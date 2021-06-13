快訊

北市滿85歲疫苗今接種預約 萬華等3區逾半醫療院所預約秒殺

防北京竊聽！G7領袖談中國議題時 會議室網路全切斷

失智該如何預防？《告別失智》教你推薦老年人激的腦力活化法

聯合新聞網 / 大塊文化

誰說只有老人家會記憶力衰退？事實上，青壯年也深陷大腦衰退的危機！

《告別失智》本書從「心智認知系統」的認知科學角度切入，帶領讀者認識大腦的構造、記憶力的特性及運作機制等等，循序漸進，了解引發失智、癡呆症的任何可能原因，

本書更要傳達「失智是可以預防」的重要觀念，以及適合中老年人的腦力活化法，了解越全面，就能有效幫助自己、也幫助別人，激活大腦功能，預防失智！（編按）

文／林錦堂

旁人早就察覺，自己卻渾然不知

大腦是管控身體的器官，若身體有狀況，就會循著神經系統或化學分子信號，回報給大腦知道。然而，大腦卻沒有相同的生理機制，所以其對於自身退化的狀態往往懵然無知。

人體內有所謂的「補償效應」（又稱為「代償作用」），會讓人在自身退化的察覺上變得相當遲鈍，而這種效應在人腦上的影響，會比在人體「病識感」上更顯著。若在軀體方面，補償效應主要會展現在局部器官；但在人的「腦理」（心理）的運作上，幾乎是全面性的掩蓋。

原因在於人腦的「意識」，是「腦理」認知系統（類似電腦軟體中程式執行）全方位運作的結果；除非生理結構中「微系統」（類似電腦硬體，像是顯示卡、CPU、鍵盤、主機板等）崩壞而產生「斷線」效應時，「人體」才會意識到狀況的產生。

三十歲之後，大腦開始退化？

以下是大腦內每天都在發生的情況：在單一神經元血管受到阻塞而死亡時，並不會產生心智認知系統運作的阻斷；而這可歸功於大腦的「聯網式」運作模式。單一神經元只是整個迴路的一小部分，同樣地，也是在產生心智認知活動過程中，達成共識的「其中一票」而已，並不會直接影響到整個「意識產生」的結果。

大腦內的心智認知活動，先由成千上萬的個別神經元「自行組織」成「心智認知群組」（模組／模塊）；接著，這些群組也以同樣的「自行組織」方式，形成初步的「微迴路」；再糾集有共識的微迴路，建構成有效率的「心智認知神經迴路」。總之，所謂的「我」，就是從心智認知的「模組──微迴路─神經迴路」，一路建構出「人」的意識與行為表現。包含：記憶、自傳、經驗、信念、思維模式和前瞻性思考等心流（意識流），全都在這種無數相互交聯的迴路網絡中激盪與流串。

因此，在失智或癡呆症的嚴格定義上，要以出現在「模組──微迴路─神經迴路」網絡中，以及信息傳輸遞延、瀰漫性喪失和損害性流通斷鏈，來作為首要的診斷考量。

當腦內極細微血管發生「小中風」症狀時，不會「立即」產生「輕微失智」、暫時記憶力缺失或軀體性生理病兆，而且往往兩、三天後就沒什麼感覺。因此，很容易讓人輕忽失智、癡呆等症狀。

如果症狀是發生在關鍵點上，譬如：認知運作的重要腦區與其周邊系統「前額葉」（工作、決策、策劃等）、「海馬迴」（記憶暫存、長期記憶、地理空間辨識等）、「頂葉」（計算、軀體空間感知等），那麼輕微失智的病狀就可能發生。

因此，一旦突然暈倒在地，雖然幾分鐘內能自動甦醒且自行起身，仍不是一件小事！這時候的你，恐怕已經走在失智的大道上，正邁向癡呆目標的方向。

對於初次出現此病狀的人來說，通常不太會認為病因源於自身大腦，反而常先歸因於軀體問題；或許會主動徵詢醫師，但在門診中透露的訊息多與大腦無關，加上患者的臨床症狀並不明顯，因此，醫師很難在第一時間做出失智的診斷方向。由於大腦內沒有自我監控機制，無法透過內部信號得知腦力衰退的狀況；但是，卻會在面對外界刺激所產生的對應過程中，「察覺」到有些不對勁的地方。遺憾的是，因為大腦屬於擁有經驗性執念的「資訊」器官，有著長期信念系統，因此會抹殺掉這種「察覺」，認為「這是不可能的事」、「那只是一時的現象罷了」，進而輕忽。

