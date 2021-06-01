厭倦上班又無心工作？《做自己的工作設計師》教你打造理想職場環境

文／比爾．柏內特（Bill Burnett）、戴夫．埃文斯（Dave Evans）

無心工作

如果你一年工作五十週（有兩週不必工作，因為你獲得有夠大方的美國休假），每週工作四十小時，工作四十年後──你一輩子就工作了八萬個小時以上。許多正在讀這段話的人，甚至一星期工作平均超過五十小時，有五十年以上的工作歲月正等著你──也就是一生超過十二萬五千小時的工時。這輩子耗去你最多時間與精力的事，排名第一的八成是工作。

然而，一份又一份的蓋洛普民意調查顯示，六九％左右的美國勞工無心工作（包括單純的「得過且過」與怨天尤人的「抗拒工作」）。人們生命中大部分的時間都在工作，但全球不開心的勞工數目，更是高達驚人的八五％。這些人工作時臉上沒笑容，經常抱怨工作「討厭又無聊」。而且這裡指的，不只是做一般辦公室工作的工作者、做重複性體力活的藍領勞工，也不只是你家附近工作內容千篇一律的漢堡連鎖店員工。我們在全美各地舉辦「做自己的生命設計師」演講與工作坊，包括老師、執行長、教練、醫生、牙醫、農夫、銀行人員、理髮師、私募股權專家、圖書館員、軍方直升機駕駛、物理治療師、貨運司機、公務員、律師（律師尤其多到驚人），不論是男性、女性，年輕人、中年人、老人，單身、已婚、離婚──各行各業的男女老少，全講著一模一樣的話。

我不喜歡我的工作！

就像剛才所講的，對工作提不起勁已是全球議題，情況在美國以外的國家甚至更糟。九三％的日本工作者說自己屬於「無心工作」的類型。日本人甚至用五花八門的詞彙形容糟糕的工作，例如：「社畜」（公司的奴隸）或「会社の犬」（公司的狗），甚至創造了「過勞死」這種字眼。有好幾樁引發外界關注的自殺案件，起因就是工作者再也受不了高工時與嚴苛的工作環境。

所以說，美國人該知足了，因為一慘還有一慘慘。我是說，誰想要感覺像公司的牲畜啊？

人們工作不開心的理由很多：

我的工作好討厭，有夠無聊…… 我老闆超豬頭，什麼事都要插手…… 公司真是的，都不給意見回饋，我根本不曉得自己做得好不好…… 我的生涯有問題，我想我入錯行了……

我們聽見大家的心聲了，我們可以在這裡告訴你，事情可能沒有想像中那麼糟。如果你目前有一份工作，那是一個起點，已經算幸運了，至少你有一點小小的保障、一點小小的收入、一個可以重新設計的起點。很多人只能打零工，有的人則屬於勞工統計資料中的「長期未就業」，那種情況可難熬了。幸好不論是什麼情境，本書提供的概念與工具都有辦法幫上每個人的忙。

（圖／Unsplash）

書名：《做自己的工作設計師》作者：比爾．柏內特（Bill Burnett）、戴夫．埃文斯（Dave Evans）出版社：大塊文化出版時間：2021年5月1日

如果你還沒找到工作，這本書有大量的好工具幫助你找到好工作，也能協助你在未來的工作地點學習並貢獻所長，成為你接下來想成為的人。

我們的理念是你，你是自身生命與工作的設計師。只要從設計思考著手，生命與工作都能大大加分。你可以改變上司對你的反應，連帶改變你的工作體驗，說不定還能影響公司文化。我們深信所有人都能學著設計出方法，在工作中發光發熱，創造對每個人來說都更理想的職場。好消息是，這沒有想像中那麼困難。

●本文摘選自大塊文化出版之《做自己的工作設計師》。