維護此島，由伊倫（Irun）與亨岱地方政府每六個月輪流管理，雖然當地人與世界上其他人對此地並不太關心。

訪客不許上島，也沒有任何理由會想要來此。只有對岸亨岱鎮上的兒童遊戲區邊緣的一小塊說明牌，紀念著小島對於「穩定歐洲」的歷史貢獻。這是一六五九年十一月七日，西法兩國外交代表唐路易斯．德阿羅（Don Luis de Haro）與馬薩林（Mazarin）樞機在此會面的成果。這次會議屬於一六三五至五九年法西戰爭終結協商的一部分，由於算是結束三十年戰爭、一六四八年「西伐利亞和約」（Peace of Westphalia）的遲來成果，因此談判過程受到歐洲王公貴族注目。當年十月，流亡的英國國王查理二世（Charles II）前往札拉戈薩，在會議前會見西班牙首相唐路易斯．德阿羅，試圖拉攏西班牙加入天主教陣營卻未果。「關於西班牙行旅我獲得的消息大大謬誤，所有報告都讓我預料將乏善可陳且臥榻糟糕，然而我們發現宿處及肉品相當不錯。」他寫道，「我唯一的困擾是灰塵，此鎮特別嚴重。庇里牛斯山的這一側已經四個月未曾降雨。」

多數領袖對於談判都寧可待在遠方觀望。法西兩國王室非常清楚受到的注目，因此選擇兩國中間的地點，讓兩位首相可以在兩邊都不丟臉的中立之地會面。今日很難想像這次奇異會面前的各種繁複準備，包含在島上建設大型木造宮殿，並在島的兩側都搭起浮橋，提供河兩岸各自的入口，通往各別私下的房間及一間大型中央會議廳，會議廳五十六英尺（十七公尺）長、二十八英尺（八．五公尺）寬及二十二英尺（七公尺）高，兩側都有大門讓德阿羅與馬薩林可同時進入。這兩位外交使節分坐在大廳兩邊的座位上，中間地板畫出一條線象徵分隔法西的界線，二人在此討論領土該如何達成協議，最後結果正式銘記在「庇里牛斯條約」中，亦稱「庇里牛斯和約」（Peace of the Pyrenees）。

費倫特島，又被稱為雉雞島（L’île des Faisans），剛好位在西班牙與法國交界上。（圖／翻攝自Google Map上的衛星地圖照）
費倫特島，又被稱為雉雞島（L’île des Faisans），剛好位在西班牙與法國交界上。（圖／翻攝自Google Map上的衛星地圖照）

歷史學者將這份條約描繪成西班牙軍事力量衰微的分水嶺時刻，確認了法國路易十四興起，成為歐洲超級強權。為了交換法國由庇里牛斯山南側的加泰隆尼亞領土退兵，並讓法國停止對葡萄牙反叛者的財務支持，法國除了進一步取得低地國（Low Countries，指歐洲西北部沿海地區的荷比盧等國）的領土外，還取得加泰隆尼亞的胡西雍省（Roussillon）以及庇里牛斯山北側其他傳統上也是加泰隆尼亞的地區。此外，西班牙同意讓菲利普四世（Philip IV）的女兒瑪麗亞─德蕾莎（Maria-Theresa）嫁給二十二歲的路易十四，伴隨嫁妝五十萬金克朗。婚禮於隔年六月在同一地點舉行。

一六六○年四月，西班牙王室畫家迪亞哥．羅德里格茲．德希爾瓦．維拉茲奎茲（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez）抵達雉雞島，以其長才任宮廷典禮官，代表西班牙監督所有籌備過程。維拉茲奎茲花了七十二天時間裝點宮殿，監督皇家行程安排，直到公主於六月七日出閣為止。同一天，維拉茲奎茲嚴重高燒，並於八月六日去世，享年六十一歲。

法國畫家雅克．羅摩斯尼爾（Jacque Laumonsnier）以畫筆捕捉了新娘與新郎的會面，從中顯示某些籌備工作可能導致西班牙畫家的早逝。畫面裡可見到菲利普四世將女兒交給盛裝的路易十四，後者穿著褲襪，腳踝上繫著蝴蝶結，圍繞著同樣奢華裝扮的朝臣。大廳飾滿地毯、天鵝絨或緞質窗簾，以及庇里牛斯山風景織錦繡畫，這幅畫作可能就出自維拉茲奎茲之手。

事實上，公主已經在富恩特拉維亞（Fuenterrabía）的教堂婚禮中，「先嫁給」了代理太陽王的德阿羅。因為根據哈布斯堡王朝的古老規範，禁止年輕新娘未婚渡河，而法王也不得跨河迎娶新娘。準備迎娶公主時，兩位國王先跪在分隔線兩側的墊子上，親吻聖經與十字架，宣示遵守條約，然後路易十四才帶著新娘前往聖尚─德呂茲教堂完婚。

兩位國王都向飽受戰禍的子民宣稱，條約是具有政治家風範的慷慨讓步，然而「和平」並未長久。不到七年，法國與西班牙再次開戰，部分是因為破產的西班牙王室付不出公主嫁妝。「庇里牛斯條約」雖未帶來太多和平，卻奠定了歐洲最長久的國家邊界之一，重要性地標維持三百餘年未曾改變。這份條約也確認了庇里牛斯山作為歐洲標誌性的「天然」邊界這一歷史角色，並演進成十九世紀地理學者艾利賽．賀可呂（Élisée Reclus）所稱的「世界上最完美的政治邊界之一」。

