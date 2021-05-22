當你考慮別人對你的看法，其實是害怕自己表現不出色？
文／皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）
我們都很擔心別人怎麼看我們。對於某些人來說，這可能是個沉重的負擔。就連非常有自信的人，都會受不了自己看起來像個白痴，也會顧慮別人如何被評判自己。他人看待你的眼光所帶來的焦慮，會影響你的精神自由。追根究柢，當你考慮別人對你的看法，你其實就在害怕自己的表現不夠出色。
精神自由就是把自己從別人的意見解放出來，與上述的恐懼恰恰相反。這是一種心理上的寬敞以及難得的時刻，你得以專注於自己想要的任何東西上面，或者純粹平靜下來、不必內心總是七上八下。
如果你想同時善加利用自己的才華和潛能，就需要精神的自由。恐懼會讓一些想法牽絆我們，而無法展現更多智慧或發現機會。實際上，恐懼使我們更愚蠢。
但是，在現代生活中，我們所有人的心智確實都處在繁忙狀態，忙得不得了。因此，精神自由的關鍵就在於控制自己的想法。你必須審慎留心當下正在做的事情，及做事情的方法。你必須繼續努力，才能在放掉無用想法和採取行動之間達到平衡。而且你還得想辦法避開捕蠅草般的恐懼心理，分散你的注意力。
如果你練習過武術或冥想，你應該已經知道精神自由的感覺；就像李小龍說的，「專注力是人類達到所有更高強能力的根源」。武術家用集中力感知、體驗當下，同時隨時都清楚知道他們內心和周遭事物的動靜。」
精神自由能與恐懼抗衡，因為「接受當下」與恐懼是不能共存的。恐懼總是攸關未來可能發生的問題，即使那個未來只有幾秒之遙。
正如眨眼可以釐清視線一樣，不斷讓你的思想回到當下，就可以清淨你的心思。但是你必須是刻意為之、主動清理思路，不要屈服於無止境的閒聊和胡扯。實際上，你隨時都得這麼做。這不是多困難的事情，只是一個過程。先深呼吸、檢查你的注意力跑到哪裡，然後把注意力找回來。
●本文摘自讀書共和國／潮浪文化《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》
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