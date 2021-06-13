失智該如何預防？《告別失智》教你推薦老年人激的腦力活化法

誰說只有老人家會記憶力衰退？事實上，青壯年也深陷大腦衰退的危機！ 《告別失智》本書從「心智認知系統」的認知科學角度切入，帶領讀者認識大腦的構造、記憶力的特性及運作機制等等，循序漸進，了解引發失智、癡呆症的任何可能原因， 本書更要傳達「失智是可以預防」的重要觀念，以及適合中老年人的腦力活化法，了解越全面，就能有效幫助自己、也幫助別人，激活大腦功能，預防失智！（編按）

文／林錦堂

旁人早就察覺，自己卻渾然不知

大腦是管控身體的器官，若身體有狀況，就會循著神經系統或化學分子信號，回報給大腦知道。然而，大腦卻沒有相同的生理機制，所以其對於自身退化的狀態往往懵然無知。

人體內有所謂的「補償效應」（又稱為「代償作用」），會讓人在自身退化的察覺上變得相當遲鈍，而這種效應在人腦上的影響，會比在人體「病識感」上更顯著。若在軀體方面，補償效應主要會展現在局部器官；但在人的「腦理」（心理）的運作上，幾乎是全面性的掩蓋。

原因在於人腦的「意識」，是「腦理」認知系統（類似電腦軟體中程式執行）全方位運作的結果；除非生理結構中「微系統」（類似電腦硬體，像是顯示卡、CPU、鍵盤、主機板等）崩壞而產生「斷線」效應時，「人體」才會意識到狀況的產生。

三十歲之後，大腦開始退化？

以下是大腦內每天都在發生的情況：在單一神經元血管受到阻塞而死亡時，並不會產生心智認知系統運作的阻斷；而這可歸功於大腦的「聯網式」運作模式。單一神經元只是整個迴路的一小部分，同樣地，也是在產生心智認知活動過程中，達成共識的「其中一票」而已，並不會直接影響到整個「意識產生」的結果。

大腦內的心智認知活動，先由成千上萬的個別神經元「自行組織」成「心智認知群組」（模組／模塊）；接著，這些群組也以同樣的「自行組織」方式，形成初步的「微迴路」；再糾集有共識的微迴路，建構成有效率的「心智認知神經迴路」。總之，所謂的「我」，就是從心智認知的「模組──微迴路─神經迴路」，一路建構出「人」的意識與行為表現。包含：記憶、自傳、經驗、信念、思維模式和前瞻性思考等心流（意識流），全都在這種無數相互交聯的迴路網絡中激盪與流串。

因此，在失智或癡呆症的嚴格定義上，要以出現在「模組──微迴路─神經迴路」網絡中，以及信息傳輸遞延、瀰漫性喪失和損害性流通斷鏈，來作為首要的診斷考量。

當腦內極細微血管發生「小中風」症狀時，不會「立即」產生「輕微失智」、暫時記憶力缺失或軀體性生理病兆，而且往往兩、三天後就沒什麼感覺。因此，很容易讓人輕忽失智、癡呆等症狀。

如果症狀是發生在關鍵點上，譬如：認知運作的重要腦區與其周邊系統「前額葉」（工作、決策、策劃等）、「海馬迴」（記憶暫存、長期記憶、地理空間辨識等）、「頂葉」（計算、軀體空間感知等），那麼輕微失智的病狀就可能發生。

因此，一旦突然暈倒在地，雖然幾分鐘內能自動甦醒且自行起身，仍不是一件小事！這時候的你，恐怕已經走在失智的大道上，正邁向癡呆目標的方向。

對於初次出現此病狀的人來說，通常不太會認為病因源於自身大腦，反而常先歸因於軀體問題；或許會主動徵詢醫師，但在門診中透露的訊息多與大腦無關，加上患者的臨床症狀並不明顯，因此，醫師很難在第一時間做出失智的診斷方向。由於大腦內沒有自我監控機制，無法透過內部信號得知腦力衰退的狀況；但是，卻會在面對外界刺激所產生的對應過程中，「察覺」到有些不對勁的地方。遺憾的是，因為大腦屬於擁有經驗性執念的「資訊」器官，有著長期信念系統，因此會抹殺掉這種「察覺」，認為「這是不可能的事」、「那只是一時的現象罷了」，進而輕忽。

許多人約四十五歲後，才逐漸發覺到記憶力變差的狀況，有了深刻的感受。事實上，早在十多年前（三十歲左右）就已經悄然產生退化的跡象，只是未曾被注意；多年後的「記憶力衰退」，已是明顯的警示訊號。

八項初級技法，有效健固腦力

當超高齡化社會即將來臨之際，輕度失智症的發生可能會變得更普遍。因此，若想實施「超前預防」，需要多早開始？怎麼做？是否需因應自身與周遭環境的變化而調整？

在此章中，會先說明「健固腦力」的具體實踐方法，提供給有需求的讀者們參考。這些方法都相當容易執行，長期下來，相信有助於達到預防或延緩腦力退化的作用。

練唱歌，增強人造記憶

（要領1）每個月練好二至三首歌曲，任何語言皆可。在選歌上，建議最好是原先不會唱或只聽過但沒唱過的曲子，效果較佳；且盡量不要選擇太深奧、難記、難唱的，能夠琅琅上口、自娛自樂最好。

（要領2）要練到能夠流暢清唱的程度，不能有忘曲、忘詞等停頓狀況。清唱的意思是指不能有伴唱帶、歌詞等提示來輔助，更不能有旁人助唱。

（要領3）要能夠一氣呵成、不假思索、不用想歌詞，就能輕鬆自在地唱完整首歌曲。

（要領4）選擇帶有豐富情感的曲調或歌詞，在練習清唱時更能投入情感，效果更好。不必介意所選歌曲是否太過悲情，只要想像著情境，賣力地唱出感受與心聲即可。

●本文摘選自大塊文化出版之《告別失智：一本書解釋大腦的運作，以及你該怎麼吃、怎麼思考，活化腦力，維持永智人生》。