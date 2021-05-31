《光影北歐──跟著電影去旅行》逼視信仰與死亡：英格瑪柏格曼

文／黃作炎

北歐文化與電影的美麗交錯。

一提到北歐，話題總會帶到它的社會制度，特別是所實行的國家福利，提升居民的生活品質，還有高度的民主自由，種族、性別平等，對自然環境以及推動動物保育等等，都有他們的配套措施。

談到北歐的戲劇和電影，可說是名家名作輩出，像是戲劇大師易卜生、史特林堡，電影則有神祕影后葛麗泰嘉寶，金獎女星英格麗褒曼和導演柏格曼等等。

▲瑞典國寶級演員英格麗．褒曼（1915-1982）。（圖／聯合文學出版社提供）

▼瑞典傳奇演員葛麗泰．嘉寶（1905-1990）。（圖／聯合文學出版社提供）

電影讓觀眾認識到北歐先進美好的一面，近年更有另類吸血鬼電影《血色入侵》、暢銷小說改拍的《龍紋身的女孩》，從電影中了解到北歐文化的多元性和社會不完美的一面。瑞典導演英格瑪柏格曼，被譽為近代電影最偉大、最有影響力的導演之一。集編導於一身的他，電影作品超過60 部，在他的影片中常見個人

成長的影子，感受憂鬱與絕望，同時也發現歡笑與希望。

代表作有：《第七封印》、《野草莓》、《處女之泉》、《假面》、《哭泣與耳語》、《秋光奏鳴曲》一部接一部將他推上電影神殿的頂尖位置，他的鏡頭美學也啟發費里尼、雷奈、高達、庫柏力克等同儕大師。

2018 年是他的百年冥誕，同年有一部紀錄片《柏格曼：大師狂想》，讓影迷看見柏格曼不為人知的一面。身為牧師之子的柏格曼，自小受到父親嚴厲管教，到殘酷的地步，兒時的柏格曼曾因尿床被鎖在黑暗的衣櫥中，還有過被逼穿上女裝的受辱經歷。但自傳透露的內容讓人難以置信，究竟柏格曼是受虐兒，還是袖手旁觀的目睹兒？讓人費解。然而，柏格曼把童年的記憶身份置換、拆解重組，成為後來電影的題材，不管是質與量都有驚人的水準，更讓人驚嘆大師的創造力。

電影大師英格瑪柏格曼的綺麗世界。

▲麗芙．烏曼與英格瑪．柏格曼，1968 年拍攝。（圖／聯合文學出版社提供）

柏格曼在拍電影是個「極權主義者」，在拍片現場不容許一點聲音，常常對拍片人員發飆，然而許多演員現身說法，卻能接受大師的指導，深感榮幸。幾乎所有的側拍帶，都可以看出柏格曼對演員的用心、求好心切，從完成的影片中，才可以看到不少動人的畫面。忙於工作的柏格曼，感情世界可稱得上多采多姿，常常發生劈腿的事情。雖然沒有時間顧及妻子與孩子，但他不知道自己還有五、六個孩子這件事，讓我感到很吃驚。

書名：《光影北歐──跟著電影去旅行》作者：黃作炎出版社：聯合文學出版社出版時間：2021年5月24日

柏格曼與演員麗芙烏曼的感情關係最為人所知，他們未能共結連理，卻曾經有過甜蜜的生活。在鏡頭前，麗芙烏曼稱他為最好的朋友，絲毫未說柏格曼的壞話。他們是一輩子的朋友，甚至在柏格曼生命最後一

天，麗芙烏曼從挪威趕到瑞典法羅島，為了見柏格曼最後一面。如同柏格曼本人所說：「做一個人，我是失敗了，但我要做優秀的導演。」身為世界唯一「超級金棕櫚獎」的得主，他啟發世界各國成就非凡的導演，至今只要一提到北歐的導演，影迷們應該直接聯想到柏格曼。

這世上沒有完美的人，柏格曼也是人，也有七情六慾，雖然他能拍出許多傑作，不過私下的生活並不如影迷想像中那樣完美。紀錄片看到大師的作品片段與私生活，但真正想窺探他的思想與回憶，還不如從他的作品著手。

●本文摘自 聯合文學 出版之《光影北歐──跟著電影去旅行》。