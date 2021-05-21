《台女 Tai-Niu》從女性、攝影、次文化角度認識台北！

『這些女生的人生，或多或少地沾染了這個城市的影子，她們敢於不同、無所畏懼，繪成了這本美好的台北啟示錄。』 ——獻給勇敢的台女們 To all the bravest Tai-Niu

文／李昭融

PREFACE 序

台女的前世今生

The Past Present & Future of Tai-Niu

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01 李昭融 Nymph Lee

2019年三月，我跟攝影師曼波和建文開始了找尋「台北女生」的企劃，這是我以前在時尚雜誌任職時執行的每月連載單元。當初以女性時尚雜誌為導向，主題是採訪很會穿搭的時髦酷女生，至於她們有沒有精采的人生故事，倒是其次。

後來我離開了前東家，單元也在2020年底宣告終止，取而代之的是政治正確的流量明星專訪。但或許是冥冥注定吧，這個企劃很幸運地被出版社看到，原本會隨著時代洪流，塵封在角落裡的積灰雜誌單元，重新被注入了生命。

我們的初衷從為時尚雜誌找尋新一代的IT Girl，採訪她們的穿搭技巧，轉為更具人生厚度的樣貌。我們希望用這本書傳遞一個訊息：一個未婚女性採訪者和兩位酷兒攝影師的都會觀察，給這個世界「有點不一樣」的女性力量。

※ 邊緣的力量

大家都在談女力，但真正的女力只能出現在女性創業家嗎？我在女性雜誌多年，發現就算談女力，還是偏向樣板單一、政治正確的女性樣子大家比較有感，通常群眾喜歡首位女性副總統、事業家庭兩得意的前演員貴婦，或是開創網拍帝國的女性CEO。

透過這本書，我們希冀分享一個比較邊緣的女力群像，一種試著去探索、理解當代台灣女性的田野調查。仔細觀察你會發現，就算我們選擇的女子看似人生勝利組，但仔細深究還是有點卡繆（Albert Camus）《異鄉人》（L'Étranger）的感覺。她們可能是天生的反叛者、浪漫過頭的戀愛女王、有點瘋癲的藝術家、教育大眾性意義的模特兒、堅持穿蘿莉服的造型師和太過冷靜的DJ……。這是帶點邊緣調性的台女觀察，用一種個人化方式記錄次文化中的女子群像。

符合大眾想像和社會架構的女子，並不是這本書要探討的。我們尋找有意思，有人生故事，可以代表不同世代的台灣女生，形形色色，年齡從二十幾歲到四十幾歲。為了傳遞不同於普世價值的審美觀，相對於「直男一定會喜歡的女生」或「相父教子的完美嬌妻」，本書記載的女子都有獨特之處，或許是性向、人生選擇、內心的想法和感情觀，她們不走在社會期望的調調上，活在自己的小宇宙裡無所畏懼。我很喜歡問她們：「有沒有要給讀者的話？」很多女生回答我：「沒有，因為我的人生不會是她們的人生。」

※ 台女又怎樣

本來的「台北女生」最後演變成「台女」的原因有很多，但最主要的是希望透過這些敢於做自己的女孩們故事去翻轉「台女」的負面印象。

台女一詞源自PTT，網路上甚至還有詳細說文解字的圖鑑版本，極為諷刺。網路上流傳的定義有很多，但基本上都是條列式滿滿負評，比如說個性自我、公主病、只愛洋人、眼光太高……等，甚至還有網友長篇大論細數各個台女會歷經的事件。當然，最有趣的是還相對於台女，出現了台灣男生認為的理想台灣女性，也就是「非台女」特質，其中幾項特別有趣，包含D罩杯，皮膚白，婚後願意跟公婆住，家事全包……。我想，這些台女和非台女的特質，已經很明顯地證明了台灣男性對完美女性的想法。

我同時也認為，這些高彰「台女不意外」的群眾，無論男女都是患上了厭女症的患者。很多個人行為無論男女都會有，無須用一種詞彙強加於上。打個比方，跟白人男子交往的台灣女性會被揶揄為「ㄈㄈ尺」，但跟白人女性交往的台灣男性會被稱為「台灣之光」或「為國爭光」。撕掉標籤需要長時間的理解，不敢希冀透過這本書翻轉台女，但希望至少能夠脫離無奈的刻板印象，也許有一天，可以是一種「我台女，我驕傲」的文化浪潮。

（圖／Unsplash）

※ 台女の煩惱

這次隨書還有「台女の煩惱」散文集，是我採訪這些女性後總結出來的想法，關於人生、感情和友誼，也是我觀察當代女子的困擾，還有我自己的。希望它可以成為ㄉ20、30、40世代共感的主題，用小巧的散文呈現出來。它不會是心靈雞湯，有時候甚至太過尖銳與過於文青，但那可能就是我本來的樣子吧。然後，為什麼會用日文的の，原因很簡單，因為看起來比較台。

尋找台女的這條路很漫長，有時候也很徬徨，它有點像是有機生成的樣子。很多時候，我們並不確定可以前往何處。無論是在陰沉沉的基隆天橋、銀髮族們齊聚的卡拉OK，煙霧瀰漫的檳榔攤，灰濛濛的地下室夜店，燈光昏暗的撞球間，或是被藝術品滿滿包圍的東區宅第。許多女生的故事讓我感觸良多，拍攝、訪問時的浮光片影歷歷在目，回憶參雜現實，對我而言是一段很難忘記的旅途，一段找尋台女，也找尋自己的旅途。

謝謝夥伴曼波和建文以專屬於你們的生猛台風格，把台女的樣貌被鏡頭記載；謝謝編輯建偉激發我寫作的所有可能性；謝謝這二十位女子，妳們的美好將被永遠封存在這本可愛的小書裡；謝謝德瑞克‧賈曼寫的那本《色度》，在我靈感枯竭之際總能給我力量。

我想我永遠不會忘記這一段找尋台女的旅程，而且，我很驕傲自己就是台女。

●本文摘選自大塊文化出版之《台女Tai-Niu【寫真＋散文 豪華雙冊珍藏版】》。