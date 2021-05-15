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【出版推薦】皮帕．葛蘭琪／《內在獲勝》過度控制

聯合新聞網 / 潮浪文化
（圖／Unsplash）
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文／皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）

在充滿恐懼的文化中，應對壓力另一種常見的方法，就是過度控制。我們不想到犯錯後被抓到、不想遭受批評，更不想經歷羞恥的情緒——那種腐蝕人心的狀況可說是最糟糕的。為了避免上述種種情況，所以產生了過度控制的情緒。

控制的形式有許多種。我們可能變得過於控制自己、想確保自己完美，或者用嚴苛的標準來評判自己。要不就是對其他人不近人情，因此才能批判或操縱他們。

當然，控制也是有其正面意義的。控制能帶來秩序，秩序則能帶來專注，專注就能帶來沉穩的感受。這種感覺可以非常舒緩人心，每個熱愛條理的人都能作證。想要有效完成工作，你就需要結構和系統。

理想情況下，控制可以平衡你的衝動、情緒和分散注意力。它可以使你提高工作效率，保持雄心壯志並持續努力。控制與紀律緊密相關，而紀律是另一種確保堅守正確規範、規則和例行程序以取得最佳成果的工具。控制與紀律是兩種善用以後能帶來出色成果的機制，但前提是我們不能反過來被制約。

但是，當你的腦海充滿「不夠好」恐懼時，你的補償方式可能是非常努力地工作，確保自己不會失敗——控制欲也就越來越緊繃，紀律成了你的信仰。

其他人可能會問你，「你不休息嗎？」或「你為什麼不請假？」你可能會想，「開什麼玩笑？」如果你處於控制模式，那麼休息就會變成一種奢侈。分散注意力、找樂子，或用電視、酒精等讓自己暫時分心或開心的管道麻痺自己，這些或許能為自己帶來一絲喘息……但，休息？簡直是天方夜譚。

你也可以將這些不近人情、死板的高標準加諸其他人身上。你可能是個永遠不鬆懈的老闆，每晚都寄電子郵件給自己的屬下；或是過度強迫孩子的父母；或是見到在打扮、家政或身材方面與自己不同的朋友便以嚴苛標準加以批評。

你該如何分辨熱情的生產力和因恐懼產生的紀律？如果是良性型態，你會感覺有參與感、穩定且獲得適當的關注。你會充滿創意、想法和想像力。但若是高壓控制的型態呢？我打個比方，這種型態所產生的特殊能量就像蕁麻疹發作的十五分鐘；它帶來的刺激讓你不舒服，但你還能忍受。它主要帶來的是生理上的不耐：你會忍不住把桌子下的腳不停來回點踏地板，或是在塞車的時候就忍不住開始磨牙。

●本文摘自讀書共和國潮浪文化《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》


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