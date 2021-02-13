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【校園現形記】陳胤／黑暗之光──《狗臉歲月》自序

聯合新聞網 / 前衛出版社
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／陳胤

　　本書內容，描繪一個兼具異議份子與創作者身份的國中教師（蕭天助），以實際教學行動，抵抗傳統學校體制的過程，凸顯當前國中教育的荒謬與怪誕。其間，試圖折射出人性的黑暗面，權慾、名位與私利，總在大人們道貌岸然的眼中快速流轉，包括校長、老師、家長， 甚至大小官僚與民代，經常以許多裹著糖衣的美麗謊言，理所當然地強暴我們稚幼學生的未來。

　　「都是為你好啊 ！」一句話，搗毀了小孩所有的夢想，於是，無止盡的加課、惡補，假借各種動人的名稱，不管在校內校外，占領了他們的青春日常；還有一成不變的填鴨教育， 與威權年代留下的思想教條，也透過形式主義至上的操作，讓小孩在受教過程中，逐漸疏離我們的土地、母語與生活實境，「之乎者也」的封建腔口，常使得他們的眼神，面對自己生命的蒼茫時，又混濁得不知所云︙︙異議、創作與教學，也希望從這三個面向交會出一個獨特的視點，隨時可跳脫故事之外，繼續抵抗現實人生的多舛與苦痛。抵抗，在虛無空茫的時間幽谷裡，方能感受到生命些許的存在感。

　　故事的敘述，採第一人稱觀點進行，以近乎絮絮叨叨的筆調，貼近模擬敘述者（我）教師身份的性格，期盼在「敘述」的動作本身，更能反映主角強烈的情緒，即便在體制醬缸中有意識地抵抗，也不免受其影響而成為一個嚴重的神經衰弱者，正如同其他用心的教師一樣。而其中許多地方，加入對教育現狀的議論與說明，雖略嫌枯燥、冗長，但頗有為教育寫史作傳的企圖，不想只是扒糞式拋出問題，也想顯現出造成問題的蛛絲馬跡，讓每個經過國中洗禮的圈外人，再回到圈內，閱讀往昔少年時錯過的情節；再者，故事發展也旁及在地歷史與時事，期能點出當前國教失根漂浮，以及受政治牽連的亂象。因之，故事本身就是一段國中的歷史切面。

　　全書，共分二十二章節，總計三十七萬餘字。在結構上，以日誌形式呈現，是一種繪畫上「寫生」的概念，像是教學現場當日的實況轉播，此種手法，可增加臨場感，但故事難免易於呈現破碎化，所以，如何將破碎的故事，藉由事件再度縫合，使其前後連貫不至於矛盾錯亂，變成是一種極大的挑戰。其實，國中本身，就是一部不完整的小說，破碎錯亂，反而是它真實的教育樣貌……

　　而其中某些篇章片段，確實在完稿的第一時間即刻上網直播，以現在進行式的姿態，衝擊教育現場，甚至引發論戰與意外的副作用，以此觀之，又隱含著故事外的另一場故事，持續在另外一個平行的軌道發酵，默默遞演，亦成為敘述者參與教改運動的初衷與實踐。

　　至於故事敘述的時間軸，包括二○○三年到二○一五年，長達十二年的縱線，在筆調口氣上，也可隱約看出創作（敘述）者，隨著年齡變化而變化的文字情緒與風格；而就故事內容而言，透過倒敘、插敘、補敘的鋪陳，更是橫跨一九九○年主角擔任代課老師起，至二○一五年退休止，其間，二十五年教書生涯倏忽即逝，所有故事都濃縮在學校一成不變的年度行事裡，開學結業、上班下班、上課下課、集合解散、開會段考、以至鐘聲響起……而一整年行禮如儀的歲月，又進一步濃縮入二十二天的日誌中，若以反向角度回溯，這每一天，著實又代表了一年的校園故事，隱隱暗喻著，跌陷教育泥淖時度日如年的煎熬。

書名：《狗臉歲月》作者：陳胤出版社：前衛出版社出版時間：2020年4月29日
書名：《狗臉歲月》
作者：陳胤
出版社：前衛出版社
出版時間：2020年4月29日

　　現實人生，說故事者，往往也是別人故事裡的角色。因此，本故事中，刻意置入兩場虛幻夢境，假託他人（老王）與動物（來福）的眼睛，來做自我觀照，盼能在單一視點的敘述限制下，增加故事的張力，而那夢的主角，一為依附權勢的走狗，一為人豢養的狗，兩者皆為狗，與敘述者的「狗臉歲月」互相呼應。

　　角色的設定，除了人之外，特別安排一隻斑鳩（小愛）入鏡，與主角進行魔幻式的超現實對戲，意旨在擴大故事的領域，並統整、串連各篇情節，作為爬梳故事的輔助格線。更重的是，以有翅膀的鳥禽，作為自由追求的鮮明意象，而其名「小愛」，又象徵著「愛」，乃當今國中最根本也最欠缺的元素—藉由敘述者拯救傷鳥放生的悲憫，讓這懸立校園高樓死去的封建標語再度復活，畢竟，死去的愛，終究要以活生生、有體溫的愛來救贖。小愛的出現，在在也指涉著身為異議者的主角，與他不被祝福的愛情之艱辛與掙扎。

　　於是，愛與自由的追求，自然成為控訴國中闃黑荒誕故事表層下的底蘊，這其實，也是敘述者面對殘酷現實世界時的內在趨力。故事最後，以曾被毀巢滅子的黑冠麻鷺又回校園築巢收尾，目的是為五育「病」重的校園留下一盞稀微的燈，那是幽微人性裡的黑暗之光，因為這光，每個受苦的靈魂，才能義無反顧不斷前進。

●本文摘選自前衛出版《狗臉歲月》作者序。


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