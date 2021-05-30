蔡依橙／給臺灣孩子的寶貴禮物──讀《超級工程 MIT》

文／蔡依橙（蔡依橙的閱讀筆記 板主；素養教育工作坊 講師）

值得推薦的系列套書

孩子長大的過程中，我們陪著讀過很多套書，對於繪本與童書類的內容，也培養了一些經驗與敏感度。我個人的部落格，流量最高的文章之一，正是一篇課外套書的評比整理。

這兩年，市面上的新系列中，我認為最值得推薦的，就是這套小木馬的《超級工程 MIT》。

這套書從第一本講雪山隧道開始，陸續又介紹了斜張橋、台北 101、台灣高鐵等，都是臺灣代表性的重要工程：改變你我生命記憶，並讓這塊土地上的人過得更好，也感到更驕傲的標誌性工程。

而且，只要一讀，就知道這個系列真的很用心做，從引起興趣、提出問題、一一解答的過程，帶出超級工程的各種困難以及解決方式。最後也會把主題稍微拓寬，像是台北 101 這本，就順帶延伸到世界各地的摩天大樓，以及抗震建築。

以下是一些我認為這套書最特別的地方，整理供各位參考。

知識豐富，家長不用擔心。

知識繪本或知識漫畫，最怕的就是漫畫很多，知識很少，為了吸引孩子的注意力，情節很豐富，但帶到的知識實在有限。其次怕的，就是知識太多，圖像太少，而且彼此的融會並不自然，孩子讀沒兩頁就放棄。

在《超級工程 MIT》裡，這並不是需要擔心的議題，內容知識密度很高，圖像繪製都是在協助孩子更容易理解工程細節，少數畫龍點睛的幽默，也令人會心一笑。可讀性跟知識性都相當好。

說到內容，我認為多數的大人，對於書中採訪整理的知識，都會感到新奇。親子共讀時，因為大人自己都能學到很多，並不會無聊。

例如，講台北 101，提到金色的大阻尼球是一定要的，但看了書我才知道，原來 101 的還有另外一套阻尼器，是協助通訊塔穩定用的，重量也達 6 噸，只是沒有對外開放。

（圖／木馬文化 提供）

又例如，101 高塔旁的百貨裙樓，其設計是為了緩解影響行人的掀裙風。而 101 本身的竹節式設計，也能讓強風造成的影響被削弱，甚至上下抵銷。

（圖／木馬文化 提供）

這些知識點都是我們家有趣的親子問答內容。尤其小朋友會特別去找一些細節來考我們，如果大人閱讀時剛好沒注意到，孩子會覺得相當有成就感。

屬於自己土地的工程故事

在我們成長的年代，臺灣仍在進步中，我們只能看著國外的紀錄片、國外翻譯進來的書，讓我們知道國外的偉大工程是怎麼做到的。

我曾看過一部關於明石大橋的紀錄片，印象非常深刻。裡頭提到，當地原本多靠船運，溝通淡路島與神戶，但經過幾次數百人的船難，大量學童溺死後，日本民意強烈要求興建專屬橋樑，提供一條安全回家的路。

明石大橋建造過程中，還遇到阪神大地震，規模 7.3，震央離工地僅四公里，不過事後檢查，橋墩沒有受損，只是位移。修改路線讓橋長增加一公尺，地震三年後，依然順利完工。

我當時就覺得，像這種認識到自己生活環境的問題，努力去思考怎麼解決，一邊解決的過程中，又遇到新的問題，再繼續思考怎麼解決，正是工程的核心精神。

斜張橋之於臺灣，就是類似的概念。

臺灣的平地大多分布於西岸，許多河流提供了灌溉跟滋養，卻也同時造成了縱向交通聯繫的困難。所以從日治時期開始一直到今天，臺灣的現代化建設，都包括西部縱向道路的橋樑建造，包括鐵路、省道、快速道路，或高速公路。

（圖／木馬文化 提供）

這幾年，在路上開車，越來越常看到這種造型獨特的斜張橋，只覺得特別，一直不知道為什麼。

看了《跨越高屏溪的斜張橋》才知道，原來斜張橋的特色是：大跨徑、造型獨特、工程難度略高，但造價合理，且維護費用可負擔。很適合現在的臺灣。

至於，建造過程中，那些超大跨徑橋面、超長的強力鋼索，到底是怎麼吊上去的，超高的水泥塔柱又是怎麼灌出來的，這些令一般讀者感到好奇的細節，本書也作了很好的圖解介紹。

（圖／木馬文化 提供）

讀了這本書，再開車看到斜張橋時，那種感覺很特別，原來身邊的許多改變，背後的工程細節這麼多。也認識到，不只是國外的工程有故事，其實我們身邊的這些斜張橋，也都有各自的故事，而且，這是屬於我們自己的故事。

參考各國經驗，解決自己的問題。

日本在打造現代化國家的過程中，很清楚知道，像北海道跟九州這種離本州較遠的大型島，一定要想辦法在交通上連起來，才能拉近心理距離，成為想像的共同體。否則，每次暴風雨或船難時，會讓北海道或九州人覺得，回家的路好遠；也會讓本州人覺得，北海道和九州好像是很遙遠而不相干的地方。

