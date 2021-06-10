《台女 Tai-Niu》Edie 艾迪──像從電影裡走出來女子

『這些女生的人生，或多或少地沾染了這個城市的影子，她們敢於不同、無所畏懼，繪成了這本美好的台北啟示錄。』 ——獻給勇敢的台女們 To all the bravest Tai-Niu

Edie 艾迪

過盡千帆皆不是

PROFILE

43歲，Edie，IG @weiweiweic

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她是侯孝賢電影女主角的原型，年輕時玩得瘋狂，活得狂妄。現在她的情緒彷彿被時光封印了，在安然的角落裡，如清晨的湖面，平靜無波瀾。

基隆的早晨參雜著灰暗的色度，專屬於這個小島的憂鬱，還加了點北部惆悵的情調。Edie擦了一抹高調紅唇，梳著乾淨的油頭，穿著露腰合身短上衣、人造皮草外套和細身喇吧褲，站在中山陸橋上，已然是一幅風景，她眼神中流露出的坦然，是一種近乎禪意的存在。

時光會流逝，人事會變遷，但日子還是要過。

她永遠是派對裡最辣的那個女生，光陰對Edie特別眷顧，彷彿被時光遺忘的容貌怎麼看都有少女的感覺，生活過得更是逍遙精彩，她笑說這是射手座的特質。即便人生起起伏伏，樂觀的她保持著內心底層的歡快明朗，跟朋友笑鬧著，聽聽音樂，喝點不冰的酒，一點茫一點微醺，日子就這樣過去了。

※ 迷上台北

Edie從小住基隆，十五、六歲時開始跟一個女生鄰居去台北跳舞。禮拜六晚上坐客運到台北，玩通宵，禮拜天搭第一班車回來。基隆的舞廳又舊又破，跟台北很不一樣，這個城市對她而言特別新鮮好玩，絢麗糜爛就像萬花筒。

她17歲時在台北認識了一個喜歡音樂的男生，是她的初戀，為了他從基隆搬來台北。交往四年間男生沒有工作過，他情緒不穩定，喜歡一個人嗑藥，控制慾很強，憤怒時會把煙熄在她臉上，對她暴力相向。這不會太誇張嗎？我驚呼著，「那時候年紀太小，只知道自己很愛這個人。」她說。

為了繳房租和支撐兩個人的生活開銷，她在安親班工作的薪水根本不夠支付，房東發現這兩個年輕人沒錢，就把她介紹去酒店上班。他不工作，只會花Edie的錢，所以交往後期她每天都在倒數分手，「我離開他的那天，是真的把五十萬花完了。」

後來Edie的朋友剛好認識侯孝賢，侯導聽了她與男友發生的故事記錄下來，幾年後拍成了《千禧曼波》，影響了整個世代的愛情觀，只不過，後來Edie發生的事情，侯導就不知情了。

※ 在監獄的那些年

前前後後，Edie在台北住了快十年，這十年裏有最暢快的回憶，也有不想憶起的過往。她27歲那年被當時的男友牽連進古柯鹼毒品案，男友先出事，隨後Edie也連帶被抓。那時新聞鬧得很大，各大報都是頭條。被抓之後，她才知道警方早已跟監他們整整一年，在她跟男友認識的第五天就被跟蹤，後來看到卷宗，發現警察查緝過程中，還撞見她男友跟別的女人偷情。

法官本來對她起訴十五年，後來關了一年半。

Edie入獄後先住進十幾人一間的房，床位極為狹窄，炙熱的夏天，電風扇只能限時使用，多數時間都燥熱難耐。後來她又跟一百人睡在大通鋪裡，跟沙丁魚一樣，大家全部一起上課、作息、吃飯。「什麼都有限制，每個人只能在三分鐘內用四桶水洗澡，沒有人是很乾淨的。」她說，一百個人的體味交融在封閉的空間裡，那氣味她至今難忘。

