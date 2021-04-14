快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

高愛倫／高敏感不是小心眼，是恩寵—讀《你可以敏感，但不要被敏感控制》

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《你可以敏感，但不要被敏感控制：在生活中找到駕馭自己，增加能力的高敏感族練習題》 作者：愛曼達‧卡熙兒博士 AMANDA CASSIL, PHD 出版社：大田出版 出版時間：2021年4月1日
書名：《你可以敏感，但不要被敏感控制：在生活中找到駕馭自己，增加能力的高敏感族練習題》
作者：愛曼達‧卡熙兒博士 AMANDA CASSIL, PHD
出版社：大田出版
出版時間：2021年4月1日

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／高愛倫

上一次做練習題是三年前在社區的和散那教會，老師導引的訓練主題是「如何表達愛把愛說出來」，很謝謝在這方面一直保持負分的先生願意全程參與聽講寫，但是當時的有效，不意味未來能保持成效，所以任何事情只有重複透過溫故知新，才能從不斷學習中完成內化質地。

「高敏感族」是我第一次接觸的名詞，但這已經是維持二十年的學術研究，正式名稱「感官處理敏銳度」，更易於讓人理解所觸探的思維主旋律。速讀幾頁後，發現解析結構的習題很多，我就性急地不再依順序閱讀，搶先進行「高敏感族自我檢測量表」，我是一個很喜歡做檢測量表的人，這無疑就是敏感族的特質。

在四十八題問卷之後的解答是：六十分以上表示可能是高敏感族。而我，是七十分。

高敏感和基因有關，而且是經過核磁共振攝影掃敏證實的，高敏感的大腦，對聲音、互動經歷、情緒波動較一般人強烈。比較可怕的是簡稱HSP的高敏感族與血清素運送基因有相當程度的關聯，所以與情緒憂鬱的心理狀態是近親。

我在閱讀《你可以敏感，但不要被敏感控制》時，覺得占世界人口比例五分之一的他們，真的常常盤旋在我們身邊，像那些比較龜毛的、有點神經兮兮的、實在很難搞的、平白無故就陷入心理壓力的……大概都能透過檢測量表參考自己是不是同族類，當然，我已確定我就是其中之一。

感謝大田出版讓我優先看了《你可以敏感，但不要被敏感控制》這本書，如果不是經過預讀的了解，我因完全不懂「高敏感族」的領域，從而對人生、人格、人性上所產生的特殊性，欠缺應有的知識，很可能會錯過這本書，也錯過改造我對自己很不以為然的部分固執；如重複相同議題的緊張，我能分辨的是責任感的驅使而非控制慾的霸道。　

看完很多優勢與弱勢實證分析後，我比對優弱特質相當兩極，只有了解自己的可能成因，才能看懂個人的堅持究竟是自信還是自大。也唯有這樣的自知，才有機會反轉與解密人際困擾、職場困擾、情感困擾……並調整帶來這些困擾的因果順序。

初讀「高敏感不是病，也不是缺點，是天賦的禮物」這樣統一結論時，覺得這很像是安慰性的說法，但是當「高敏感族的力量」可以被提煉出「增強法」時，我改變偏見，相信這樣的法則論點，是贊同高敏感居於優秀！至於我用較多的角度把高敏感形容得較吹毛求疵，目的是提醒與反省自己，只有閱讀全書，讀者才會知道你的高敏感不是小心眼，而是多大的恩寵；創意人、藝術家、商務行銷、健康管理最多此類型。

明白「個性醫學」的價值，反而希望自己敏感指數再高一點。也切記：敏感優勢必須脫離敏感控制才能讓敏感情緒從優發揮。

●本文摘自 大田出版 出版之《你可以敏感，但不要被敏感控制》推薦序。


基因 健康管理 大田出版社

延伸閱讀

胡宇威360度一吻驚天動地 曾沛慈：連公車站都遷走了

2021癌症高峰論壇／乳癌卵巢癌復發 靠基因大數據預測

魚油成效看基因 食用不當恐患心臟病

老園丁耕讀筆記／基因工程 掀起農漁牧新革命

相關新聞

殺人魔與追隨者VS.犯罪心理學家與FBI重案探員 精彩對決將在鮮血之中終結

《嗜血門徒》--《人體標本師》、《殺人現場直播》系列重磅完結篇 ★亞馬遜網路書店暢銷作家榜冠軍 ★系列作品美國累積銷售量突破百萬冊

【出版推薦】沈雅琪／孩子說：「我好想從三樓跳下去。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 ) 文／沈雅琪（資深教師／神老師） 在學校裡任教二十三年，我看過許多受傷的孩子。每一個孩子的背後都有一個傷心的故事。面對傷

又反胃了嗎？緩解胃食道逆流的最佳飲食原則：好消化

喝咖啡、吃甜食，讓你胃食道逆流了嗎？要減少胃食道逆流的機會，不只食物類型很重要，怎麼吃、什麼時候吃也是關鍵！

【出版快訊】蔡珠兒／滷肉的時間感

文／蔡珠兒 　　洪愛珠的文章，之前零散看過，舒徐淡定，見解獨到，讀之亮眼，已知身手不凡。如今織錦為帛，纂結成書，更見風格渾成，秀異特出，我有幸先得書稿，兩天就津津讀完，目睹新星燁燁放光，高興又喜歡。

擺脫拖延症！如何透過「筆記術」激發你的行動力

文／藤由達藏 為什麼我無法立刻行動？ 明明知道必須做，卻遲遲無法行動的六個原因 「結果，重點就在能不能付諸行動⋯⋯」 這樣的話語彷彿理所當然般地出現在我們耳邊。 如今每個人都能透過上網搜尋來

高愛倫／高敏感不是小心眼，是恩寵—讀《你可以敏感，但不要被敏感控制》

認識自己的敏感，擁抱自己的差異，只有善待自己才能更自由。 你太敏感了！ 你幹嘛想那麼多！ 你很神經質耶！ 忍一忍就過去了嘛！ 別人常常對於你的反應有以上的定論和建議。 但，你只不過是想得深一點，情緒的強度高一點，對環境意識活躍一點，反應的時間長一點……這樣錯了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。