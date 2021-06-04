蘇碩斌／為什麼我們重新出版賴和？──《新編賴和全集》－序

文／蘇碩斌（國立臺灣文學館館長）

為什麼我們重新出版賴和？

雖然「賴和全集」已經歷數次出版，最早始於1979年李南衡主編、明潭出版社的《賴和先生全集》，而後是2000年臺灣省文獻委員會與賴和文教基金會攜手出版《賴和手稿集》五冊，以及同年6月林瑞明主編、賴和文教基金會策劃、前衛出版社出版的《賴和全集》全套六卷再度問世，但一次又一次的整理、編輯，這位臺灣文豪的面貌才越來越完整。

賴和幼時飽讀漢學，青年時期卻迎向新文學的時代浪潮，竟能將一顆暖心注滿兩個迥異的文學世界，而且都扎實綻放無比文采，確是臺灣第一人。即使百年之後再讀，賴和的文學成果依然令人動容，研究及閱讀的需求亦是有增無減。因此，國立臺灣文學館於2018年啟動《新編賴和全集》編纂計畫、2019年完成內容編纂，而今完滿出版。

這套2021年版的《新編賴和全集》分為漢詩卷、小說卷、新詩卷、散文卷與資料索引卷。新編漢詩卷，詳盡記錄了手稿、筆記的所有整齊與潦草的文字、安定與不確定的思緒，也精心保留了賴和費心改字易句的痕跡，更能體察落筆當下的多變心境。新編小說卷、新詩卷、散文卷也重新整理，較以往版本多加了注釋，每一篇作品也做版本說明，另將重要人物、事件加了釋義，將臺語、日語字詞添上標音與釋義。

新編資料索引卷呈現賴和生平、經歷、文學活動相關的圖像。其中有一個隱藏版小軼事。多年來，賴和文教基金會典藏的賴和手稿，其實一直缺了一卷───這是因為，林瑞明與羅鳳珠兩位教授整理賴和手稿之時，都沒發現手稿第七卷其實已隨詹作舟文物進了臺文館，化名編號NMTL20110270251，靜靜躺在典藏庫房之間。這一回文物重整，真實身分才恢復、重編至賴和漢詩第二十卷之中，呈現於新編資料索引卷。兜轉一圈，失落多年的手稿終在這套全集相逢。

賴和畢生追求自由、平等與人權，在他過世後的七十多年，雖然多數已經實現，但臺灣人如何在殖民地長出這樣的花朵，仍是一個驚奇。國立臺灣文學館曾在2019年以賴和漢詩手稿〈別後寄錫烈芸兄〉製成抵擋驟雨的雨傘，今年再推動賴和文學力道加足前進。從他雜揉的語言、深邃的思想、耐人尋味的故事布局，我們不會忘記在時代進步的同時，更須追尋人們的幸福。這是新編賴和全集的意義，也是重新閱讀賴和的理由。

國立臺灣文學館館長 蘇碩斌

●本文摘選自前衛出版之《新編賴和全集（一套五冊）》推薦序。