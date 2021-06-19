電影名場面成真？《未來城市》連結幻想與現實世界的建築藝術

文／保羅．多伯拉茲克（Paul Dobraszczyk）

活生生的烏托邦

海上家園的夢想根基是已有人嘗試、測試過的建築科技，尤其是在荷蘭地區，過去十年來已開始打造漂浮屋，這是由預期氣候變遷對這個土地有26%低於目前海平面高度的國家會造成的效果所促成。二○○六年一月，在一個酷寒卻陽光燦爛的早晨，我前去探訪目前為止全世界最大的漂浮屋群：位於阿姆斯特丹東緣、該市重申擁有權的諸多島嶼之一，從二○一三年開始發展至此時，已有約一百間房舍。在艾湖（IJmeer lake）之上，跨越著兩區「艾湖堡」（IJburg）計畫，在湖的西側，有五十五間閃閃發亮的模組化漂浮屋，高度為兩層或三層樓，由「馬里斯羅莫建築設計事務所」（Marlies Rhomer Architects and Planners）所設計，群聚在刻意建造的碼頭周圍。而在湖的東側，則是色彩更鮮豔的特製房舍群，目前數量為三十八間但仍持續增長中，每一間房舍狀似盒子，特殊元素各有安排，例如彩色的包覆層、天台、個人專用船鎢；每間房子都是由一座混凝土盆支撐，混凝土盆會沉入水中約半層樓的高度，輕型鋼材結構架於盆頂，並裝設包覆鑲板與玻璃。在此，每公頃的居民人數竟然與阿姆斯特丹舊城人口密度最高的區域相同，這座水上社區實現了迷你版的漂浮城市。

這座漂浮屋群展現出一種更有彈性的都市主義取向，程度更勝過一般陸上建築，艾湖開發的計畫性質以及所使用的高科技建材與方法，與米耶維書中艦隊號的無秩序拼裝體，簡直是極端相異。這裡可不是反文化主義社群，像是那些海盜城市的居住者，或許依然存在於阿姆斯特丹船屋文化當中，反之，這裡顯然是一個偏好有錢人的獨家開發案，每座特製屋大約要價一百萬歐元（二○一六年中價格）；除此之外，它的海洋都市主義構想與海上家園研究所相衝突，雖然兩者所使用的建築材料或模組化設計方法是類似的。

馬里斯羅莫建築設計事務所，艾湖的模組化漂浮屋，阿姆斯特丹艾湖，二○一三年。（圖／臺灣商務印書館提供）

艾湖家園的建造並不是在回應自主性的渴望──亦即獨立而自治的漂浮社區，它反而是在強化能夠連接水陸的那些要素。在建造期間，有些模組屋開始傾斜而引發擔憂，必須找出新的解決之道來提供額外浮力，於是建造數量眾多的碼頭連結水與陸，成為混合型的街道，住宅內的元素因此出現在戶外，最引人注意的是屋旁有許多腳踏車。除此之外，漂浮屋的重要設施（飲用水與電力）是透過陸地懸掛半空的塑膠管線，直接接到房舍當中，看起來就像是超大型的吸塵器管。強烈對比於海上家園研究所的願景，這些房子所展現出來的，是與所處環境之間精緻而脆弱的關係。海洋或許能讓人夢想打造出能倖免未來危機的建築──無論在生態、經濟或政治上，然而現實中的漂浮屋其實重視與城市的相互連結性（interconnectedness），這些具有脆弱性之處需要加以處置而不是抗拒。如此一來，艾湖開發案所提供的模型，是呈現水都市主義如何嫁接至傳統的陸地城市，而陸地城市在面對未來氣候變遷衝擊時是脆弱的；艾湖開發案所顯示的，是那些城市如何與其當前背景維持社會與地理的連結性，即便它們也在企圖適應未來可能的衝擊。

當代藝術實踐的漂浮結構作品也蘊含了脆弱性與連結性的認知。美國藝術家瑪莉．馬汀利（Mary Mattingly）和愛麗森．沃爾德（Alison Ward）在二○○九年時，連續五個月於紐約市居住在他們自己設計的「水上艙」（Waterpod）當中，過程有多位志願者協助。藝術家們租下一艘平底船，在上頭安裝兩座金屬網格球頂（geodesic dome），高度約六公尺（二十英尺），創造出多功能且全然自給自足的居所，他們分別航行至紐約的五個市區，每日都會停泊以供訪客親身體驗這個藝術作品。馬汀利已明白點出，水上艙的設計理念是渴望「促進革新，因為我們已經預見未來五十年至一百年的情況」，紐約很有可能在氣候變遷之下受到海平面上升的威脅。羅伯特．史密森（Robert Smithson）於一九七○年有一作品「漂浮島嶼」（Floating Island），那是在一艘商業運輸平底船上填土並栽種樹木，再由拖船拉行繞行紐約，水上艙擷取此概念，其設計意圖挑戰在面對海平面上升威脅時，以減緩為重點的傳統回應。水上艙的建造完全使用回收物資與他人捐贈之材料，並使用水耕系統來種植糧食並且蒐集、淨化、回收水，更採用不與電網相連的太陽能板以及其它再生能源，顯然，水上艙是要回應蒼涼的未來景象，也就是假設海平面上升會迫使人類社群要以激進的作為來適應。循此脈絡，水上艙其實預示了馬汀利更近期作品的課題，例如她的「群屋」（FlockHouse, 2012-14）計畫項目，藝術家設計了一個可行動、自給自足的網格球頂建物，在大災難來臨時能夠輕易移動，也可以在克難筏艇上漂浮。另外，馬汀利始自二○一四年的「濕陸」（WetLand）計畫，在規模上更顯其抱負：這是一座「漂浮可移動的雕塑居所與公共空間，其建造是為探索都市中心的資源相互依存度與氣候變遷」，濕陸計畫與教育機構及社區組織相互合作，相較於水上艙，能夠呈現更加徹底的參與性及教育目標，展示如何打造全然自給自足的建物與生活環境，藉此，馬汀利認為可以創造出「蓬勃的區域環境經濟」。

瑪莉．馬汀利和愛麗森．沃爾德，「水艙計畫」，紐約市南街海港（South Street Seaport），二○○九年。（圖／臺灣商務印書館提供）

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《未來城市：漂泊．垂直．廢墟──虛構與真實交織的人類世建築藍圖》。