※ 你們會再用藥嗎？

不會有人喜歡獄中的生活，但對她而言是一種契機。雖然失去了一年多的自由，但讓三十歲之後的人生有了顛覆性的轉變，她說，以長遠來看，這個轉戾點絕對是好的。「二十幾歲的我，大概就是別人說的初生之犢不畏虎，永遠都是趴到最後一刻沒有節制，曾經玩到送醫院兩次，如果我沒進監獄的話，滿有可能趴到死的吧。」出獄之後，Edie的人生踏入嶄新的章節，用句老派的話來講，是重獲新生。她不再像以前一直派對，過去用藥生活一團亂，情緒也很差，不可能去想未來的計畫，出來後，一切都變得更好。

她不避諱講這段過往，因為她希望讓大家知道更生人的故事；如果可以，更希望分享這段經歷，告訴眾生人生有很多面向，有些人的生活是你我難以想像的。「我在監獄裡遇見很多社會邊緣人，出來再犯的機率非常高，他們用藥不是為了玩樂，是因為生活就長那樣。我出獄前問了幾乎一百個獄友『你們會再用藥嗎？』所有人都說會。」

Edie談起之前的獄友被通緝，是因為跟男友吸安非他命好幾天沒睡，去超市買東西付錢時精神恍惚，本來要拿錢包卻拿成男友的一把槍，員工立刻報警。諸如此類光怪陸離的故事屢見不鮮，因為這就是他們的真實人生。「被關後通常很難跟這個世界接軌，不會被接納。我出獄後也被警察零檢過幾次，他們覺得我有前科，對我態度非常差。我們在警察眼中就是異端份子、更生人，所以我一直想做些甚麽翻轉這樣的印象，幫助社會邊緣人。」她振振有詞地說著。

※ 愛情的模樣

Edie講起話來的平靜語調讓人很舒服，柔軟的語氣帶點慵懶，跟她冷豔強悍的外型形成強烈對比。過去的風風雨雨，褪去了女人渴愛的本能，喚醒了獨立的靈魂，她現在對愛情只剩隨緣兩字。

她的人生從來不平庸，就連愛情也是轟轟烈烈的徹底。她31歲那年認識了朋友的哥哥，一個從紐約回來的男子，當晚電光火石間併出愛的火花，認識四十二小時後就結婚了。「我們是週六晚上在Barcode認識，週一早上九點就去公證。我其實當天晚上就有點後悔，但那時候他出去之後回來就帶了一個戒指，感覺滿認真的，所以我說不出口。」

那是一段對誰而言都太實驗的關係，相處之後才發現兩人個性南轅北轍，他們彼此並不適合。結婚三個月後，他們因為工作分開了一陣子，之後協議離婚，但也花了幾年時間完成。後來呢？Edie去中國好幾年，做跟服裝相關的工作，有遇到一些人，但都無疾而終。

※ 我把所有的愛給朋友了

「我現在好像失去了愛人的能力，可能以前一粒眠吃太多了。一個月幾百顆，一天幾十顆，所以我的情緒被它左右，喜怒哀樂都由它控制，可以很高也可以很低。戒掉之後突然情緒被抽掉，沒有甚麼慾望，兩年後有稍微好轉一點，但以前情感豐沛的感覺消失了。」

後來Edie只有談過一場對方覺得沒有愛的戀愛，但都好像只是嘗試找回心裡的匱乏，像是要懷念著從前激起心中漣漪的激情，但那些愛人的情緒都好像都隨著時光消逝了。我看著社群媒體裡Edie跟朋友們聚會歡鬧的照片，她說的沒錯：「我可能把所有的愛都給朋友了。」

她現在活得充實，氣功、健身、瑜伽佔據了很多時間，但過去派對時的絢爛迷幻畫面時而充斥在她腦海裡，有時候會像底片洗壞的疊影，與當下的現實相互交錯。混亂迷離不是必須，平庸安穩或許也不錯，但那就不是Edie注定要經歷的人生軌跡了。

●本文摘選自大塊文化出版之《台女Tai-Niu【寫真＋散文 豪華雙冊珍藏版】》。