【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》：陸奧 松島風景 富山眺望之略圖

文／浮世繪編輯小組

陸奧 松島風景 富山眺望之略圖

むつ まつしまふうけい とみやまちょうぼうのりゃくず

【宮城縣宮城郡町島町】

日本三景之一松島的美已經不需要贅述，說起松島灣內的名勝，除了宮古島、寒風澤島、雄島、經島、福浦島和內裏島，還有不少名字古怪的島嶼，如化妝島、晝寢島、子育島、勘當裸體島等等，慈覺大師在淳和天皇天長五年（八二八）開創的瑞嚴寺五大堂也值得一觀。

松島展現了大自然的鬼斧神工，少有雄壯威武之勢，卻有庭院盆景之美，像是在欣賞中國的文人畫或山水畫，可是松島渾然天成的美又難以與其他東西相比擬，這大概就是日本三景之一的松島長久以來吸引眾人目光的原因吧。以下節錄芭蕉在《奧之細道》松島篇的其中一段：「松島美景乃日本第一，蓋不遜洞庭與西湖。海自東南入，內灣長三里，宛如錢塘江之潮。灣內島嶼無數，聳立者指天，俯臥者匐浪；或兩兩重疊，或三三交覆，或左或右，或離或連，或負或抱，如含飴弄孫。松蔭蔚然蓊鬱，海風吹動，可見枝葉兀自垂頭。其氣色幽然，如美人抹妝。此景可出自上古之大山神之手？使造化之天工，窮盡文人之筆墨」。

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百聞不如一見的日本三景

所謂的松島，指的是松島灣內二百六十餘座島嶼的總稱。而「日本三景」之稱源自江戶時代，儒學家林春齋在《日本國事跡考》中提到「松島，此島之外有小島若干，殆如盆池月波之景，境致之佳，與丹後天橋立、安藝嚴嶋為三處奇觀」，從此沿用至今。

本作忠實呈現小島星羅棋布於海面上的模樣。若想欣賞此美景，除了題名中的富山可以登高眺望這番絕景外，還有扇谷、大高森和多聞山，這四個景點並稱為「松島四大觀」，此外也可以選擇搭乘渡輪，近距離欣賞各個島嶼。

©National Diet Library

●本文摘選自大塊文化出版之《跟著浮世繪去旅行》。