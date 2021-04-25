是真性情，還是喜怒無常、玩弄人心？廚師眼中的伊拉克獨裁者海珊（上）

獨裁者吃什麼？飲食是否反映獨裁者的為人？更重要的是，獨裁者如何被餵養，又是如何餵養人民？什麼樣的人又會去餵養獨裁者？飽餐一頓能否改變個人與國家的命運？為了回答這些疑問，最會說故事的波蘭作家沙博爾夫斯基，耗費四年走訪五位獨裁者身邊的御廚。他選擇用最私密的視角，生動、幽默且犀利的故事筆法，勾勒出廚師眼中的獨裁者樣貌。讓看似沉重無比的歷史與政治，變成較好入口的佳餚。 本篇《獨裁者的廚師》的選摘裡，沙博爾夫斯基找到曾經侍奉伊拉克獨裁者海珊的廚師阿布．阿里，並藉由他的回憶故事，帶領讀者一窺這位獨裁者難以捉摸的個性，以及替獨裁者工作究竟是怎樣一回事。如果說「人如其食」，那麼這些「伴君如伴虎」的掌廚人就不只掌握獨裁者的飲食，深諳獨裁者最愛的滋味，還置身於食物與權力的運作現場，窺見了獨裁者養成的第一手祕密。（編按）

文／維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）

一天，薩達姆．海珊總統邀請朋友搭船遊覽底格里斯河，還帶上幾名侍衛、祕書跟我—也就是他的私人廚師。當時是早春傍晚，氣候很暖和，國內無戰事，所有人心情都很好。侍衛薩利姆跟我說：

「阿布．阿里，坐啊，你今天放假。總統說要做飯給大家，要做烤肉條。」

「放假哩⋯⋯」我笑了笑，因為我知道海珊的字典裡沒有這個字眼。既然要做烤肉條， 我便開始準備烤肉要用的材料。我把牛肉跟小羊肉絞碎，比例各半，跟番茄、洋蔥及香芹和在一起放進冰箱，這樣肉在串到烤肉串上時，才會有比較好的黏性。我準備了一個洗手用的盤子，生好火，烤好口袋餅，用番茄和小黃瓜做了沙拉。直到完事，我才坐了下來。

在伊拉克，每個男人都自認知道要怎麼準備烤肉；即使不會，也沒人會打退堂鼓。海珊也差不多。他所準備的東西，大家基於禮貌都會吃，畢竟沒人會向總統承認他煮的東西不好吃。

我不喜歡他做菜，但轉念一想，烤肉條再怎麼做應該也不會差到哪去。要是肉已備好， 就把它插到烤肉串上壓開，再用手指捏緊，然後擺到烤肉架上烤幾分鐘，搞定。

船在河上航行。海珊跟友人開了瓶威士忌，然後去廚房拿肉和沙拉。

我坐在一旁等著看事情如何發展。

半個鐘頭後，薩利姆又來了，端著一盤烤肉條。「總統也幫你做了一盤。」我向他道謝，感謝總統的慷慨，接著掰下一塊肉放進口袋餅，咬了一口，然後⋯⋯然後我整個人就突然著火。

水，快，水 ！

我把水灌下肚，沒用。

再喝一口。

還是沒用。我整個人依舊辣得不得了，兩個臉頰著火似的，就連牙齦也是，眼睛也開始分泌淚水。

我嚇到了，心想：「這是毒藥嗎？可是，為什麼？怎麼會？還是有人想要毒殺海珊，卻被我吃下肚？」

喝口水。

我還活著？

喝口水。

還活著......，看來這不是毒藥......

如果是這樣，他在搞什麼名堂？

我足足灌水灌了十幾分鐘，才去掉口中的辣味。

就這樣，我得知有一種醬叫做塔巴斯科辣椒醬。

伊拉克前總統海珊。美聯社提供（圖／聯合報系新聞資料照）

那是海珊收到的禮物，而他不喜歡辣的東西，所以決定開個玩笑，把它試用在朋友身上，隨員也不例外。與此同時，我們整船人都忙著找水喝，好洗掉辣椒醬的味道，而海珊則坐在一旁，開懷大笑。

二十分鐘後，薩利姆回來問我味道如何。我怒氣沖沖地回嗆：「如果是我這麼糟蹋肉， 海珊會一腳踹在我的屁股上，要我賠錢。」

海珊有時的確會這麼做。如果有東西不合胃口，他就會叫人賠錢。賠肉錢，賠米錢，賠魚錢。這時他就會說：「這根本不能吃。你得付我五十第納爾* 。」

所以，我也是這麼對薩利姆說。只不過，我沒想到薩利姆會把我的話轉述給總統聽。當海珊向薩利姆問起我的反應，那傢伙回答：「他說要是他煮這種東西出來，總統就會一腳踹在他的屁股上，要他賠錢。」這話還是當著海珊所有客人面前說的。

海珊要薩利姆把我帶過去。

我嚇死了，心裡慌得不得了，不知道海珊會做何反應。沒有人會批評他，沒有人會這麼做。部長不會，將軍不會，更別說一介廚師。

就這樣，我來到海珊面前，心裡很氣薩利姆把我供出來，也氣自己講話不經大腦。海珊跟他的朋友坐在桌前，桌上還擺著烤肉條跟幾瓶開過的威士忌。有些人眼睛還是紅的，看得出來他們也試了塔巴斯科辣椒醬。

「聽說你覺得我的烤肉條不好吃。」海珊口氣嚴肅。

不管是他的朋友、侍衛，還是祕書，所有人都看著我。

我越來越害怕。我不能突然開始稱讚他的菜，這樣大家會知道我在說謊。

我開始想我的家人，想我的妻子，想她在做什麼，想孩子們是不是已經放學回家。我不知道接下來會發生什麼事，但我的心裡已經有準備。

「你覺得不好吃......」海珊又說了一次。

然後，他突然開始大笑。

他一直笑，一直笑，一直笑。桌前所有人也開始跟著大笑。

然後，海珊拿出五十第納爾給薩利姆，並且說道：

「阿布．阿里，你說得對，這很辣。這浪費掉的肉錢，我賠。我再幫你做一份烤肉條， 但不加塔巴斯科辣椒醬，你要嗎？」

我要。

因此，他為我做了一份沒有塔巴斯科辣椒醬的烤肉條。這一回，味道很好。但我跟你說，再怎麼不會做菜的人，做出來的烤肉條也不會差到哪裡去。（上）

●本文摘選自讀書共和國／衛城出版社所出版之《獨裁者的廚師》。