過去，到宜蘭要走九彎十八拐，到花蓮要走蘇花公路，因為過程實在辛苦，交通心理壓力大，創立花蓮門諾醫院的薄柔纜醫生甚至說過：「美國很近，花蓮很遠。」描述徵才不易的困境。

現在隨著雪隧，以及蘇花改通車（《穿越雪山隧道》一書也提到工程難度特高的谷風隧道），漸漸的，宜蘭人與花蓮人，多了又快又安全的回家選擇，更多的交流，也有助於形成臺灣人的共同認同。

但是，雪山隧道開挖的過程並不順利，在施工期間，多次以負面新聞登上媒體，崩塌、地下水大量湧現、昂貴的 TBM 泡在裡頭報廢，甚至還曾被懷疑過，到底有沒有機會成功？會不會成為國際知名的失敗案例。

（圖／木馬文化 提供）

經過《穿越雪山隧道》一書對整個工程的介紹，我才理解到，在大量負面新聞與輿論壓力下，是那麼多的專家與現場工作者，專心思考、多次嘗試，努力用技術一一去克服，甚至在各國技術專家紛紛打退堂鼓的狀況下，自行思考出適合雪隧地質的技術，作出突破。

（圖／木馬文化 提供）

而這本書，就是把那背後辛苦的工程故事，畫成每個大人和小孩，都能理解的樣貌。

在自己的土地上，我們有自己的問題，我們願意參考世界各國的經驗，我們在外國專家放棄的時候不放棄自己，我們解決了自己的問題，過著我們想要的生活。

這個概念很重要。

事實上，在教養方面也是。

很多時候我們看著市面上的書，網路上的文章，提到德國式教養、瑞士教養、芬蘭式教養、瑞典式教養，好像都很棒，都比我們臺灣的要好。但實際試著去實踐，你總會覺得怪，這些教養方式，直接套用到臺灣，套用到自己孩子身上，都頗為格格不入。

每個國家有自己獨特的政治經濟狀況，甚至國際處境，會有那樣的教養方法，其實都是政治經濟社會文化各種因素的孕育。因此，別人的作法可以參考，但幾乎不會是適用於我們的最佳解答。

我們已經過了那種「自己實力不好也沒有信心，外國的東西只要有就都照單全收」的年代。現在的我們，會讀、會問、會參考，但最終我們知道，要負責解決自家問題的，還是我們自己。而我們也有能力，整合一切既有知識，找到適合自己的答案。

對了，國中的女兒很喜歡這本《穿越雪山隧道》，特別寫過一篇部落格。看看國中的孩子能理解到什麼程度，以及分享那些內容吧。

優秀工程，造就下一個優秀工程。

優秀的工程，解決了一個一個的難題，讓我們的生活面貌開始改變。而下一代人，也將在這樣的基礎上，發展更新的技術，打造更困難的工程。

（圖／木馬文化 提供）

台積電創辦人張忠謀先生，前陣子有個演講，說到台積電之所以能如此成功，其實是臺灣的很多天時地利人和因素所共同造就的。這篇演講的目的，他本人沒有明說，但一般認為是要勉勵台積電未來的經理人，不要貿然移出臺灣，也希望台灣的民意，能更支持台積電。

演講中提到，其中一個讓台積電能這麼成功的原因，就是臺灣發達的高速公路網，以及平穩且快速的高鐵，造就西岸一日生活圈，讓傑出的工程師，能夠不搬家，只用一個小時的車程，在竹科、中科、南科之間迅速支援，解決問題。

（圖／木馬文化 提供）

這是一個明確的例子，優秀的交通建設工程，孵化了優秀的半導體工程。說明我們所完成的每個工程，所克服的每個難題，都能讓我們的下一代在更好的基礎上前進，形成我們之前根本沒想過的優勢，站上世界舞台。

這套書，就是超級工程。

作為這套書的粉絲，我是真的每個字都看，像是書封內頁提到，「製作出這系列書也是超級工程耶！」，我第一次看到時，就非常認同。

（圖／木馬文化 提供）

每一本的工程主題，都是在解決一個我們自己生活環境與土地上的問題，從分析問題、初擬方案、實際執行、遇到困境，再想辦法突破。

而這一整套書，就是在解決我們「缺乏同時適合大人跟小孩的臺灣工程科普讀物」的問題，作者黃健琪在第一冊穿越雪山隧道的序言中，稍微提到這些辛苦的過程，但我想整個編輯團隊所付出的努力，一定是非常巨大的。

很高興等到了這一天，我們不再只能仰望外國，依賴翻譯。而能仔細看見我們居住且深愛的土地，那些用心做出世界級成績的人們，以及他們的作品。

這是屬於臺灣自己的，教育工程。

「超級工程MIT」系列共有四冊：《超級工程MIT 01 穿越雪山隧道》、《超級工程MIT 02 高屏溪的斜張橋》、《超級工程MIT 03 觸碰天際的台北101》、《超級工程MIT 04 奔馳南北的高速鐵路》作者： 黃健琪 繪者： 吳子平出版社：木馬文化

●本文推薦書來自木馬文化出版之《超級工程 MIT》套書。