庇里牛斯山（The Pyrenees Mountains）上風景。（圖／Unsplash）
庇里牛斯山（The Pyrenees Mountains）上風景。（圖／Unsplash）

西班牙邊境

這一「完美」在法西兩國王權正式訂定雙方邊界的更久遠之前，早就顯得再清楚不過了。老普利尼（Pliny the Elder, 23-79）在《博物學》（Natural History）中就曾提及：「西班牙與高盧的行省之間，疆界是由庇里牛斯山脈形成的，岬角各自向兩邊海洋突出。」

當時，山脈構成了羅馬帝國兩個行省的行政邊界，北邊是納邦高盧省（Narbonnese Gaul），南邊則是塔拉科省（Tarraconensis，又稱近西班牙〔Hispania Citerior〕），同時羅馬人在庇里牛斯山主要隘口建立碉堡與關稅檢查哨試圖控管，稱之為「門戶」（claustrae）及「關口」（clausurae）。

這些防禦一開始是為了保護羅馬不被來自伊比利，特別是迦太基人的軍事入侵。四、五世紀羅馬帝國瓦解過程中，庇里牛斯山門戶有了新的角色，成為西班牙對抗北方蠻族入侵的防禦戰線。西元五世紀，西班牙遭西哥德人（Visigoth）攻下，庇里牛斯山成為西哥德西班牙與法蘭克帝國的分界。西元七一一年開始，隨著阿拉伯─柏柏人征服西哥德西班牙，庇里牛斯山又取得新任務，成為法蘭克人與伊比利半島摩爾人之間的戰略與宗教疆界。七三二年，哥多華（Córdoba）統帥阿布都─拉赫曼（Abd-al-Rahman）帶領大批前來劫掠的遠征軍隊，經由隆塞斯瓦耶斯隘口穿越庇里牛斯山。這支軍隊在圖爾（Tours）與普瓦捷（Poitiers）遭遇法蘭克王「鐵鎚」查理．馬特（Charles Martel）率領的軍隊，因此受阻。這場勝利被十八世紀歷史學家愛德華．吉朋（Edward Gibbon）與其他無數人稱為歐洲歷史的決定性事件。

敗戰阻擋了摩爾人北進。到了七三九年，法蘭克人將穆斯林趕出納邦（Narbonne），而庇里牛斯山也成了拉丁基督教世界與屬於穆斯林王國的安達魯斯（Al-Andalus）之間的戰略屏障，經常受到來自兩邊的劫掠。七七八年，查理的孫子查理曼（Charlemagne, 742-814）在巴塞隆納穆斯林統治者蘇萊曼．亞克贊．伊本．阿拉比（Sulaiman Yaqzan ibn al-Arabi）的邀約下，協助其在札拉戈薩的叛變，對抗安達魯斯的烏邁亞王朝（Umayyad），好讓他藉力將邊界往南推進至艾伯洛河（Ebro River）。兩支法蘭克軍隊在札拉戈薩會軍，期待阿拉比的同謀者為他們打開城門。當時札拉戈薩的統治者拒絕開啟城門，使得這座城遭到短暫圍困，直到薩克森（Saxony）反抗法蘭克人的起義軍迫使查理曼帶著軍隊再次北返。

撤軍過程中，法蘭克人劫掠潘普洛納（Pamplona）作為補償，但很快後防卻在庇里牛斯山的隆塞斯瓦耶斯隘口，遭到巴斯克人報復突襲並毀滅。經歷這場災難性的遠征之後，法蘭克人不再發動大規模軍事入侵，反倒在庇里牛斯山南側建立一條基督教緩衝區，在法蘭克人保護下由具有不同角色的伯爵、子爵、侯爵及修院教團等負責治理。

這塊區域開始成了所謂的西班牙邊境（Limes Hispanicus）。庇里牛斯山只是這塊尚未固定下來的邊界一部分，整個邊境區域從北方的納邦與蒙佩利爾（Montpellier），延伸到納瓦拉、阿拉貢、加泰隆尼亞。隨著伊比利半島上的基督教統治者將力量伸入西班牙北方，並一步步逼進將摩爾人往南推，這條邊界幾乎是不固定的。除了有防守的主要戰略地點如城堡、哨塔及武裝城鎮，以及山區隘口之外，其餘皆為「爭議之地」，不論穆斯林或基督教統治者都未能全盤控制。對十一世紀安達魯斯的統治者穆拉比特王朝（Almoravid）來說，北方邊境（thagr）是毫無律法的無神論者世界，只適合最虔誠、謹守禁慾主義的聖戰士，也就是阿拉伯世界所稱的「拉比塔」（rabita），由他們派駐在邊界對抗無信仰者。基督教統治者通常也以類似想法看待這片邊境。一○五七年，距離巴塞隆納十九英里（三十一公里）的聖古加特（Sant Cugat）的修士應召前往捍衛「荒蕪邊境與孤立之地，以對抗異教徒（穆斯林）」。這片邊境區域被稱為「最終邊境」（marca última），由「邪惡瀆神之人」所佔據的「恐怖顫慄」之地。

●本文摘選自馬可孛羅／城邦文化出版之《寫給庇里牛斯山的情書》


西班牙 法國 穆斯林 馬可孛羅文化 閱讀風向球 城邦出版社

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