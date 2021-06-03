大學畢業又如何？就學貸款也是負債，畢業即欠債六百多萬......

文／日本NHK特別採訪小組

社會普遍認為就算是大學畢業，找工作也很不容易。從大學畢業後的狀況來看，正式就職人數比例為百分之六十五‧九（二○一四年日本文科省「學校基本調查」）。

儘管隨著經濟情況逐漸回暖，找工作的難度降低，但是，臨時工、加上既未就業也未升學（即無穩定工作）的人數，仍然超過十萬，占整體畢業生的百分之十八‧六。同時，十八歲升上大學的人數減少，但大學的數量卻在增加，迎來所謂「全員入學時代」。目前高中畢業後的大學升學率為百分之四十八‧一，也就是說，每兩人中就有一人念大學。但現況是即使上了大學，也未必能找到穩定的工作。

二十四歲的小愛（化名）。兩年前，她從關東地區的大學畢業。我們認識時，她正一邊打零工、一邊找工作。

小愛出生於福島的小村莊。很小的時候，父母就離婚了，她是由媽媽一手帶大的。

高中時她成績優異，為了將來有安穩的生活，她離開家鄉，考入關東一所四年制的私立大學。小愛非常喜歡與人交往，所以將來想找一份跟旅遊相關的工作。為了這個夢想，大學時她選擇了旅遊專業。

她的媽媽自己做生意，靠著住在附近的雙親援助，獨力把小愛扶養長大。直到現在，母女倆還像是好朋友一樣，小愛說她們是「命運共同體」。回顧童年，她說沒錢的時候，媽媽和她的晚餐一定是雞蛋蓋飯。

小愛的大學學費是以學貸和社福協議會提供的貸款所繳。但自己的生活費，加上大學時赴國外遊學的費用等，光靠學貸根本不夠，因此，剩下的部分靠打工。

從大三到畢業的那兩年，她在學校附近的義大利餐廳當服務生、在東京巨蛋體育館當促銷員，此外，還在兩家居酒屋兼差，一天奔走好幾處工作地點。儘管忙得不可開交，但她沒有耽誤念書。她覺得好不容易上了大學，要盡可能地學到更多知識，所以她修的學分超出學校的畢業要求。

然而，她的就業之路十分坎坷。受到雷曼危機後，經濟衰退的影響，小愛大學畢業時，正是找工作最困難的時期。她想當正式職員，但又不想放棄旅遊專業，所以最後決定在即將於東京知名景點設立的旅遊服務中心，當約聘員工。雖然並非正式職員，但能在知名觀光景點，做自己從小就夢想的旅遊工作，她非常引以為豪。

示意圖非本人。（圖／Unsplash）

小愛非常熱愛這份工作，但熬了兩年就不得不辭職，因為扣稅後的薪資入不敷出。

她住在東京近郊的單身公寓裡，租金六萬日圓，從東京的物價來看，對獨居的她來說，這樣的房租算便宜。她的生活非常節省，屋內整齊地擺著幾件簡單、實用的家具。我看了一下她的冰箱，裡面幾乎沒有吃的東西。

小愛說，她一天有一杯冰咖啡就能活下去。實際上在採訪時，我有很長的時間跟她在一起，除了冰咖啡以外，沒見她買別的東西吃。

在生活費中，房租、水電瓦斯費等固定支出為七萬五千日圓。此外，她每個月寄給母親一萬日圓，於是僅剩五萬日圓左右。

按理說，這些錢也勉強夠生活了，但她每個月得還三萬日圓的就學貸款，這份債務像一座大山一樣，壓在她肩上。

現今日本全國有一百四十一萬人靠助學金上大學，每三個人中，就有一人仰賴助學金。助學金分為兩種：一種是畢業後不需要還的免費型獎助學金，另一種是就學貸款。百分之九十的大學生申請學貸。

最近十年間，拖欠逾三個月學貸總額的情況，增加了三倍。根據提供助學金的「日本學生支援機構」（Japan Student Services Organization, JASSO）調查，近半數拖欠理由是收入低。

學貸為家庭經濟條件差的學生提供升學機會，但同時也讓許多在畢業後工作狀況不理想的年輕人，為償還學貸而苦惱。

而日本這樣的狀況，在台灣，也有越來越多的年輕人，處在這樣的壓力中。

●本文摘自寶瓶文化出版之《女性貧困──負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》。