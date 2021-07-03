《從名城讀日本史》細數從建國至二戰期間的重大事件

文／孫實秀

■ 佐賀城：鍋島齊正吹起的近現代化之風

一八二八年（享保十三年）颱風西博德吹襲佐賀藩（佐賀縣佐賀市）損失慘重，約九成領地受損，多達約五萬五千戶損毀。時任佐賀藩藩主鍋島齊直，早因奢華生活揮霍無度債台高築，風災更令藩內財政瀕臨破產邊緣，據說當時欠債高達十三萬兩（折合一百六十九億日圓）。在欠下一屁股債情況下，鍋島齊直選擇逃避，一八三〇年（天保元年）將藩主這「燙手山芋」傳給第十三位兒子、年僅十五歲的鍋島齊正後隱居。

鍋島齊正當時身處江戶，即位後回國處理藩務。當鍋島齊正回國消息傳出，江戶商人擔心鍋島齊正賴賬，於是在品川（東京都品川區）堵截佐賀藩行列討債。鍋島齊正面對此困境，也不禁「落淚滂沱」，可想而知當時其財政有多糟糕。

鍋島齊正回國後，立即處理藩務，視察長崎的警備工作。同年四月，鍋島齊正首次踏足長崎，旋即被當地西方事物吸引，「蘭癖大名」之心開始萌芽。鍋島齊正在江戶幕府准許下，親自登上西洋船隻參觀，讓鍋島齊正深感西方之船堅砲利。雖說鍋島齊正對蘭學著迷，但此時藩國財政貧乏，實無多餘錢財去「滿足」自己的欲望。鍋島齊正於是將蘭學之心悄悄收起，集中精力重建財政。

討債一事被鍋島齊正視為奇恥大辱，立刻改革藩務財政。一提改革，不只藩內保守派反對，就連退隱的鍋島齊直也處處阻撓，結果成效甚微。雪上加霜的是，祝融似乎特別關照佐賀城。一八二六年（享保十一年）佐賀城失火燒光本丸天守及御殿後，佐賀藩在兩年後於二丸重建御殿作為藩政中心；不料這座二丸御殿落成僅僅三年，一八三五年（天保六年）又因一場大火將其燒光光。這時候鍋島齊直又跑出來「敗家」，強硬要求在佐賀城本丸重建御殿，令佐賀藩財政雪上加霜。

然而這次的事件也觸發了鍋島齊正狠下心推動改革，例如大規模裁減兩成人，放棄贖回大部分抵押，重視石炭、磁器及茶等產業發展並擴大交易，減輕其他開支，振興農村經濟等等。在扭轉佐賀藩財政後，鍋島齊正深知作育英才便是最好的投資，於是擴充藩校弘道館，培育優秀人材並提拔為家臣。後世流傳的「佐賀七賢人」的其中六人，就在弘道館誕生。至於另外一人呢？當然是背後功臣鍋島齊正了。隨著改革成功，財政漸有起色，鍋島齊正忍耐多年，終於有餘錢可以「揮霍一下」，又怎能不「投資」西洋玩意呢？

摘自《從名城讀日本史》/大塊文化出版

全日本第一座反射爐與洋砲

相比西洋玩物，鍋島齊正對西方軍事武器更感興趣。鍋島齊正早已聽聞歐美列強多番要求通商，再加上中國在鴉片戰爭中慘敗英國。在目睹歐美的船堅砲利及輝煌戰績下，鍋島齊正不得不對列強感到恐懼。受到危機感的驅使，鍋島齊正積極研究引入西方軍事技術。鍋島齊正對高島秋帆的西洋砲術持有莫大興趣，在姐夫鍋島茂義的協助下，開始在藩內自行製造新式火槍、西洋大砲等等。當中令鍋島齊正感到最自豪的，就是興建全日本首座反射爐：築地反射爐（佐賀縣佐賀市）。

鍋島齊正早在一八四三年（弘化四年），便向江戶幕府提倡加強海防。由於當時主流的青銅砲已經落伍，因此有必要學習西方的鐵製洋砲抗衡。煉製熟鐵可說是鑄造洋砲的首要難題，否則砲身受不了高溫，只會淪為「自爆裝置」，於是興建反射爐提煉熟鐵，遂成為當務之急。

不少有識之士與鍋島齊正想法一致，有人曾邀請西方專家來日本興建反射爐，唯路途遙遠乏人問津。鍋島齊正從高島秋帆手上，得到荷蘭的大砲鑄造書，經翻譯後決定自行建造反射爐。他首先在一八四九年（嘉永二年）建造日本首間製鐵所，接著於翌年三月，著手準備興建築地反射爐。鍋島齊正自知單憑自己力量並不足夠，於是向韮山代官江川英龍開辦的「江川塾」尋求協助，結果同年十一月完成首座反射爐，十二月開始試鑄洋砲，真正的研發戰鬥終於開始。

最初的兩個月，先後鑄造兩次洋砲皆以失敗告終。不過鍋島齊正屢敗屢試，終於在一八五一年（嘉永四年）四月的第五次鑄造中，製造出第一台洋砲。正當佐賀藩上下滿心歡喜、以此洋砲試射之際，最不幸的事發生了，洋砲「自爆」炸個稀巴爛。之後新造的洋砲不斷改良，直至翌年五月的第十四次鑄造，終於成功製作出首台國產洋砲。

