了解數字「預測」未來！讓自己成為更有價值的參與者

文／理查‧蘭柏特

先來說個企業的實際案例。

羅傑．恩瑞可（Roger Enrico）以執行長之姿接下百事可樂（PepsiCo），在一九九六年公司年報中寫給股東的第一封信裏，他報告了好壞參半的消息。從一方面來說，百事可樂整體的營業額達320億美元，創下歷史新高，現金流也同樣創紀錄。但是，另一方面，利潤未見成長，而且並非所有部門都亮眼。

實際上，身為公司核心事業的飲料部門在美國以外表現很糟，市占率落入勁敵可口可樂（Coca-Cola）手中。過去五年，百事可樂在餐廳部門（必勝客〔Pizza Hut〕、肯德基〔KFC〕以及塔可鐘〔Taco Bell〕）投入幾十億美元，但這些事業創造出來的報酬卻讓人極為失望。

針對財務表現進行詳細的分析之後，百事可樂開始改弦易轍修正企業策略。他們將餐廳部門分出去，獨立成新公司泰康全球餐飲公司（Tricon Global Restaurants）、也就是現在的百勝餐飲集團（Yum! Brands），如此一來，公司就可以把全部心力放在點心與飲料部門。但是，改革的腳步並未就此停止；評估及修正策略，是一套永遠都在進行中的流程。之後不久，他們收購了純品康納（Tropicana），以及擁有開特力（Gatorade）運動飲料的桂格燕麥（Quaker Oats）。

（圖／Unsplash）

百事可樂繼續調整事業部與產品線，在二○一○年時，他們又重新買下兩家最大瓶裝工廠的控制權。透過一系列的策略性改造，百事可樂的營收扶搖直上，二○一○年時達到近600億美元。在一九九七年到二○一○年這段時間，公司的營收與股價也大幅超越標準普爾五百（S&P 500）指數中的各家企業。

這些都是大規模的公司整體變革，但同樣的原則也可以適用在組織當中的所有層級。經理人必須不斷地評估公司的策略，以判斷自己訂出的決策表現如何、當條件改變時要如何修正策略，並要設計出新策略，以強化未來績效。我們應該在哪些活動上投注更多的資源，哪些又應該縮減？哪些資源並未有效活用？我們應該把某項活動外包出去，還是繼續由企業親力親為？這些商業決策必須以資訊為憑據，而財務報表則是主要的資訊來源。

但很多經理人並不具備會計和財務的背景，因此沒有回答這些問題必備的工具。他們看不懂手上拿到的有助於決策的報表。他們若非完全忽略這項資訊，就是錯誤解讀數字的意義，要不然就是根本不知數字裏面少了什麼東西。對一家公司的財務健全度來說，這些行為非常危險，就好像在沒有儀器設備輔助之下開飛機一樣，而且擋風玻璃還起霧了。

很多人在發現財務報表當中居然會有很模稜兩可與很主觀之處時，都非常驚訝。就像主修英文的人會辯證如何詮釋《哈姆雷特》（Hamlet），對於哪種方法最適合用來衡量企業的績效與財務狀況，財會經理和會計師的意見也會出現紛歧。

之所以出現這樣的主觀性，是因為在整合會計報表的同時，還有很多活動仍處於現在進行式中。我們當然可以等到企業關門大吉時再來算總帳，結清所有盈虧，藉此消弭所有曖昧不明的問題，但這樣的資訊來得太遲，無益於當企業仍在營運的當下就必須做的決策。

為能提供更即時且有用的資訊，會計報表不僅回顧過去、告訴你之前發生了什麼事，基本上，資產負債表或損益表上得出的每一個數字，有一部分還會根據未來將會發生什麼事的估計而來。在本書中，你將會瞭解上述的主觀性與判斷如何影響財報中的數字，和哪些未來面向可以納入財報、哪些不可。這可幫助你學會讀懂財務報表字裏行間的玄機，知道何時該存疑。

經理人要學會財會技能，另一項重要的理由，是要設法讓自己在企業策略討論中成為更有價值的參與者，並且能更有效地捍衛自身的想法。終究，要判定決策的好壞，一個很重要的基準就是它們在「數字上」的表現如何。

很多投資計畫書都牽涉到現在要把錢花出去、（希望）未來能夠創造收益。因此，投資決策的基礎都在於我們如何預測未來，以及這些預測在未來會如何以現金流和利潤的形式表現出來。

重要的是，要瞭解財會技能可以做到哪些事、又做不到哪些事。

廣泛來說，財會提供的是經濟架構，讓你透過投資為公司帶來多少附加價值的這個角度，來比較不同的投資策略。財會可以幫你評估可接受的投資報酬率是多少，可以告訴你這個報酬率與策略的風險之間相關性多高，可以讓你知道，相較於更快就能賺取報酬的投資計畫，另一項許多年後才會回收的策略若要有同樣的價值，要多賺多少錢。

財務影響企業的每一個面向，一旦高階主管與經理人懂了財務報表的基本原理，並掌握財務分析的工具，就會知道是哪些力量帶動營收，可準確找出企業在哪些方面表現良好，並且分析為什麼績效不如預期。更能掌握財務狀況可讓經理人知道要問什麼問題，要把焦點放在什麼地方，判定究竟什麼是最重要的事，並且能知道要避開什麼、注意什麼。也能了解帶動績效的因素，將會讓領導者如虎添翼，做出更好的策略性決定，在企業裏推動改革，並能更精準地衡量要收購或出售哪些事業。管理經驗與財會技能相結合而生出的綜效，可以為你個人及企業創造出最大價值。

因此，花費心力強化自身的財務知識，讓你能以更精準的眼光、更明智的判斷做出更適合的商業決策！

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《華頓商學院教你看懂財報，做出正確決策（暢銷改版）》，請勿轉載。