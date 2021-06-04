《中醫到底行不行？》中醫看的其實是「人」，而非「病」

文／杜李威

傳統中醫講求「理法方藥、辨證論治」。每一個人都是獨立的個體，病患的狀況千變萬化。所謂「方無定方、法無定法」，臨床重點在於「一人一方、隨機應變」。

我認為，要想正確地分析醫理，開出有效的處方，其訓練的過程，某種程度就像是在訓練寫作一樣。閱讀經典與前人的驗案，絕對是必要的功夫。再來，端看細心和悟性，藉由不斷地思考，筆耕不輟地去實踐，才有開花結果的一天。

我不曉得從什麼時候開始，或許是為了想要速成，兩岸的中醫教育走上一條我認為不是很妥當的道路。談到辨證論治，教材的編排摒棄古典精神，變成很像是升學補習班的講義一樣，用「表格化」來定型。好比說，先將妊娠嘔吐分成以下幾種類型，再根據類型套用固定的方劑治療。

肝逆犯胃者，用「柴胡疏肝湯」合併「橘皮竹茹湯」，或加「平胃散」；肝腎陰虛者，用「一貫煎」；脾胃虛弱者，用「香砂六君子湯」；營衛不和，用「桂枝湯」；化痰用「二陳湯」……從官方公定教材，到報章雜誌，各種網路媒體，凡是有關中醫的文章，大多參照這個模式來書寫。

類似這樣「辨證分型」，用套招的方式來處理病症也不是說不可以，只能說療效絕對是有限的。這種不求病因，將問題過於簡化的做法，美其名為對症下藥，其實不過是頭痛醫頭、腳痛醫腳而已。至於當前市面上流行一種文化，將一堆中藥混在一起做成「健康食品」，好比說推出一款「安胎飲」之類的成藥，宣稱可以廣泛處理多種孕期不適症狀，更是等而下之的做法。

中醫看的是「人」而不是「病」

書名：《中醫到底行不行？》作者：杜李威出版社：大塊文化出版出版時間：2021年5月1日

傳統中醫的精神，強調病患個體化的差異，因人施治，並不是隨便將一堆中藥混在一起就是一張處方。好比說某甲的病情呈現三個症狀，我們必須先找出這三個症狀彼此之間的關聯性，然後「對證用藥」才是正途。而某乙病患，他除了擁有和某甲相同的三個症狀之外，還多了第四個症狀，雖然表面看來只是多了一個症狀，經過辨證之後，通常會發現這兩位病患完全屬於不同的證型，處方用藥也會是南轅北轍。

不同於一般社會大眾的認知，傳統中醫有其高深的道理。我個人也是承襲著古人的智慧，才學會使用這些方法。可見，從最粗糙的走藥郎中，到最精緻的宮廷醫學，都是隱藏在歷史洪流當中的一環，差別只是我們有沒有機會接觸到而已。

●本文摘選自大塊文化出版之《中醫到底行不行？》。