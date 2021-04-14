高愛倫／高敏感不是小心眼，是恩寵—讀《你可以敏感，但不要被敏感控制》

（圖／Unsplash）

文／高愛倫

上一次做練習題是三年前在社區的和散那教會，老師導引的訓練主題是「如何表達愛把愛說出來」，很謝謝在這方面一直保持負分的先生願意全程參與聽講寫，但是當時的有效，不意味未來能保持成效，所以任何事情只有重複透過溫故知新，才能從不斷學習中完成內化質地。

「高敏感族」是我第一次接觸的名詞，但這已經是維持二十年的學術研究，正式名稱「感官處理敏銳度」，更易於讓人理解所觸探的思維主旋律。速讀幾頁後，發現解析結構的習題很多，我就性急地不再依順序閱讀，搶先進行「高敏感族自我檢測量表」，我是一個很喜歡做檢測量表的人，這無疑就是敏感族的特質。

在四十八題問卷之後的解答是：六十分以上表示可能是高敏感族。而我，是七十分。

高敏感和基因有關，而且是經過核磁共振攝影掃敏證實的，高敏感的大腦，對聲音、互動經歷、情緒波動較一般人強烈。比較可怕的是簡稱HSP的高敏感族與血清素運送基因有相當程度的關聯，所以與情緒憂鬱的心理狀態是近親。

我在閱讀《你可以敏感，但不要被敏感控制》時，覺得占世界人口比例五分之一的他們，真的常常盤旋在我們身邊，像那些比較龜毛的、有點神經兮兮的、實在很難搞的、平白無故就陷入心理壓力的……大概都能透過檢測量表參考自己是不是同族類，當然，我已確定我就是其中之一。

感謝大田出版讓我優先看了《你可以敏感，但不要被敏感控制》這本書，如果不是經過預讀的了解，我因完全不懂「高敏感族」的領域，從而對人生、人格、人性上所產生的特殊性，欠缺應有的知識，很可能會錯過這本書，也錯過改造我對自己很不以為然的部分固執；如重複相同議題的緊張，我能分辨的是責任感的驅使而非控制慾的霸道。

看完很多優勢與弱勢實證分析後，我比對優弱特質相當兩極，只有了解自己的可能成因，才能看懂個人的堅持究竟是自信還是自大。也唯有這樣的自知，才有機會反轉與解密人際困擾、職場困擾、情感困擾……並調整帶來這些困擾的因果順序。

初讀「高敏感不是病，也不是缺點，是天賦的禮物」這樣統一結論時，覺得這很像是安慰性的說法，但是當「高敏感族的力量」可以被提煉出「增強法」時，我改變偏見，相信這樣的法則論點，是贊同高敏感居於優秀！至於我用較多的角度把高敏感形容得較吹毛求疵，目的是提醒與反省自己，只有閱讀全書，讀者才會知道你的高敏感不是小心眼，而是多大的恩寵；創意人、藝術家、商務行銷、健康管理最多此類型。

明白「個性醫學」的價值，反而希望自己敏感指數再高一點。也切記：敏感優勢必須脫離敏感控制才能讓敏感情緒從優發揮。

●本文摘自 大田出版 出版之《你可以敏感，但不要被敏感控制》推薦序。