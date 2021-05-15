臺灣罕見空難、山難史實長篇小說　甘耀明新書《成為真正的人》磅礡上市！

文／甘耀明

他爬下樹，用木棍在臭氣的屍肉裡找兵籍牌，用布農刀割開被屍體撐緊的大衣拉鍊，拿到放在襯衫口袋的兵籍牌。此時此刻，哈魯牧特又聽見呼喚，那不是腐敗器官洩氣的低吟，也不是動物鳴音。他深覺這是真實呼喚，往四周瞧，穿越層層樹影間隙，看見有人趴在一百公尺外的險峻凸岩，不斷揮手喊Help（救命）。哈魯牧特無法理解，那是真人，還是幻影，最終覺察是美軍生還者，也朝對方揮手喊Help，因為他興奮得不知道用怎樣的英語回應，下意識學對方說。

哈魯牧特花了半小時才拉近到兩人距離。他設法爬上凸岩，兩次從底部爬上三十公尺高的苔蘚陡壁而失敗；不得不放棄這條路，用高繞方式到達凸岩上方，換來他的大拇指裂開、褲子的膝蓋磨損；然後，他再順著樹根爬到美國人所在的岩壁，又換來膝蓋瘀青，汗水濕透背部。他累得腳發抖，手抬不起來，只想躺下來休息，卻看見白人比他還要糟糕。白人右臉有疤痕，嘴唇發白，頭髮耷拉，他掛在胸前的鮮黃救生衣已經癟掉，深褐色飛行夾克底下穿著連身工作服，面部表情被邋遢鬍子淹沒了，那簡直是亂草荒蕪的臉型墓碑，符合戰爭時期描述的米鬼模樣。

「帶我回家，拜託。」白人很激動，從見到哈魯牧特那刻起，他蒼白臉上有些微紅氣色。

「當然，何不呢！我叫哈魯牧特，你呢？」他多喘了兩口氣，抓住白人的冰冷大手。

「帶我回家，拜託。」

「我保證帶你走，但你叫什麼名字？」

「湯瑪士．巴爾康（Thomas Balcom），美軍中尉飛行員，是歸鄉戰俘。請帶我回家，我已經待在這鬼地方七天了。」

「我看到你受傷了，你可以走嗎？」

「我沒有辦法移動，沒有辦法離開這塊山壁，我試了很多次，要摔下去只有摔死的分。」

哈魯牧特研判，這塊突出山壁雖然陡峻，但有內凹的地方可以避風雨，湯瑪士利用降落傘尼龍傘衣的材質，裹身保溫，躲過夜晚低溫。救生衣有自動充氣罐失效時可供操作的人工吹氣管，湯瑪士拆下軟管，伸進山壁縫隙，吸出帶有苔蘚苦味的雨水。他說，飛機受颱風襲擊，他是第一個跳傘，落在岩塊位置的上方，第二位跳傘的懷特掛在遠邊的樹上。他能聽到懷特的呼喊，但是不曉得他為何不能從降落傘脫困，只要壓下胸前的環蓋，便能自動脫離傘具。

「他降落時，可能被樹枝割傷頸部，受傷。」哈魯牧特邊講，邊用手比劃自己頸部，輔助自己的英文表達。這解釋懷特在受困樹梢後，逐漸失血休克，因為哈魯牧特看到屍體頸部有深深傷口。

「他解脫了。」湯瑪士看著山谷上方的屍體。

「我們得走了。下方是陡峭山壁，我們不能走那裡，要是可以走的話，你早就下去了，不是嗎？」哈魯牧特往下方鳥瞰，這山崖太陡峭。

湯瑪士的身體機能還行，但是右腳有石膏支撐物，腿傷是在日本東京灣人工小島上的大森島戰俘營受的傷，他說：「不幸的，降落地面時，腿又斷了。」這正是哈魯牧特最擔心的，得揹著行動不便的人離開。多次嘗試，他頂多只能上攀兩公尺，最後被垂直的峭壁悍然拒絕——兩人摔落地。他也用傘繩綁住美國人，試著拉上峭壁，但是失敗了，獨自提取近六十公斤的傢伙是不可能的任務。

「得找人幫忙，我一個人做不來。」哈魯牧特把身上的手電筒、餅乾與飲水留下來，大衣也留下來，足夠保暖。他倒出袋裡的二十幾粒鬼櫟，散落在岩塊上，有顆掉下去深谷，瞬間無蹤影。他說：「天色晚了，我得先離開，這些果實可以吃。」

