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遠距工作者必看！12步驟提高「虛擬會議」成效

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
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文／鮑伯．福瑞奇（Bob Frisch）、凱瑞．格林（Cary Greene）

企業爭相以差旅限制、安排遠距工作等措施，保護員工免於感染傳播中的新冠肺炎，而接下來很有可能取消親自出席與團隊、顧客或供應商的會議，為期數天，甚至可能長達數週。

在最佳情況下，只要有一或兩名出席人員是打電話進來開會，會議的成效就會開始降低。其中的原因很多。出席人員通常把虛擬會議當成可以一心多用的時候。會議主辦人也往往較不留心處理會議中談話的目的和會議設計。相當常見的情況是，會議由一、兩名與會人員主導，其他人則袖手旁觀、注意力渙散。

但情況不見得一定會是如此。即使是因為害怕感染疫病，而臨時決定採取虛擬方式進行的會議，都可以運用基本的會議最佳實務、容易實行而成本不高的科技，來提高會議成效。

以下這12個步驟，可以助你提高虛擬會議的成效。

1.運用視訊為了讓與會人員覺得大家全都身在「同一場」會議裡，請捨棄傳統的電話會議，改為視訊會議，像是Zoom、Skype和GoToMeeting等，這有助於對話的個人化，並讓與會者認真參與。

2.雖然如此，還是務必提供電話會議的選項。視訊會議可以有很好的成效，但它仰賴強大的網路連線，而這個條件不見得一定存在。大家還是需要能透過聲音參與會議的選項，但要清楚表明，視訊優先是新常態。

3.預先做技術測試。最令人洩氣的情況就是，會議一開始就出現15分鐘的延遲，原因是大家需要下載軟體、視訊故障等問題。在虛擬會議開始之前，所有與會人員都應該測試技術設備，確保自己能順利使用主要功能。切記，與供應商或顧客談話時，你的團隊可能必須先熟悉不同的套裝軟體。

4.務必讓大家看得到臉。如果與會人員可以看到彼此的表情和肢體語言，視訊會議會更有效。要求每個人坐在靠近網路攝影機的位置，有助於重建親自出席會議現場的親近感。

5.堅守開會的基本原則。開始談話之前，設定清楚的目標，如果恰當的話，預先發送文件讓大家先讀。在會議中使用議程，設定會議基本規則、安排休息時間，並在會議的每個階段和全程結束後，清楚制定後續步驟（包括時間和責任）。

6.盡量縮短報告時間。唯一比親自在場會議裡進行冗長報告更糟糕的事，就是虛擬會議裡的冗長報告。會議應該用於討論。背景資訊應該事前提供。如果有人必須做報告，可用螢幕分享以引導對話，這樣與會者就能真正「看著同一頁」，有相同的理解。但還是要優先採用對話而非報告，盡量增加大家可看著彼此的時間。

7.進行破冰活動。雖然我們並不熱愛進行破冰活動，但很重要的是，在大家可能感到孤立時，運用每一項能強化人際關係的工具。另外也很重要的是，要知道有哪個與會人員有親朋好友或親人正在與病毒對抗，因此，「談談近況」之類的做法就有幫助。

8.指派主持人。虛擬討論通常比現場面對面討論更難以管理。一個有助益的做法是，指派某個人引導對話，讓其他與會者專注在內容上。主持人也可以運用意見調查系統，以了解與會者在某些問題上的態度，確保所有意見都能被聽到。主持人也應該要能解決會議所用技術設備的基本問題。

9.點名發言。進行虛擬會議時，一個更具挑戰性的層面，是如何讓每個人在無法彼此商討下參與。為了防患於先，我們建議定時點名每個人發言，甚至在決策拍板定案之前，以虛擬方式輪流逐一發言。有些套裝軟體甚至能讓想要發言的與會人員「舉手」。這有助於主持人總結會議，但不至於有遺漏內向與會人員意見的風險。

10.即時取得回饋意見。在虛擬會議當中蒐集並處理高品質的意見，會有困難，尤其是因為更難解讀視覺線索。你可以運用像Poll Everywhere等電話調查工具，即時向與會人員蒐集他們對特定主題的回饋意見。保持調查的開放度，並與視訊會議分開，以免干擾對話。參與者需要清楚的指示，以了解如何操作意見調查系統和相關做法，但群體能迅速抓到訣竅，因此相當值得花心力學習。

11.不要怕處理困難的議題。虛擬會議是經由學習而養成的行為，一旦你和你的團隊開始對這種工作方式感到自在，就會很驚訝你們可以從中得到那麼多收穫。你可能很自然會想把困難的議題，留到大家都親自在場時再討論，但這恐怕不是可行的選項。因此，不要迴避具爭議性的主題。

12.趁大家還同在一處時，練習一或兩次。下一次幕僚會議就用虛擬方式進行，讓每個主管待在自己的辦公室裡，在沒有人協助下登入網路會議。在會議結束後，聚在一起分享這段經驗。有哪些環節進行得很順利，哪些不順利？你們的虛擬會議要如何改進，才能和親自在場會議一樣有生產力？

在接下來幾週，無法和同事同在一處工作，可能會變成重大挑戰。為了讓虛擬會議發揮成效，你可能需要調整團隊進行虛擬會議的方式。但現在花一點心力來做準備，到時候可以發揮重大作用。（周宜芳譯）

●本文出自《哈佛商業評論》全球繁體中文版2020年5月出版之〈數位抗疫力特刊〉。


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