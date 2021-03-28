【出版快訊】《我的鑽石人生》享譽亞州超級巨星林沖回憶錄

文／林沖, 吳思薇, 王善卿

我的藝術啟蒙

台南發展早，經濟繁榮，因此，藝文娛樂業相當蓬勃。我在延平戲院度過了許多美好的童年時光。除了許石老師的音樂發表會之外，我記得還有吳晉淮的音樂會、林氏好的演唱會以及影響我最深的蔡瑞月老師舞蹈公演。因為我母親很愛藝文活動，我從小就跟著她進入表演藝術的殿堂，開拓視野，並找到自己的天命。一想到與母親共度的日子，心裡總是百感交集，對她有萬分思念。我的母親不只給了我生命，也是我的音樂啟蒙者。因為她，幼小的我才能夠與繆思女神相遇；因為她，我才能從林錫憲變成「鑽石歌王林沖」，成為今日大家所熟悉的我。

我父親是在日本求學時認識我母親的。她是所謂的「女學生世代」，很「摩登」的女孩子。那時候日本講的「摩登」（モダン），就是今天的「現代化」（modern）的意思，主要是指明治維新後受新式教育影響、較為西洋化的生活型態。她是東京音樂學校畢業的，所以小時候她便教我彈鋼琴。東京音樂學校是當時日本培養現代音樂人才的中心，請了好多外國音樂家來任教，還引進各種新式的音樂藝術，所以我媽媽對表演藝術的品味也很現代。她會去看舞蹈演出、聽音樂會、看劇、看畫展等等。她的品味跟喜好影響我很深，是我在藝術和其他美好事物上的啟蒙者。

東京音樂學校為現今東京藝術大學音樂系的前身，是二戰前日本唯一的公立音樂學校，也是明治維新後培育西洋音樂人才的重鎮。校園內的「奏樂堂」則是日本最古老的西式音樂廳，後移至東京上野公園內，被指定為重要文化財。圖為2018年修復完成後的東京音樂學校奏樂堂及其入口之樣貌。 圖片來源：吳思薇／攝

我父親出身於台南鹽埕地區。那時候的鹽埕區，除農業外還有養殖業，養虱目魚，不過，最主要的產業是製鹽，就是曬鹽。那時候，鹽有專賣制度，我祖父林老火就是從事鹽、糖等專賣事業。我記得我父親說過，他小的時候生活還是很辛苦，祖母還會炸蚵嗲、粿等讓他背著上街去販售，他從小就自己學著做生意。家裡養虱目魚，後來也開始製鹽，慢慢發達起來。祖父在鄉里本就有些名望，因此在日本時代還擔任過保正跟保甲。不過，我出生時，他早已過世，我沒有見過他。我的父執輩大概可以算是台灣第一代接受新教育的人，連我大伯父林全金都是在台灣割讓給日本後才出生的。所以他們都是上國民學校，我大伯父很早就開始協助家裡的事業，隨著家庭經濟環境的改善，從我三伯起，他們兄弟才開始去日本讀書。我三伯父林全忠習醫、我父親則去了早稻田。他們都學商、醫或工程等現代的專業。他們不像我祖父那輩的清代人，都是讀漢書、寫古文。換日本政府統治後，台南還是有很多漢文私塾，也有很多傳統文人，不過因為學校教育的關係，我的父執輩就自然而然搭上現代化的列車了。

在那個時代，台灣跟日本的公立學校都是採用新課程，也就是明治維新時代從歐美考察引入的新式教育制度。其中最特別的就是安排了唱歌課跟奏樂課，唱歌教育是唱西洋歌曲，奏樂科目是學習西洋樂器。我在小學時，就特別喜歡唱歌課。雖然我父親也是受這樣的教育上來的，不過他對藝文活動倒是沒有什麼特別的興趣。他不反對我們看劇、彈琴、看表演，但也就僅止於當成娛樂或休閒。

在那個時代的思想觀念裡，男孩子的發揮空間是理工醫農政商，像我自己的伯叔父、堂兄弟也都是走這樣的路。兒童的我，對於未來並沒有什麼特別的想法，基本上就是照大人說的，社會上能有的選擇也沒有像現在這麼多。如果我沒有選擇表演，大概也會走上我家族男性都走的路。但是，我們常講「天註定」，該遇上的，就會遇上。是命定的人生，就一定閃不掉。

●本文摘自遠流出版社於3月26日出版之新書《我的鑽石人生：林沖回憶錄》。