《韓國人不想讓你知道的事》在韓國「外貌」可以改變人生

文／吳昌翼(오창익)

玉皇大帝將閻羅王免職了。閻羅王負責的主要任務，就是選出要下地獄的人和要上天堂的人，但最近他卻出了很多錯，因為其中大部分都是韓國人，很多韓國人都做了整形手術，也因此讓閻羅王認不出他們的臉來。

這是在網路上流傳的冷笑話，然而在現實中這個笑話並沒有停止。3S曲線、身材好、臉蛋美等......這些就像宗教經典中出現的警語，是所有人都必須遵從的價值，也應該如神聖的志向受人景仰。

現在的韓國是將長得好看、身材好以及性感視為最高品德的時代，因此就算要承受「削骨」的痛苦，和花費大把的金錢，也要進行整形手術，這都是為了擁有「成功人生」所必須做的事。整形之後得到的自信、戀愛與結婚、就業等，這些都是整形後幫助他們在社會活動的例子。整形現在已經隨處可見，許多人為了花大錢做整形手術而努力存錢，在韓國有許多人不是為了填飽肚子，而是為了修補臉蛋和身材而工作。

所謂的整形手術，以前其實只有靠臉吃飯的藝人會做，現在卻成了全民運動，看著那些整形藝人的臉蛋，指責他們花錢修飾外貌或不是自然美的人，會被認為已經過時落伍。

那些做過整形手術的人，現在的態度也變得自然，堂堂正正。這已經超過「我是整形了，但那又怎麼樣？」的程度，而是達到「我整形了，羨慕吧？你們也去賺點錢來整形吧！」的水準。現在整形不只是為了變漂亮所做的努力，更是對於未來的一種準確投資。

韓國人對外貌的過度執著隨處可見，我曾經為了尋找在中越邊境失蹤的脫北者，而前往越南。為了得到各種幫助，我到了韓國電信公司KT的越南分公司，看到在那裡工作的女性，讓我非常驚訝，她們全都如越南小姐的出眾美貌，很明顯地，公司只選外貌出眾和身材好的小姐來工作。

乘坐韓國和外國航空公司的飛機時，也能立刻發現這種現象。韓國航空公司的女空服員無一例外，全都年輕苗條又漂亮，完全沒有比較胖或年齡較大的女性，也沒有長得不好看的女性，這和在外國航空公司工作的女性空服員截然不同。這麼說來，那些年紀大、臉不夠漂亮或是身材不夠好的多數女性，在應徵工作時都會面臨權益受損，在國家人權委員會如此活躍的國家，竟還有這種幼稚的差別待遇，這點真是令人無法理解。

（圖／Unsplash）

重視外貌的風俗在還在讀書的大學生身上也能看到。外國人來到韓國的大學時，看到所有的學生都打扮得漂漂亮亮，甚至還有臉上帶著妝的學生出現在教室，他們看到這些畫面都會感到相當訝異。當然，去家附近的超市時簡單抹點口紅的行為，除了算是有品味的表現，其實也是一種禮貌。

盛況空前的整形外科醫院，也展現出韓國將外貌至上主義商業化的現實情況。字典裡「整形手術」的意義是「將由於受傷或先天畸形而導致的人體變形，或身體上不美觀的部分，以外科方式矯正，並使其恢復原貌的手術」。然而這種意義，至少在韓國是有所不同的。舉例來說，不是燒傷患者接受的手術，或由於交通事故等無法避免的事故而接受的整形手術，在醫學上沒有任何問題，只是為了想變漂亮而做的整形手術在韓國非常盛行。

以前大多是割雙眼皮等的局部整形，但現在直接改變臉部輪廓的大規模整形手術卻在增加中。削下巴、墊鼻子、以及改變身材輪廓的這種「醜女大翻身」式的綜合性手術正在流行。

開在首爾江南區的醫院中有三分之一是整形外科，被稱為整形城的狎鷗亭站一帶，就有三百家以上的整形外科，協會中有註冊的醫生，幾乎三分之一都聚集在這個地方。這種現象導致真正居住在江南區的人抱怨，自己就算生病也沒有醫院可以去。

可能是整形手術做多了，手術的技術也增進了不少。有不少的外國人為了做整形手術特地跑來韓國，並且隨著韓流風潮，要求把臉做成像韓國藝人的整形觀光客也不在少數。聚集八十多家整形外科的釜山西面，就直接被稱為「美容城」了。

由於需求激增，就算不是整形專科醫生，專攻其他科別的醫生也紛紛開業設立整形外科，這是因為那些追求「高所得項目」的醫生，其行為所產生的詭異現象。目前呼籲手術存在副作用的人也在逐漸增加，像是在抽脂過程中死亡等案例。那些因為整形手術造成的傷害案例也在增加當中。

（圖／Unsplash）

如同大多數醫療事故，整形手術造成的傷害也很難得到適當的補償。患者與醫生在知識訊息上連最基本的對等都無法達到，因此存在單方面的差異，也很難證明醫生的過失。在決定做整形手術之前，需要注意很多事情。但是對於那些為了變漂亮，不管花多少錢，做出什麼樣的犧牲都無所謂的人，這些告誡也只能不斷地成為不必要的忠告。

如果說外貌的問題大到會造成個人在社會上生活的不良影響就算了，但為什麼需要做到讓自己的身體挨刀的程度？

當然在極度講究外貌的現今韓國社會風氣之下，也不能只怪她們，但為什麼這麼沒自信？為什麼沒辦法愛自己，而要把自己硬擠進那整齊劃一的標準之中呢？

●本文摘選自馬可孛羅／城邦文化最新出版之《韓國人不想讓你知道的事：揭開65個韓國特有的「潛規則」，韓國社會文化觀察報告》。