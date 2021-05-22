快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

當你考慮別人對你的看法，其實是害怕自己表現不出色？

聯合新聞網 / 潮浪文化
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）

我們都很擔心別人怎麼看我們。對於某些人來說，這可能是個沉重的負擔。就連非常有自信的人，都會受不了自己看起來像個白痴，也會顧慮別人如何被評判自己。他人看待你的眼光所帶來的焦慮，會影響你的精神自由。追根究柢，當你考慮別人對你的看法，你其實就在害怕自己的表現不夠出色。

精神自由就是把自己從別人的意見解放出來，與上述的恐懼恰恰相反。這是一種心理上的寬敞以及難得的時刻，你得以專注於自己想要的任何東西上面，或者純粹平靜下來、不必內心總是七上八下。

如果你想同時善加利用自己的才華和潛能，就需要精神的自由。恐懼會讓一些想法牽絆我們，而無法展現更多智慧或發現機會。實際上，恐懼使我們更愚蠢。

但是，在現代生活中，我們所有人的心智確實都處在繁忙狀態，忙得不得了。因此，精神自由的關鍵就在於控制自己的想法。你必須審慎留心當下正在做的事情，及做事情的方法。你必須繼續努力，才能在放掉無用想法和採取行動之間達到平衡。而且你還得想辦法避開捕蠅草般的恐懼心理，分散你的注意力。

如果你練習過武術或冥想，你應該已經知道精神自由的感覺；就像李小龍說的，「專注力是人類達到所有更高強能力的根源」。武術家用集中力感知、體驗當下，同時隨時都清楚知道他們內心和周遭事物的動靜。

書名：《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》作者：皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）出版社：讀書共和國／潮浪文化出版時間：2021年3月31日
書名：《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》
作者：皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）
出版社：讀書共和國／潮浪文化
出版時間：2021年3月31日

精神自由能與恐懼抗衡，因為「接受當下」與恐懼是不能共存的。恐懼總是攸關未來可能發生的問題，即使那個未來只有幾秒之遙。

正如眨眼可以釐清視線一樣，不斷讓你的思想回到當下，就可以清淨你的心思。但是你必須是刻意為之、主動清理思路，不要屈服於無止境的閒聊和胡扯。實際上，你隨時都得這麼做。這不是多困難的事情，只是一個過程。先深呼吸、檢查你的注意力跑到哪裡，然後把注意力找回來。

●本文摘自讀書共和國潮浪文化《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》


讀書共和國 加利 潮浪文化 閱讀風向球

延伸閱讀

中國專家籲全面開放生育 「先3胎也行」

用烤的肉粽？端午近必勝客推新品 他問：「肉粽比薩」到底是啥

香港美國商會調查：42%受訪會員擬離開香港

NBA／賽季最後3場將掛免戰牌 米契爾待季後賽才歸隊

相關新聞

最強、最完整古英倫惡趣味！《白目英格蘭》：低能走路部

一秒惹怒假掰文青，奮力在盛世寄生下流 立志成為文藝復興時代最有靈魂的惡棍反派 其實從來沒有什麼時空背景不同之術，太多現代社會的狗屁倒灶，原來從那時候就開始壞掉！ 那些你所不知道的，充滿惡搞、髒話、無厘頭和暴力的文藝復興時代潛規則……

《中醫到底行不行？》從理論、用藥解說到臨床醫案，破除大眾迷思！

從理論、辨證、處方，到用藥解說，透過36則以上的臨床醫案分享，破除大眾迷思，不再錯將民俗當中醫，以「辨證求因，審因論治」精神，探求不科學但有用的中醫之道！ 《中醫到底行不行？》本書作者杜李威為中醫婦

《奇幻圖鑑：不可思議的怪物、神話、傳說》喧鬧鬼與幽浮機場

蒐羅史上最奇幻與怪異的人、事、物！ 本書《奇幻圖鑑》從龍、吸血鬼、狼人、精靈到惡魔，失落的城市和未解之謎，涵蓋了250多個怪異而奇妙的傳說、神話和怪物……等，搭配豐富圖片閱讀，翻開每一頁都將讓你驚奇

在家工作，孩子來亂？ Kids-Work Balance 的五種心法

身邊有沒有孩子需要照顧，會讓在家工作的執行模式十分不同。 對單身或頂客族的在家工作者來說，追求的是Life-Work Balance（生活與工作平衡），但若是有小孩，則成為Kids-Work Balance（小孩與工作平衡）。孩子往往佔據生活中的大多數時間，在家工作的父母多半只能利用剩餘零碎時間才得以專注在事業上。

林立青／沒有未來的女性──《女性貧困》推薦序

文／林立青（《做工的人》作者‧工地監工） 如果你沒有好的家世背景，背著負債，做著養不活自己的工作，逐漸消耗掉對未來的熱誠的同時，也沒有任何希望──這種生活還能更糟嗎？ 能。如果你是女性的話，實際

當你考慮別人對你的看法，其實是害怕自己表現不出色？

我們都很擔心別人怎麼看我們。對於某些人來說，這可能是個沉重的負擔。就連非常有自信的人，都會受不了自己看起來像個白痴，也會顧慮別人如何被評判自己。他人看待你的眼光所帶來的焦慮，會影響你的精神自由。追根究柢，當你考慮別人對你的看法，你其實就在害怕自己的表現不夠出色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。