「不，拜託不要留下我，帶我走。」湯瑪士緊抓哈魯牧特的手，「不要留下我，我怕撐不過明天。」

「我剛剛帶不走你，你知道的。我明天帶救兵來。」

「不，現在就他媽的帶我走。墜機的第二天，搜救機就找來到這山區，但是我的位置太隱蔽，怎麼吼、怎麼用反光物都沒用。他們發現了墜機殘骸，但是沒發現我。海空搜救隊肯定認為我們都陣亡了，不再過來。」

「所以你更要相信我，我會盡力幫你。」

「去找『吉布森女孩』，她會幫助你，讓我告訴你，她在哪。」美國人喝了口哈魯牧特給他的水壺，仔細告訴他如何才能找到「吉布森女孩」。最後，他看著起身爬上岩壁的哈魯牧特，問：「這是哪裡？」

「臺灣。」

「哪裡？」

「臺．灣。」

這架載運戰俘的轟炸機，目的是菲律賓尼爾森機場，受颱風影響，誤入臺灣領空，墜落三千公尺的中央山脈。對湯瑪士來說，臺灣這詞很陌生，福爾摩沙才是他對臺灣的唯一了解，他改口：「臺灣在菲律賓的哪裡？」

「北方。」

「我知道了，我們在呂宋島北部的臺灣山區，救援很快就來……」他的喃喃自語越來越小聲。

書名：《成為真正的人（minBunun）》作者： 甘耀明出版社：寶瓶文化出版時間：2021年4月27日

哈魯牧特爬上峭岩，從上方切回溪溝，循原路回去。他鑽入箭竹林之際，回頭用望遠鏡凝視。那美國人好微渺，他是千山萬水中的一小塊拼圖，焦躁、張皇與渴盼，於是眼神從來沒有離開過哈魯牧特的背影。「我明天會回來，我保證會帶你回家。」哈魯牧特圈著手當擴音筒喊去，也喊進心中告訴自己。

接著他邁開腳步，穿過箭竹與鐵杉林，一半的時間陷於迷路，抬頭憑著記憶找路；另一半的時間低頭耗在難以釋懷的記憶，眼睫有淡淡哀濕。這世界是難纏與陷入黑暗的竹林。幸好最後回到稜線，他鬆口氣，癱在地上，聽到星鴉的三兩叫聲，好像海努南在呼喊他，三番兩回，便沉沉睡去。他累得不該有夢，該是堅壁清野的睡眠，卻獨獨夢到了海努南——他活著，躺在醫院地上，皮膚不是焦黑脫落，就是乾硬如皮革，草蓆被流出來的血液濕透，他不斷昏迷呻吟，喃喃說他好想死去……

哈魯牧特驚醒，發現滿臉是淚，而天真的黑了。

大轟炸結束了，哈魯牧特被炸彈震波震暈，躺在路旁水溝，腦袋塞了滿滿耳鳴，有血從鼻孔流出來。麻魯舔著他的臉，是牠熱情呼喚他醒來的。天空飄滿火星與黑塵，無聲無息落下，複製地獄影像，他經過十幾秒才知道發生什麼事，但是無法從水溝爬起來，覺得身體不是自己能控制。防空警報解除，有人陸續上街搶救，有人死了再也不用出門來。人們接力拿消防水與消防沙滅火，空氣有人肉燒焦的噁心味，哈魯牧特這才從水溝爬出來，看城市熊熊焚朽。

消防車急敲鐘經過，火滅後的蒸氣味瀰漫，哈魯牧特沿著到處是破瓦與斷柱的街道前進，麻魯跟著來。救災的人跑來跑去。一個女孩攔下哈魯牧特，對他用盡氣力說話卻得不到回應，然後指著他的腿。哈魯牧特腦子裡都是嗡嗡耳鳴，覺得自己是活在怒濤礁洞的小魚，聽不到外在聲響，他目光順著女孩的手，看見自己的腿流出大量鮮血，而女孩扯掉自己的袖子幫忙包紮。哈魯牧特謝謝她，小步伐慢慢往前蹭，拖著一條廢腿，來到最後看到海努南的位置。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《成為真正的人（minBunun）》。