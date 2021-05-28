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「臺灣新文學之父」──賴和全集隆重新編 今日隆重上市！

聯合新聞網 / 前衛出版社
書名：《新編賴和全集》（一套五冊） 作者：賴和 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年5月28日
書名：《新編賴和全集》（一套五冊）
作者：賴和
出版社：前衛出版社
出版日期：2021年5月28日

文／前衛出版社編輯部

　　日本時代臺灣作家賴和，出身彰化，本職為醫師。因致力推動臺灣新文學運動、指導年輕後進，並加入臺灣文化協會、參與新文化運動，謀求殖民統治下臺灣民眾的啟蒙與反抗，成為時人公認的臺灣文壇領袖，後被尊稱為「臺灣新文學之父」。

　　由於臺灣戰後的政治及社會因素，日本時代的臺灣文學經驗一度斷裂、空白。直至1970年代，戰前臺灣文學相關文獻陸續出土，賴和及其文學作品才得以透過數次編選出版與研究論述，重現世人眼前。時逢臺灣文化協會成立百年之際，國立臺灣文學館與賴和文教基金會攜手合作，重新整理、校勘賴和作品，完成《新編賴和全集》，再度為臺灣文學史的傳承寫下新頁。

　　《新編賴和全集》共計五卷，依序為「漢詩卷」、「小說卷」、「新詩卷」、「散文卷」與「資料索引卷」。由專業研究團隊彙整賴和作品當前可見之稿本、刊本，整合過往出版成果與相關史料，並收錄最新出土的文本與文獻，進行重新編校、譯注與解說。透過賴和研究專家學者導讀解析，綜覽賴和文學作品之歷次編選、研究歷程與新編重點，歸納文類特色、思想內容、藝術技巧及價值，藉以勾勒賴和的創作軌跡、生命經驗與精神面貌，引領讀者深入理解賴和其人及其文學成就，回顧臺灣新文學瑰麗降生的歷史瞬間。

書名：《新編賴和全集》（一套五冊）。（圖／前衛出版社　提供）
書名：《新編賴和全集》（一套五冊）。（圖／前衛出版社　提供）

【本書特色】

1.「臺灣新文學之父」賴和，睽違二十年全集新編，收錄新出土文本與歷史文獻，臺灣文化協會成立百年、賴和冥誕紀念隆重推出。

2.臺灣文學研究名家導讀，賴和其人其文學之完全解析。

3.收錄作品可見之稿本、刊本，並整合歷次賴和作品編選之內容進行詳盡校勘與考證。附日文與臺灣話文之臺羅標音與注釋。

●本文推薦書來自前衛出版之《新編賴和全集（一套五冊）》。


賴和 日本 前衛出版 閱讀風向球

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