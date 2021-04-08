《閱讀，讓希望綻放》集結上百人邂逅閱讀的美麗之書

文／蔡青兒

緣起：為閱讀提燈，點亮孩子未來希望

可以在靜思書軒服務近二十年，每天圍繞在書香、咖啡香、心靈香，是很幸福的事。

二○○二年，臺北市信義商圈的新舞臺表演廳一樓，開了一間靜思書軒旗艦店，當時我承擔了店長的角色。繼新舞臺店之後，又在好多個據點陸續成立了靜思書軒，包括臺北喜來登大飯店、慈濟醫院各地的分院、靜思堂，以及現在的誠品信義店等。目前臺灣的靜思書軒有五十個據點，加上世界各地的據點，包括美國、馬來西亞、印尼、紐西蘭、澳洲、中國大陸、菲律賓等等，共有一百多家。

蔡青兒認為，有些書是可以陪伴人生道路，無論正處於何種年齡階段。（圖／翻攝自發光體文化出版之《閱讀，讓希望綻放》新書影片）

將福分與更多人分享

在靜思書軒工作是一種幸福，因為可以受到許多至真、至善、至美的人、事、物薰陶。

感恩上人及姚仁祿師兄（姚爸爸）的提拔，讓我在新舞臺旗艦店開始服務，之後在臺灣各地成立靜思書軒。

在靜思書軒多年，我可以讀到上人的好書，在人生道路上有很清楚的方向。而上人所寫的每一本書，都是他以身作則、一路走來的點滴。書軒還有許多優秀作家的書籍，以及醫生、護士與各行各業的人品典範。透過這些書籍，為我開啟了世界的一扇窗，而這扇窗是光明幸福的。

我很慶幸自己每天身邊圍繞的，都是美好的人事物，總覺得應該把這福分與更多人分享，所以就想，可以到校園設立靜思閱讀書軒。多加了「閱讀」兩個字，因為與靜思書軒不同，這裡的書籍沒有流通，就是送給校園，讓老師、孩子甚至開放給社區閱讀。整個空間的布置，桌子椅子等等，都希望在校園的某一處帶來寧靜，是個充滿美善的空間。

為偏鄉孩子圓夢閱讀

慈濟基金會為改建老舊危樓校舍，啟動「減災希望工程」。新校舍啟用後，我和志工到高泰國中贈書。當時的校長印永生，提出在校內設立靜思書軒的想法，這讓我興起為偏鄉孩子圓夢閱讀的構想。我很支持校長的想法，但應該不可能在偏鄉設置靜思書軒。因此，這念想我一直放在心上。

一次到花蓮贈書，我特別前往瑞穗國中，想了解和碩聯合科技董事長童子賢回饋母校所整建的圖書館是什麼樣子。原來，這座圖書館採誠品書店設計風格，並成為學生最愛去的地方。這個模式給了我靈感，衍生了「靜思閱讀書軒」的構想。這帶給我很大的啟發——把空間布置得明亮、整潔、溫馨，孩子就會喜歡閱讀。

兩年多前，我有機會帶著誠品書店創辦人吳清友先生到花蓮靜思堂走走。他看到我們的福慧桌椅、福慧床，認為很適合用到偏鄉，讓孩子坐下來讀書。他們所說的話，都給我很多的學習跟啟發。

2017年7月啟用第一間「靜思閱讀書軒」，直至2021年年初，全臺已超過60個鄉鎮，超過150間校園設立閱讀書軒。（圖／翻攝自發光體文化出版之《閱讀，讓希望綻放》新書影片）

善的種子在幼小的心田發芽

長期在靜思書軒閱讀好書，我深切體認，閱讀不只是知識的傳輸，更可以陶冶心性，成為生活的能量，上人的《靜思語》，更是指引我人生方向的明燈。若能將《靜思語》好話實踐於日常生活中，人生就不會偏差。因此，讓學子人手一本，讓善的種子在孩子幼小的心田發芽，這樣的輪廓漸漸清晰。

雖然開始計畫，但要辦理靜思閱讀書軒一定要有經費贊助。在企業家陳致遠鼎力贊助下，就這樣，全球首座「靜思閱讀書軒」在屏東縣高泰國中誕生了。

「靜思閱讀書軒」透過空間營造，讓孩子與老師都能夠貼近閱讀，擴大視野，從閱讀中得到滋養和安慰；學校也開放靜思閱讀書軒給社區民眾，畢竟，有些地區連書局都不容易經營。

留存珍貴的誠與情、愛與善

我的父親蔡萬擂曾說，成立靜思閱讀書軒，讓師生可以接觸正知、正見的好書，比造橋鋪路善行更大，書是最好的良師益友，更是智慧的傳承延續。父親這些話，更加深我推廣靜思閱讀書軒到校園的決心，期盼培養人文與品德，尤其是翻轉偏鄉孩童的人生，為全臺閱讀風氣與資源短缺的學校提燈，點亮孩子未來希望。決定將這段期間到臺灣各地設立靜思閱讀書軒所看到的人、事、物寫下來，出版成書籍，主要是將許多珍貴的誠與情、愛與善留史。有些事可以忘記，但別人給予的愛，都要留下來。

感恩非常專業的主編吳毓珍，陪伴我完成這本書籍的出版。每一天都有新的故事發生，靜思閱讀書軒也持續成立中，我一路一直增加故事，感恩她的耐心、鼓勵及協助，才能讓這本書順利出版。版面有限，我無法把每一間走過的校園都寫進來，但對我來說，每一個足跡都充滿感恩，每一個歷程也都深刻、難忘與美好。

●本文摘選自讀書共和國／發光體文化出版之新書《閱讀，讓希望綻放：靜思閱讀書軒足跡》。