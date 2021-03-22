明朝最強勢的帝王明成祖，究竟是英雄還是獨裁者？

文／晁中辰

明成祖登極

燕王朱棣勝利了。比起建文帝朱允炆來，事實證明他要傑出得多，甚至是不可同日而語。大臣們心裡都很清楚，天下是燕王的了，建文帝已是一具政治殭屍，絕無復活的可能。因此，凡是沒外逃的在京諸臣，這時大都紛紛投降。如果說還有例外的話，那就是徐輝祖，他既沒自殺殉難，也沒投降燕王。當燕兵入金川門以後，他率兵抵擋了一陣，但很快就敗下陣來。他回來就守在父親徐達的祠堂內，拒不出迎。燕王親自將他召來詢問，他一句話也不說，始終沒表現出一點擁戴燕王的意思。燕王命法司審問他的罪狀，他也不予回答，只是用筆寫了兩句話，一是他的父親徐達是開國元勳，二是明太祖賜予的鐵券有免死待遇。燕王非常惱怒，但念徐輝祖是自己的內兄，又不願擔當破壞祖訓的罪名，所以還是沒有殺他，只是把他「削爵幽之私第」。

別的人沒有徐輝祖這樣的膽量，也沒有這樣的資本，他們便紛紛迎降勸進。燕王進入京師當天，兵部尚書茹常就率領群臣叩頭勸進，謂國家不可一日無主，勸燕王立即登極。燕王心裡自然很高興，但他知道時機還不成熟，也沒必要如此匆忙，便予以拒絕。事實上，皇位已是掌中之物，他要讓更多的人來勸進。

第二天，諸王和文武群臣一起上勸進表，請上尊號，正大位。燕王則故意作態，謂自己不得已才起兵，目的在除奸惡，「安宗社，為周公之勳」。今少主「自絕於天」，當擇有才德者為帝，自己才德「菲薄，豈堪負荷」？ 這些人自然是叩頭固請，謂「殿下為太祖嫡嗣，德冠群倫，功施社稷，宜居天位，使太祖萬世之鴻業永有所託，天下之生民永有所賴。不宜固讓，以孤天人之心」。

這話應該說是夠懇切的了，但燕王覺得還是不夠火候，又予拒絕。

第三天，跟隨燕王征戰的諸將一起上表勸進，謂起兵以來，「戰必勝，攻必取，實由天命之有歸」，勸燕王早登「宸極之尊」。燕王仍予拒絕。

第四天，諸王再次上表勸進，燕王固辭不許。同一天，文武群臣也再次上表，燕王回答說，自己並不是「虛為謙讓，蓋思皇考創業甚難，誠欲推擇諸王中有才德、可以奉承宗廟者立之。主宰得人，天下之福。予雖北面，且無憂矣」。群臣叩頭固請，謂「殿下德為聖人，位居嫡長，當承洪業……不宜徇匹夫之謙，以虛天下之望」。

燕王仍固辭不允。

第五天，也就是六月十七日，燕王覺得火候差不多了，如果再固辭不就，反而不好下台，便準備登極稱帝。正當燕王喜氣洋洋地進宮登極時，當時任編修的楊榮迎謁於路上，對燕王說：「殿下先謁陵乎，先即位乎？」

這一句話提醒了燕王，他立即命駕掉頭前往孝陵拜謁。這似乎是件小事，其實有著不可忽視的政治影響。拜謁父皇的陵墓後再即位，表明自己是繼承明太祖的皇位，而不是建文帝朱允炆的皇位。這對通過三年戰爭奪得帝位的燕王來說，實在是很重要的一件事，在天下臣民的心理上，這至少可以增加一些自己是合法繼承人的色彩。楊榮也因此事日見信任，後來成為明成祖最親近的大臣之一。

燕王拜謁孝陵後，登輦入城。在登極前，燕王少不得向諸王和群臣說幾句客套話：諸王群臣以為，奉宗廟宜莫如予。宗廟事重，予不足稱，今辭弗獲，勉徇眾志。諸王群臣各宜協心，輔予不逮。

燕王朱棣隨後登上奉天殿，即皇帝位。文武百官和在京軍民自然少不了一番熱烈隆重的慶賀，無需贅述。值得一提的是，當建文帝削奪諸王時，在京師流行起了一首歌謠：

莫逐燕，逐燕日高飛，高飛上帝畿。

當時人們不明白這首歌謠是什麼意思，現在燕王當了皇帝，才知道那首歌謠應驗了。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《明成祖傳》。