雖然佐賀藩成功自製反射爐及洋砲，不過鍋島齊正最擔心的事還是發生：一八五三年（嘉永六年），美國的培里准將前來日本叩關。鍋島齊正雖然希望能強硬攘夷，更答應協助江戶幕府興建品川台場，但同時了解對外貿易的重要性，於是主張與歐美國家友好的開國論。簡單來說，就是歡迎與外國人做生意，但「人若犯我，我必犯人」。

培里一來，江戶幕府心就慌了，遂於同年八月向佐賀藩下訂大量洋砲訂單。佐賀藩為擴大產量，於一八五四年（安政元年）三月，在多布施（佐賀縣佐賀市）興建新反射爐（多布施反射爐）。與此同時，在各藩請求技術支援下，鍋島齊正先後協助江戶幕府、水戶藩及長州藩等興建反射爐，並讓福井藩藩士前來視察。

佐賀藩自一八五九年（安政六年）十一月後，便沒有在兩地反射爐鑄砲的紀錄。在約九年時間裡，連同失敗品計算，共鑄造達一百三十八門洋砲；若包含舊式大砲總數接近三百門。此外，佐賀藩成功製造四斤砲，並安裝在品川台場的砲台上。雖然兩地反射爐不再鑄砲，不過佐賀藩之後曾在其他地方繼續鑄造。

摘自《從名城讀日本史》/大塊文化出版

研發國產西洋蒸氣船

正所謂「船堅砲利」，有砲自然要有船配合。鍋島齊正自行鑄造洋砲後，下一步就是造洋船。早在一八五四年（安政元年）九月，鍋島齊正便拍板以建造國產蒸氣船為目標。不過萬事起頭難，到底怎樣才能建造蒸氣船呢？這時鍋島齊正得知其表兄弟、另一位蘭癖大名薩摩藩（鹿兒島縣鹿兒島市）藩主島津齊彬，曾有自行研製蒸氣船經驗，於是鍋島齊正向其請益，協助佐賀藩建造蒸氣船。

有了島津齊彬技術支援，佐賀藩便開始實踐。一八五八年（安政五年），鍋島齊正設立三重津海軍所（佐賀縣佐賀市），除訓練海軍外，更動手研製蒸氣船，長遠以建立近代化海軍為目標。為理解蒸氣船構造，鍋島齊正在同年十一月，向荷蘭收購木造蒸氣軍艦「長崎」作進一步參考。隨後佐賀藩成功製造蒸氣船的主要動力鍋爐，並藉製作「電流丸」替換鍋爐，累積不少經驗及改良。在船隻製作經驗日趨成熟後，一八六三年（文久三年）三月，由佐野常民等人統籌下，正式建造蒸氣船，一八六五年（慶應元年），日本首艘具實用性的蒸氣船「凌風丸」正式誕生。

此時鍋島齊正雖然在文久元年（一八六一年），讓位予長子鍋島直大後隱居，但對改革佐賀藩仍然滿腔熱誠。除了「船堅砲利」外，鍋島齊正下一步，就是在一八六五年（慶應元年）仿效西方進行軍制改革。鍋島齊正以既有藩士與足輕為重心進行西式訓練，要求家臣們熟悉槍械操作及陣法，達致全臣皆兵的地步。

獨善其身的肥前妖怪

鍋島齊正因出色的經營手段及精打細算節儉，商人們均稱為「算盤大名」。他雖然醉心改革藩政，卻沒有政治野心，一心只想保護佐賀藩，因此整個幕末動亂時代，鍋島齊正對尊王佐幕兩派均保持距離，亦禁止藩士與他國交流，變相「藩內鎖國」。正因鍋島齊正獨善其身，令藩內優秀人材也得以避過幕末那段血腥鬥爭，得以保命為日後的明治新政府效力。

雖然鍋島齊正有本錢實力，但政治上一直拒絕表態，無論哪派對其憚忌三分之餘，亦難以予人信任，因此被冠上「肥前妖怪」之名。無論是江戶幕府的參預會議，還是新政府的小御所會議，鍋島齊正都備受冷待排斥，無法達到政治上的影響。

一八六八年（慶應四年）正月，舊幕府（江戶幕府）與新政府爆發鳥羽・伏見之戰，鍋島齊正繼續置身事外，觀望戰爭結果。當新政府擊敗了舊幕府，「肥前妖怪」終於看清形勢，識趣地上洛支持新政府。

新政府獲得佐賀藩加盟後如虎添翼，其後的戊辰戰爭，佐賀藩以當時最新式的阿姆斯壯大砲等洋砲，配上新式裝備，在上野戰爭等充分發揮，成績斐然。佐賀藩藉著戊辰戰爭的功績後來居上，超越其他早已投誠的尊王諸藩，出任明治新政府要職，在「薩長土肥」四大藩中得以躋身，敬陪末席。

●本文摘選自大塊文化出版之《從名城讀日本史》。