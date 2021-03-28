【出版快訊】《我的鑽石人生》享譽亞州超級巨星林沖回憶錄
林沖是本國戰後第一位進入國際演藝影視世界的從業者，也是極少數在歌、舞、劇三方面都受過專業訓練的舞台全才。從一個至異鄉發展的無名外國人，最終成為名享亞洲的超級巨星，他的成功除了個人堅持的意志、不懈的奮鬥及絕對的敬業外，亦與台灣更迭的統治權力演變、日本的現代化歷程、冷戰氛圍下的英屬香港與東南亞華僑的在地發展等等時代大環境有密切相關。
中央大學文學院院長林文淇表示：「電影明星的口述回憶同時也就是台灣電影的歷史。」《我的鑽石人生》本書是以歷史研究的態度去仔細重建林沖的一生，保存珍貴的電影歷史記憶。（編按）
文／林沖, 吳思薇, 王善卿
我的藝術啟蒙
台南發展早，經濟繁榮，因此，藝文娛樂業相當蓬勃。我在延平戲院度過了許多美好的童年時光。除了許石老師的音樂發表會之外，我記得還有吳晉淮的音樂會、林氏好的演唱會以及影響我最深的蔡瑞月老師舞蹈公演。因為我母親很愛藝文活動，我從小就跟著她進入表演藝術的殿堂，開拓視野，並找到自己的天命。一想到與母親共度的日子，心裡總是百感交集，對她有萬分思念。我的母親不只給了我生命，也是我的音樂啟蒙者。因為她，幼小的我才能夠與繆思女神相遇；因為她，我才能從林錫憲變成「鑽石歌王林沖」，成為今日大家所熟悉的我。
我父親是在日本求學時認識我母親的。她是所謂的「女學生世代」，很「摩登」的女孩子。那時候日本講的「摩登」（モダン），就是今天的「現代化」（modern）的意思，主要是指明治維新後受新式教育影響、較為西洋化的生活型態。她是東京音樂學校畢業的，所以小時候她便教我彈鋼琴。東京音樂學校是當時日本培養現代音樂人才的中心，請了好多外國音樂家來任教，還引進各種新式的音樂藝術，所以我媽媽對表演藝術的品味也很現代。她會去看舞蹈演出、聽音樂會、看劇、看畫展等等。她的品味跟喜好影響我很深，是我在藝術和其他美好事物上的啟蒙者。
我父親出身於台南鹽埕地區。那時候的鹽埕區，除農業外還有養殖業，養虱目魚，不過，最主要的產業是製鹽，就是曬鹽。那時候，鹽有專賣制度，我祖父林老火就是從事鹽、糖等專賣事業。我記得我父親說過，他小的時候生活還是很辛苦，祖母還會炸蚵嗲、粿等讓他背著上街去販售，他從小就自己學著做生意。家裡養虱目魚，後來也開始製鹽，慢慢發達起來。祖父在鄉里本就有些名望，因此在日本時代還擔任過保正跟保甲。不過，我出生時，他早已過世，我沒有見過他。我的父執輩大概可以算是台灣第一代接受新教育的人，連我大伯父林全金都是在台灣割讓給日本後才出生的。所以他們都是上國民學校，我大伯父很早就開始協助家裡的事業，隨著家庭經濟環境的改善，從我三伯起，他們兄弟才開始去日本讀書。我三伯父林全忠習醫、我父親則去了早稻田。他們都學商、醫或工程等現代的專業。他們不像我祖父那輩的清代人，都是讀漢書、寫古文。換日本政府統治後，台南還是有很多漢文私塾，也有很多傳統文人，不過因為學校教育的關係，我的父執輩就自然而然搭上現代化的列車了。
在那個時代，台灣跟日本的公立學校都是採用新課程，也就是明治維新時代從歐美考察引入的新式教育制度。其中最特別的就是安排了唱歌課跟奏樂課，唱歌教育是唱西洋歌曲，奏樂科目是學習西洋樂器。我在小學時，就特別喜歡唱歌課。雖然我父親也是受這樣的教育上來的，不過他對藝文活動倒是沒有什麼特別的興趣。他不反對我們看劇、彈琴、看表演，但也就僅止於當成娛樂或休閒。
在那個時代的思想觀念裡，男孩子的發揮空間是理工醫農政商，像我自己的伯叔父、堂兄弟也都是走這樣的路。兒童的我，對於未來並沒有什麼特別的想法，基本上就是照大人說的，社會上能有的選擇也沒有像現在這麼多。如果我沒有選擇表演，大概也會走上我家族男性都走的路。但是，我們常講「天註定」，該遇上的，就會遇上。是命定的人生，就一定閃不掉。
●本文摘自遠流出版社於3月26日出版之新書《我的鑽石人生：林沖回憶錄》。
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