許多人約四十五歲後，才逐漸發覺到記憶力變差的狀況，有了深刻的感受。事實上，早在十多年前（三十歲左右）就已經悄然產生退化的跡象，只是未曾被注意；多年後的「記憶力衰退」，已是明顯的警示訊號。

八項初級技法，有效健固腦力

當超高齡化社會即將來臨之際，輕度失智症的發生可能會變得更普遍。因此，若想實施「超前預防」，需要多早開始？怎麼做？是否需因應自身與周遭環境的變化而調整？

在此章中，會先說明「健固腦力」的具體實踐方法，提供給有需求的讀者們參考。這些方法都相當容易執行，長期下來，相信有助於達到預防或延緩腦力退化的作用。

練唱歌，增強人造記憶

（要領1）每個月練好二至三首歌曲，任何語言皆可。在選歌上，建議最好是原先不會唱或只聽過但沒唱過的曲子，效果較佳；且盡量不要選擇太深奧、難記、難唱的，能夠琅琅上口、自娛自樂最好。

（要領2）要練到能夠流暢清唱的程度，不能有忘曲、忘詞等停頓狀況。清唱的意思是指不能有伴唱帶、歌詞等提示來輔助，更不能有旁人助唱。

（要領3）要能夠一氣呵成、不假思索、不用想歌詞，就能輕鬆自在地唱完整首歌曲。

（要領4）選擇帶有豐富情感的曲調或歌詞，在練習清唱時更能投入情感，效果更好。不必介意所選歌曲是否太過悲情，只要想像著情境，賣力地唱出感受與心聲即可。

●本文摘選自大塊文化出版之《告別失智：一本書解釋大腦的運作，以及你該怎麼吃、怎麼思考，活化腦力，維持永智人生》。


失智症 大塊文化 閱讀風向球

延伸閱讀

失智長者不戴口罩開罰？ 陳時中：檢附證明可申覆

失智長者不戴口罩被罰 長照司建議隨身帶診斷証明

失智治療現曙光 北醫大找到記憶學習關鍵物質

好評推薦／《失智這回事》失智預防、延緩線上節目開播！

相關新聞

日本精神科權威深析「依戀療法」：為何依戀療法能有效改善各種案例？

妻子的憂鬱、丈夫的酒精成癮、孩子的行為障礙⋯⋯為何我們愛得、活得這麼累，問題卻無法解決？ 《依戀，情感關係的溫柔解方： 情感支持&建立安全感，超越醫學觀點的復原之路》由日本精神科權威、暢銷書作家岡田

西班牙與法國間消失的邊界《寫給庇里牛斯山的情書》

西班牙─法國邊界上，位於大西洋岸法屬亨岱鎮的雉雞島（L’île des Faisans）並非歐洲國家元首歷史性會議的熱門場景，與庇里牛斯山也無明顯瓜葛。想要找到此地還不太容易。

看懂新聞英文輕鬆接收第一手資訊，成為產業達人！

文／李端老師 新聞英文（news English），顧名思義就是英文報章、雜誌所使用的英文。就像商用英文（business English）、科技英文（technology English）一樣，新

二戰鮮為人知歷史記憶！《被遺忘的人群》：助產士與神風飛行員

提到戰爭，往往聯想到士兵、將帥和國家領導人。被迫捲入動盪的平民百姓，卻是影響最深的那群人。本書還原二戰到美軍占領時期，日本社會大眾生活的軌跡，追尋他們在戰火中求生的身影，銘記戰爭的殘酷與悲傷。

相愛相殺的危險情人只是開端？聯文新書《愛我》為你踹開愛情黑暗面！

文／亞斯莫 一、本臺獨家 帶您來關心浴室摔倒昏迷的意外事件所引發的案外案。 日前荷沁企業女總裁段柔丹被女性友人發現倒臥在浴室外的走廊上昏迷不醒，經送醫緊急搶救後，昏迷指數停留在「三」，接下來請看

【詩情話意】何亭慧／自己的廚房Ⅱ—─致珍．奧斯汀

文／何亭慧 沒有門的廚房 誰來了都不會嘎嘎作響 角落的筆電 偶爾在餐桌上打開 一鍋湯噗噗滾著 各式賽車在旁奔馳 兒子的造句作業： 「有空─媽媽有空的時候就會寫ㄕ。」 親愛的珍，為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。